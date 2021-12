Tous prêts à affronter le cône de la Fed

La RBI agira pour minimiser l’importation des pressions inflationnistes, la roupie pourrait ne pas trop se déprécier



Si les marchés du monde entier ne sont pas pris de vertige après que la Fed américaine a signalé la semaine dernière qu’elle retirerait désormais à un rythme plus rapide les mesures de relance induites par la pandémie, c’est probablement parce que certaines d’entre elles étaient anticipées. La Fed a décidé qu’elle réduirait les achats d’actifs d’ici mars plutôt qu’en juin. Les experts s’attendent à ce que des hausses de taux d’intérêt suivent peu de temps après. Les projections publiées après la réunion de deux jours de la Fed ont montré que la plupart des banquiers centraux prévoyaient au moins trois augmentations de taux, de 25 points de base chacune, en 2022. les banquiers pensaient que les changements de taux ne seraient pas nécessaires avant 2023.

En effet, cette fois-ci, la Fed a choisi de donner la priorité à la reprise économique et a été beaucoup plus prudente avec le processus de normalisation. Cependant, ces derniers mois, les pressions inflationnistes se sont accumulées rapidement et sont plus généralisées ; en outre, les marchés du travail se sont tendus. Le président de la Fed, Powell, a déclaré qu’il pensait que l’inflation pourrait être plus persistante et que les risques d’une inflation plus élevée s’enracinant avaient augmenté.

Dans le passé, un changement de position de la Fed a bouleversé le sentiment mondial et entraîné des sorties de capitaux des marchés émergents (ME) alors que les investisseurs cherchaient des valeurs refuges. Cependant, les répercussions cette fois devraient être beaucoup plus douces. Dans le cas de l’Inde, le secteur extérieur se porte bien mieux qu’en 2013 ; bien que le CAD s’élargisse, il se situerait bien dans des limites confortables, tout comme le total des engagements extérieurs. Bien que les fondamentaux de l’économie locale puissent présenter certaines fragilités, masquées par les chiffres du PIB global, la reprise est en bonne voie. Les vraies inquiétudes sont l’inflation qui, bien qu’inférieure à ce qu’elle était lors de l’exercice 2014, pourrait inquiéter les investisseurs et la dette gouvernementale qui avoisine les 90 %.

Une analyse réalisée par CRISIL en septembre a montré qu’en comparaison avec six pays émergents, les indicateurs macroéconomiques de l’Inde étaient moyens ; il s’est classé quatrième en termes de rattrapage du PIB attendu ce niveau fiscal au niveau d’avant la pandémie, troisième en termes de taux d’inflation et premier en termes de ratio dette publique/PIB. Néanmoins, l’impact d’une réduction plus rapide et de la hausse consécutive des taux d’intérêt américains ne devrait pas être très significatif. Les sorties des marchés boursiers indiens – 4 milliards de dollars depuis octobre – ont laissé entendre que la réduction plus rapide de la Fed entraînerait une vente massive des actions. Cependant, les sorties de fonds semblent être le résultat d’une forte surévaluation des stocks. Étant donné que les marchés américains n’ont pas été le moins du monde effrayés par l’annonce de la Fed, une vente massive sur ce compte est peu probable. À moins d’une vente massive des actions mondiales, une forte correction des marchés boursiers indiens est peu probable. N’oubliez pas que le marché boursier indien a connu une forte hausse cette année. Certes, le tapering impliquerait un retrait progressif de la liquidité mondiale qui a été abondante l’année dernière. Cependant, certains pensent que des flux transfrontaliers importants sont peu probables, car les taux d’intérêt réels aux États-Unis pourraient rester négatifs pendant de nombreux mois. Chez nous, la RBI ne voudra pas que les pressions inflationnistes s’enracinent et agira le plus tôt possible. Il souhaiterait certainement minimiser l’inflation à l’importation, car les importations augmentent parallèlement à la reprise. Alors que les goulets d’étranglement du côté de l’offre persistent, les prix des matières premières devraient se stabiliser, voire se détendre, compte tenu du ralentissement de l’économie chinoise. L’inclusion des obligations indiennes dans un indice obligataire mondial amortirait la baisse ; on s’attend à ce que 15 à 20 milliards de dollars soient investis au cours de la première année. Dans cette mesure, il y a un inconvénient limité à la roupie qui a franchi la barre des 76 par rapport au dollar. Par conséquent, à moins que les exportations ne ralentissent très fortement, la roupie ne devrait pas se déprécier de manière significative.

