Tout à une lettre à Anoeta

08/12/21 à 18h45 CET

.

La Real Sociedad joue ce jeudi sa continuité en Ligue Europa face au PSV Eindhoven pour décrocher la deuxième place de son groupe et poursuivre son aventure continentale aux dépens de l’équipe néerlandaise.

Les deux équipes dépendent d’elles-mêmes. Les Donostiarras, avec 6 points, ont l’avantage de jouer contre une foule qui affluera à la Reale Arena et cela vaut la peine de gagner par le minimum pour battre d’un point l’historique PSV, qui en compte désormais 8.

Le problème pour l’équipe d’Imanol Alguacil, c’est qu’il arrive épuisé en fin d’année, avec les victimes sensibles des blessés Mikel Merino et David Silva, dans une séquence de résultats négatifs et avec des problèmes pour marquer un but.

La Real n’en a marqué aucun lors de ses trois derniers matches de Liga, elle l’a fait contre l’équipe amateur de la Panadería Pulido en Coupe (0-4) et la défaite en Europe à domicile de Monaco (2-1) est toujours aussi cuisante. .. il a condamné son avenir à jouer sur une seule carte.

Heureusement pour l’entraîneur de txuriurdin, Imanol Alguacil, toute son attaque est en parfait état, puisqu’il a Mikel Oyarzabal, Alex Isak, Sorloth, Januzaj et Portu pour tenter de percer le but du PSV, gagner puis attendre l’adversaire qui aurait de la chance en seizièmes de finale.

Des changements minimes sont attendus par rapport au onze qui a perdu contre le Real Madrid dimanche dernier (0-2), des développements qui se concentreront peut-être sur la défense avec le retour d’Aritz Elustondo, sanctionné contre les Blancs, et peut-être sur les côtés avec des options pour Aihen Muñoz et Joseba Zaldua.

Le PSV Eindhoven a voyagé avec le milieu de terrain Mario Götze et l’arrière gauche Philipp Max, qui arrivent initialement à temps pour la rencontre décisive à Anoeta, et avec une séquence de quatre victoires et un nul lors de leurs cinq derniers matchs.

Götze, l’une des références de l’attaque de l’équipe néerlandaise, a été l’auteur du premier but du 2-2 PSV Eindhoven-Real Sociedad en septembre dernier et s’est remis d’un mal de dos qui lui a fait rater le match de samedi contre Utrecht.

Max, de son côté, vient de passer le covid-19 et, après avoir été testé négatif au dernier test PCR, il a été inscrit dans la liste des 21 footballeurs convoqués par Roger Schmidt, même s’il reste à voir s’il atteindra 100 % pour être un démarreur.

L’entraîneur allemand dessine habituellement un 4-2-3-1 sur l’herbe et, dans la section des blessés, il ne pourra pas compter sur deux footballeurs importants : le milieu de terrain Davy Pröpper, qui évolue habituellement à quelques mètres derrière Götze ; et l’attaquant israélien Eran Zahavi, blessé il y a un mois lors d’un match avec son équipe nationale.

S’il n’y a pas de surprises, Carlos Vinícius adoptera le rôle de « neuf & rdquor ; dans l’équipe néerlandaise. Le Brésilien est un pur avant-centre qui, bien qu’il ne fasse pas preuve d’une grande technicité, possède une force physique puissante et est difficile à marquer.

Quelques mètres plus loin, il devrait être rejoint par Cody Gakpo et Noni Madueke, deux des meilleurs joueurs du PSV cette saison et récemment sortis de l’infirmerie. Les ailiers gauche et droit ont déjà fait des minutes samedi dernier contre Utrecht et, dans un premier temps, ils sont disponibles pour le match de jeudi.

Le PSV vaut un tirage au sort pour laisser tomber la Real Sociedad en Conference League et se qualifier pour le prochain tour de la Ligue Europa. Cela confirmerait un bon début de saison, car en Eredivisie, il reste troisième, à seulement un point de Feyenoord et deux derrière le tout-puissant Ajax.

Les files d’attente probables

Société réelle: Remiro; Zaldua, Elustondo, Le Normand, Aihen Muñoz ; Zubimendi, Guevara, Oyarzabal ; Januzaj, Isak et Portu.

PSV Eindhoven : Drommel ; Mauro Júnior ou Philip Max, Boscagli, Ramalho, Mwene ; Sangaré, Gutiérrez ; Bruma ou Gapko, Götze, Doan ou Madueke ; et Vinicius.

Arbitre: Félix Zwayer (Allemagne).

Stade: Reale Arena

Heure: 18: 45h