Tous les yeux sur Antetokounmpo

A l’été 1968, la NBA élargit son format : de douze à quatorze franchises (en 1976 il y en avait déjà 22 après la fusion avec l’ABA) suite à l’inclusion de deux nouveaux, Phoenix Suns et Milwaukee Bucks. Ce soir (03h00 heure espagnole), cinquante-trois ans plus tard, les Suns et les Bucks jouent pour le championnat. Une finale imprévue, un pari quasi impossible en début de saison, qui couronnera pour la première fois l’équipe de l’Arizona ou celle du Wisconsin pour la deuxième fois.

Donc, d’une certaine manière, cette finale tourne à jamais le sort de deux franchises qui sont venues ensemble dans la Ligue et ont joué le numéro 1 du repêchage par le système de pièces un an plus tard, en 1969. Les Bucks ont gagné, prenant Lew Alcindor, le joueur qui en 1971 a été rebaptisé Kareem Abdul-Jabbar et en 1975, il est allé aux Lakers. Avec lui et Oscar Robertson, les Bucks, alors équipe de la Conférence Ouest, sont passés de 27 à 66 victoires en deux ans et ont été proclamés champions en 1971. Plus tard, ils ont perdu la finale 1974 contre les Celtics, la même grande équipe (Dave Cowens, John Havlicek, Jo Jo White…) qui laissait sans titre deux ans plus tard, en 1976, des Suns qui n’étaient revenus qu’une fois de plus sur la grande bataille. C’était en 1993, lorsque l’équipe dirigée par Charles Barkley ne pouvait pas avec les Bulls d’un divin Michael Jordan (41 points, 8,5 rebonds et 6,3 passes décisives par match).

Les Suns and Bucks n’avaient donc que quatre finales et un titre sur la grille de départ cette saison. Et à partir de vos modèles actuels, un seul joueur (Jae Crowder : six la saison dernière avec le Heat) sait ce que c’est que de jouer un match dans la lutte pour le titre. Mais ils ont finalement été les meilleurs d’une saison et d’une éliminatoire marquée par les blessures. De Jamal Murray à Anthony Davis et LeBron James ; de Kawhi Leonard à Mike Conley et Donovan Mitchell ; de Joel Embiid à James Harden et Kyrie Irving… et, bien sûr, de Trae Young à un Giannis Antetokounmpo qui tient la NBA en haleine.

Pas de nouvelles de Giannis Antetokounmpo

Le joueur de franchise Bucks, le double MVP NBA, il a subi une hyperextension au genou gauche lors du quatrième match de la finale Est. Il n’a plus joué depuis et est incertain pour le début de la grande bataille contre les Suns. Il s’agit de savoir s’il joue… mais aussi dans quelles conditions. Sans lui, son équipe a battu les Hawks d’Atlanta, mais l’aurait en chinois contre un rival du niveau des Suns.

Hier, tous les signes étaient vagues, tous les mots ambigus. Personne en dehors du cercle le plus intime des Bucks (ou peut-être même pas là-bas) ne sait si Giannis jouera ce soir … et le prochainSuite. Et personne ne sait comment c’ests’il le faisait, le genou d’un joueur qui vit de ses (prodigieuses) explosions physiques. Mauvaise chose à fermer l’année, et la polémique à son sujet n’a pas cessé, du calendrier compressé en temps de pandémie: la saison dernière s’est terminée (titre des Lakers) le 11 octobre et celle-ci a commencé le 22 décembre. Avec 72 matchs par équipe, pas les 82 habituels, et un rythme ardu pour éviter de jouer en août, anathème aux télévisions, et enchaîner sans marcher sur les Jeux Olympiques : un hypothétique septième match serait joué le 22, un jour avant la cérémonie d’ouverture. Il y a trois joueurs (Devin Booker, Khris Middleton, Jrue Holiday) qui sont dans cette finale et ils seront à Tokyo le 25, quand les USA débuteront contre la France.

Le conte de fées contre l’exorcisme

L’ombre de Giannis (et de son genou…) s’allonge sur tout pronostic et attente d’une Finale qui pourrait être excellente avec tous les protagonistes présents et en plein essor. Une bataille entre les secondes de conférence, les premiers se sont rendus (Utah Jazz et Philadelphia 76ers) et ont démoli les favoris qui sont apparus par derrière, tous croqués par les blessures : Lakers, Clippers et quelques Nets qui sont venus sembler tout-puissants. Ce sera une bataille qui mesurera deux manières de vivre un playoffs, deux manières de voyager de KO en KO, deux pour redresser un projet et se diriger vers l’élite. Le conte de fées des Suns contre l’exorcisme des Bucks.

Parce qu’à l’Est, ils voulaient déjà radier ces Bucks, bien sûr trop tôt. La montée des réseaux atomiques, la construction d’un monolithe musculaire à Philadelphie et l’émergence du Miami Heat (fleur d’un jour, pour l’instant) ont fait ressortir une équipe à laquelle ils avaient cessé de croire, en raison des limites des playoffs de leur entraîneur (Mike Budenholzer) et de leur star (l’hyper physique Giannis). Les Bucks n’ont remporté que 15 matchs au cours de la saison 2013-14, déjà à bord de leurs deux étoiles, le Grec et l’extraordinaire gardien Khris Middleton. Ils ont souffert de douleurs de croissance et ont explosé en 2018, suite au départ du tordu Jason Kidd, qui va désormais entraîner Luka Doncic chez les Mavericks (on verra bien comment ça se passe). Après que deux saisons de 60 et 56 victoires et deux énormes hits en playoffs (contre Raptors et Heat), les Bucks ressemblaient à du matériel d’expiration, une équipe dans laquelle Budenholzer manquait de temps et sur laquelle l’agence libre d’Antetokounmpo pendait comme un châtiment divin.

