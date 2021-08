Tous les véhicules électriques Audi que vous pouvez acheter dès maintenant | Moteur

in

Audi bénéficie également d’une gamme d’électriques aujourd’hui, en concurrence avec ses grands rivaux Mercedes et BMW. On y trouve des SUV et des berlines, sans se concentrer uniquement sur les carrosseries de SUV qui ont tant de succès aujourd’hui.

Passons en revue le Audi électrique que l’on peut trouver dans la gamme du constructeur.

Audi e-tron

Les Audi e-tron a été le premier à rejoindre l’offre électrique de la marque. Elle se décline actuellement en différentes versions, mettant en avant une carrosserie coupé air, l’e-tron Sportback, et une version S à la coupe plus sportive.

Son prix commence à 72 200 euros, un montant avec lequel nous aurons accès à la batterie lithium-ion d’une capacité de 71 kWh et d’une puissance totale de 313 chevaux. Soit dit en passant, son corps touche cinq mètres avec 4,90 mètres de long.

Audi e-tron GT

La berline électrique de la gamme est la Audi e-tron GT, une voiture très attrayante qui a été présentée il y a quelques mois. C’est sans aucun doute l’une des voitures électriques les plus puissantes et les plus marquantes, bien qu’elle ait également une facette importante d’une berline confortable.

Son prix débute à pas moins de 105 940 euros, disposant également d’une version RS de plus de 600 chevaux. La batterie est d’environ 93,4 kWh et dans des conditions normales développe 476 HP

Audi Q4 e-tron

Les Audi Q4 e-tron il a également été présenté il y a quelques mois. Il partage une plate-forme et un système de propulsion MEB avec le Skoda Enyaq et le Volkswagen ID.4, deux SUV très similaires dans la section technique. Il a une carrosserie SUV d’environ 4,59 mètres, avec un prix de départ de 44 460 euros pour la version de 170 chevaux.

L’autonomie dans la version d’accès est d’environ 340 km. Il existe également une version Sportback.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.