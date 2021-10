Tous les utilisateurs iOS peuvent désormais Super Follow sur Twitter

Twitter permet à tous les utilisateurs iOS de Super suivre certains créateurs. La fonctionnalité, lancée pour la première fois en septembre et disponible uniquement aux États-Unis et au Canada, permet aux utilisateurs de monétiser leur compte Twitter et de créer du contenu exclusif via des abonnements mensuels.

Twitter a annoncé pour la première fois Super Follows en février et l’a déployé auprès de certains créateurs en septembre. Au cours des deux premières semaines, les abonnés avaient contribué environ 6 000 $, selon SensorTower.

C’est l’heure du Super Follow – tout le monde sur iOS a désormais la possibilité de Super Follow certains créateurs. – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 28 octobre 2021

Les utilisateurs intéressés par Super Follows doivent répondre aux exigences minimales, conformément à la politique Super Follows. Ils doivent avoir 18 ans ou plus, avoir au moins 10 000 abonnés, avoir tweeté au moins 25 fois au cours des 30 derniers jours. Une fois acceptés, ils doivent tweeter un minimum de 25 tweets tous les 30 jours.

Les utilisateurs sont éligibles pour gagner jusqu’à 97% des revenus de leur abonnement Super Follows après les frais d’achat dans l’application, Twitter prenant 3%. Cependant, si un utilisateur gagne 50 000 $, il peut gagner jusqu’à 80 % des revenus après les frais d’achat via l’application, et Twitter augmentera sa part jusqu’à 20 % des revenus futurs.

Les Super Followers sont censés avoir accès au contenu bonus et obtenir des badges pour être facilement reconnus.

Twitter a annoncé son intention d’inclure les utilisateurs d’Android et du Web à l’avenir dans le cadre de l’extension de Super Follows.