Tous les yeux sur le tribunal japonais alors que l’affaire Crunch Monero Mining obtient une audience en décembre

Une affaire juridique historique impliquant un développeur de site de musique qui a ajouté un widget minier qui mine monero (XMR) à son site Web sera portée devant la Cour suprême du Japon à la fin de l’année – avec la possibilité d’un verdict juridique créant un précédent.

L’affaire remonte à fin 2017, lorsque l’homme de Yokohama (34 ans) a admis avoir utilisé un Coinruche-a développé une application sur ses sites Web qui a conduit les visiteurs à exploiter monero. L’application a distribué 30% des pièces extraites aux développeurs et 70% à l’éditeur du site. En 2018, la police a affirmé que l’application et d’autres similaires étaient un « virus » et a imposé une répression nationale contre les logiciels liés à l’exploitation minière. L’homme a été frappé d’une amende de plus de 900 USD, mais il s’oppose depuis lors au verdict, portant d’abord l’affaire devant les tribunaux de district, puis devant la Cour suprême, a rapporté Nikkei.

Le développeur a toujours affirmé que la punition n’était pas appropriée, que l’application n’était pas un « virus » et qu’il « ne pensait certainement pas » qu’il « fait quelque chose d’illégal en exécutant le programme ».

L’affaire a également été portée devant la Haute Cour, mais l’homme sera désormais entendu par la Cour suprême de justice à partir du 9 décembre.

Le système juridique a été déconcerté par l’affaire, car, a noté Nikkei, dans le cas des crypto-actifs, il n’y a « aucune institution publique qui gère les transactions ».

En 2019, un juge du tribunal de district a statué qu’une application minière « pourrait être considérée comme une source de fonds pour maintenir et améliorer la qualité du site », ajoutant qu’elle pouvait même « profiter aux visiteurs » et n’était « pas très différente des publicités sur le Web ». . «

Un autre jugement distinct a toutefois pris le parti de la police, affirmant que des applications telles que celles-ci « nuisent à la confiance du public » et sont malveillantes.

Mais les nombreux jugements sur l’affaire jusqu’à présent ont été « divisés sur la malveillance » ou non des actions du développeur.

Cependant, la responsabilité s’arrêtera finalement à la Cour suprême. Les Agence nationale de la police a averti les opérateurs de sites sur son site Web de cybercriminalité que les agents prendraient des « contre-mesures » sur les sites Web qui utilisent des plug-ins de minage – en commentant « si vous installez un outil de minage sans en informer les visiteurs à l’avance, vous pourriez être en train de commettre un crime ».

Mais, a noté Nikkei, « il n’y a eu aucune poursuite notable liée à l’exploitation minière ces derniers temps » et « les responsables de la police semblent suivre l’affaire de la Cour suprême » avec un vif intérêt.

Selon Canon Marketing Japon données, le nombre d’applications logicielles d’extraction de crypto-monnaies utilisées sur les sites Web a en fait augmenté depuis le début de l’année à mesure que les prix de la cryptographie ont augmenté.