Mais le Grec a choisi de rester chez lui (numéro 15 au repêchage 2013) sans conditions (228 millions pour cinq ans) et Les Bucks ont choisi de se donner une autre chance avec une nouvelle structure qui a ajouté Jrue Holiday. et s’est retrouvé sans Bogdan Bogdanovic après une étrange farce. L’engagement envers l’évolution sans révolution a fonctionné, couronné par l’arrivée de PJ Tucker en mars. Il a fallu des blessures pour craquer les Nets, mais il faut toujours trouver un downwind. Cela a été le cas pour une équipe qui vit dans un exercice pour dépasser ses limites, affronter ses peurs ; où les blessures en low key (DiVincenzo) ou nucléaires (Giannis) n’ont pas été une excuse et dans lequel Middleton a explosé en tant que superstar (s’il ne l’était pas), Antetokounmpo a montré des traces de son évolution définitive vers le joueur total qu’il finira par être et Jrue, Tucker et Brook Lopez sont apparus quand ils étaient nécessaires. Un bloc résilient et ultra-physique, qui conquiert les combats dans lesquels il a auparavant hissé le drapeau blanc et a la meilleure défense des playoffs (la seconde est celle des Soleils) et une dépendance moins du triple de celle des saisons passées. Et un entraîneur, le discutable Budenholzer, qui a cette fois osé quelques sauts : nouveaux systèmes défensifs, ajustements dans les playoffs, solutions pour une attaque à tendance bipolaire…

Ce combat contre le sort des Bucks, qui semblaient aériens lorsqu’ils tiraient de l’arrière 2-0 contre les Nets mais ont été l’une des trois ou quatre meilleures équipes de la NBA au cours de la dernière période triennale, contraste avec l’ascension fulgurante des Soleils Phénix. L’équipe de la vallée n’avait pas joué en séries éliminatoires depuis 2010 et a le pire pourcentage de victoires (30,2 %) d’un finaliste au cours des cinq années précédant la lutte pour le titre. La prochaine pire marque est, deux années consécutives de peur, celle des Lakers 2020, qui ont atteint le titre après six ans sans playoffs.

Les Soleils, fait de deux journaux télévisés un exemple de dysfonctionnement et de chaos, ils n’avaient pas atteint 50% de victoires depuis 2014 et ont bondi cette saison à 70% (51-21) ce qui équivaut à près de 60 dans une saison calendaire normale. Ils avaient déjà ce précieux jeune noyau formé par les attaquants Mikal Bridges et Cam Johnson, le centre DeAndre Ayton (numéro 1 au repêchage 2018, celui de Luka Doncic) et le gardien Devin Booker, un merveilleux buteur qui (24 ans) a déjà été étoile à deux reprises et fait partie des six joueurs seulement à avoir marqué 70 points dans un match NBA (mars 2017). Mais ils sont venus (avec Booker, Ayton et Bridges) après avoir remporté 19 matchs lors de la saison 2018-19.

Le nouveau cadre comprend arrivées clés dans les bureaux (James Jones), banc (Monty Williams) et piste, où il a misé très lourdement sur Chris Paul, qui a ensuite occupé le poste de meneur que Ricky Rubio avait couvert avec succès la saison dernière, lorsque les Suns ont montré des signes de vie et ont signé un prometteur 8-0 lors de leur passage (sans playoffs) dans la bulle floridienne. Paul (36 ans) disputera sa première finale après 16 ans et plus de 1 200 matchs NBA, 123 playoffs. Onze fois all star, le ticket pour le combat pour le titre avait résisté jusqu’à présent (Hornets, Clippers, Rockets…) à l’un des meilleurs meneurs de l’histoire, qui consacrerait sa place dans cette liste d’élus avec une bague de champion. Mieux vaut tard que jamais.

Les soleils ont souffert mésaventures, en particulier dans la chair de Paul (blessures à l’épaule et à la main, transe avec protocoles sanitaires) mais ils ont marché dans tous les playoffs avec des vents très forts : les blessures des Lakers (Davis en tête), les absences de Jamal Murray et celles de Kawhi Leonard et Serge Ibaka. À présent, L’état physique d’Antetokounmpo peut leur donner un titre qui serait en tout cas plein de justice : il n’y a pas d’astérisques. Les Suns jouent à merveille, ils gagnent de mille manières différentes, ils ont du talent, de la ténacité et des jeunes bien préparés malgré leur inexpérience théorique. C’est une équipe avec peu de points faibles et à quatre victoires d’un revirement total après des années dans la boue. et réaliser ce que Steve Nash, Charles Barkley, Amar’e Stoudemire, Kevin Johnsnon, Paul Westphal, Dick Van Arsdale, Alvan Adams, Tom Chambers… ne pouvaient pas réaliser auparavant.

Sera le premier anneau en Arizona ou le second, un demi-siècle plus tard, au Wisconsin. Ce sera en tout cas une belle histoire et à quatre victoires d’être écrite. Aujourd’hui le premier est résolu : les finales NBA 2021 commencent, à partir d’aujourd’hui vous ne dormez plus.