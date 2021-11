Tous les yeux sur l’inflation et la Fed

Tout est question d’inflation maintenant.

Mercredi, la Fed a officiellement annoncé la fin de son programme d’achat d’actifs de 120 milliards de dollars par mois qu’elle avait mis en place depuis juin 2020.

La réduction commence « ce mois-ci », réduisant les achats de 15 milliards de dollars par mois (10 milliards de dollars des bons du Trésor et 5 milliards de dollars des titres adossés à des créances hypothécaires).

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a souligné que la fin du programme d’achat d’obligations ne signifiait pas le début d’un nouveau cycle de hausse des taux. Cependant, il est dans une position de plus en plus difficile et la question de savoir quand augmenter les taux pourrait lui être imposée.

Pour en savoir plus à ce sujet, tournons-nous vers nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen, de StrategCommerçant.

De leur mise à jour du mercredi :

Au cours des décennies précédentes, les plans de dépenses de la Fed ou du gouvernement auraient été contrecarrés par des commerçants faisant baisser les prix des obligations dans des circonstances similaires. Cela aurait fait grimper les taux d’intérêt et empêché la Fed/Trésor de mener le type de politiques d’assouplissement quantitatif et budgétaire qu’elles ont menées au cours des deux dernières années.

Nous le répétons, tout est question d’inflation.

*** Mercredi, la Fed est restée fidèle à son discours de longue date sur l’inflation « transitoire »

Extrait de la déclaration du FOMC :

Les déséquilibres de l’offre et de la demande liés à la pandémie et à la réouverture de l’économie ont contribué à des hausses de prix importantes dans certains secteurs.

Bien sûr, la Fed n’avait pas d’alternative dans ses messages. S’il avait changé de ton, affirmant qu’il fallait désormais s’attendre à une inflation durablement plus élevée, les marchés se seraient effondrés.

Cela dit, la Fed a fait du bon travail en alignant les mots sur les actions – ce qui signifie qu’elle a limité son montant de réduction d’obligations à 15 milliards de dollars par mois par rapport à l’option plus belliciste que les commerçants craignaient de 30 milliards de dollars par mois.

Revenons à John et Wade sur la signification de ceci :

Ainsi, le marché a survécu à l’annonce officielle de la réduction sans implosion – une bonne nouvelle évidemment. Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle.

*** John et Wade voient de solides bénéfices comme un autre vent arrière du marché

FactSet est la société d’analyse de données de référence utilisée par les professionnels. Pendant la saison des gains, il fournit des mises à jour hebdomadaires du vendredi sur l’évolution des gains.

La mise à jour d’aujourd’hui n’est pas disponible au moment d’écrire ces lignes, nous utilisons donc les données de vendredi dernier. Voici comment cela se présente :

Et voici ce que FactSet anticipe pour la fin de l’année :

Les analystes prévoient également une croissance des bénéfices de plus de 20% pour le quatrième trimestre et une croissance des bénéfices de plus de 40% pour l’année entière.

Ces taux de croissance supérieurs à la moyenne sont dus à une combinaison de bénéfices plus élevés pour 2021 et à une comparaison plus facile avec des bénéfices plus faibles en 2020 en raison de l’impact négatif de COVID-19 sur un certain nombre d’industries.