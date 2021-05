“ Tout à fait impossible pour Mick d’être aussi bon que son père ”

Étant donné que son père est sept fois champion du monde de F1, Nico Rosberg dit qu’il est «tout à fait impossible» pour Mick Schumacher d’être «aussi bon» que Michael.

Le jeune Schumacher en est à sa première saison en Formule 1 et fait déjà la une des journaux.

Bien qu’il court pour Haas, qui a sans doute la voiture la plus lente sur la grille, Schumacher a minimisé ses erreurs et, au Grand Prix du Portugal, a fait une passe radicale sur Nicholas Latifi pour éviter un Haas 1-2 en bas. de la classification.

Il est, cependant, peut-être l’un des pilotes avec le plus de pression sur ses épaules alors que les fans et les experts le comparent à son père, Michael Schumacher.

L’ancien pilote Ferrari était, du moins jusqu’à ce que Lewis Hamilton remporte le titre la saison dernière, le seul pilote à avoir atteint sept titres mondiaux.

En remportant deux avec Benetton, Schumacher s’est déchaîné pendant cinq saisons avec Ferrari de 2000 à 2004.

Alors que son fils espère un jour ajouter son nom à la liste des champions du monde de F1, Rosberg dit qu’il fait face à une période «difficile» sous les projecteurs.

“Nous avons vu l’année dernière, il y a eu des conférences de presse où il y avait plus de journalistes autour de lui que autour de Hamilton”, a déclaré l’ancien pilote de F1 à Sky Italia.

«C’est époustouflant. Cela lui donne beaucoup de pression.

“Il est tout à fait impossible pour lui d’être aussi bon que son père, qui est le meilleur de tous les temps, mais tout le monde le compare à son père, est-il aussi fort que son père, et c’est difficile.”

Quant à savoir quoi faire pour améliorer son jeu, Rosberg dit que lorsqu’il courait, il regardait les données de son coéquipier et verrait où il était le plus rapide.

Rosberg, cependant, avait comme coéquipiers Michael Schumacher et Hamilton. Mick Schumacher a Nikita Mazepin.

«J’ai beaucoup utilisé les données», a-t-il expliqué. «Vous pouvez apprendre beaucoup de ce que fait l’autre conducteur avec votre même voiture.

«Même si vous allez très vite, il y aura toujours un virage où l’autre pilote sera plus rapide.

“Et là, vous pouvez le regarder et le copier là où il fait mieux que vous, voir s’il freine plus tard ou s’il utilise une trajectoire différente, vous pouvez tout voir, vous pouvez donc utiliser les données pour aller beaucoup plus vite.”

Rapports supplémentaires de Luca Brambilla

