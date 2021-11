Tout arrive à Discovery+ en décembre 2021

Discovery+ a quelque chose pour tout le monde en décembre! La plate-forme de streaming propose une multitude de programmes nouveaux et originaux qui débuteront en décembre 2021 – de la programmation saisonnière du hub Holiday Central au contenu de style de vie et aux vrais documentaires sur le crime qui vous laisseront deviner du début à la fin.

Les abonnés de Discovery+ peuvent garder les choses festives avec de nouvelles séries comme Fruitcake Fraud et The Pioneer Woman’s Hometown: Holiday Themes ou entrer dans la cuisine avec leurs stars préférées du Food Network sur My Dream Kitchen avec Giada De Laurentiis et Carla Hall. Profitez d’une nouvelle saison de Home Town: Ben’s Workshop avec Ben et Erin Napier et rencontrez la star de Property Brothers Drew Scott alors qu’il fait équipe avec Ant Anstead pour Drew’s Dream Car. Continuez à faire défiler pour découvrir le calendrier complet des nouveaux contenus à venir sur discovery+ en décembre 2021.

Vrai crime

– Fraude au gâteau aux fruits (mercredi 1er décembre): « Que vous soyez fan ou non, le gâteau aux fruits évoque généralement des images joyeuses des rassemblements de Noël. Mais Corsicana, au Texas – la ville d’où viennent les meilleurs et les plus succulents gâteaux aux fruits – n’était certainement pas un endroit heureux quand on a découvert que quelqu’un avait extorqué des millions de la célèbre Collin Street Bakery. La façon dont le crime a été résolu et le style de vie somptueux que les coupables vivaient avec les bénéfices mal engendrés ont des gens en Corse et bien d’autres, y compris le FBI, qui se grattent encore la tête avec stupéfaction. «

-La chasse à l’étrangleur de Chicago (vendredi 3 décembre): « Depuis 1999, 51 femmes, pour la plupart noires, ont été retrouvées étranglées à travers Chicago, leurs corps jetés dans des poubelles, des ruelles et des bâtiments abandonnés. Révélant le bilan émotionnel dévastateur sur les familles et les résidents très unis victimes de la peur et de la perte, ce spécial en trois parties examine également ces meurtres dans le contexte de plusieurs décennies de racisme et de négligence dans les communautés du sud et de l’ouest de Chicago . Comment plus de 51 femmes ont-elles pu être étranglées avec une apparente impunité pendant vingt ans, alors que leur tueur ou leurs tueurs sont toujours en fuite à ce jour ? »

-Ken et Barbie Killers: The Lost Murder Tapes (dimanche 12 décembre): « Trois meurtres d’écolières. Deux tueurs cachés à la vue de tous. Six bandes vidéo qui horrifient le monde et mènent à l’un des procès pour meurtre les plus controversés de l’histoire moderne : un qui a laissé une nation honteuse, des victimes privées de justice et un tueur en série errant en liberté au Canada aujourd’hui. Au cours de quatre parties, Ken et Barbie Killers : The Lost Murder Tapes suit les rebondissements extraordinaires de l’affaire et du procès du couple glamour Paul Bernardo et Karla Homolka, le « duo démoniaque de dark kink », qui est rapidement devenu le plus tueurs notoires de l’histoire du Canada.

-Hillside Strangler : Mind of a Monster (mardi 28 décembre) : « Un tueur en série traque Los Angeles dans les années 1970, laissant les corps exposés dans tout le Hollywood Hillside. Après l’arrestation d’un homme du nom de Kenneth Bianchi en 1979, soupçonné d’un double homicide à Bellingham, Washington, les enquêteurs de Los Angeles n’ont pas tardé à relier les points au tueur en série qu’ils ont surnommé « The Hillside Strangler ». Mais il y a un hic : à travers une série d’interviews explosives enregistrées avec divers psychologues et psychiatres, Bianchi affirme que l’auteur n’est PAS lui ; c’est en fait sa personnalité multiple ‘Steve’ – et ce n’est pas tout ce qu’il a à dire sur la question. »

Aventure

-Découverte de David Dobrik (Mardi 14 décembre) : « En tant que DACA DREAMer, David Dobrik n’a pas pu voyager librement en dehors des États-Unis, jusqu’à présent. Avec sa carte verte en main, les aventures mondiales commencent alors que David explore non seulement le monde mais aussi lui-même, sa vie, son succès et Dans un tout nouvel épisode de À la découverte de David Dobrik, David et ses amis plongent tête la première dans la Cité de l’Or, Dubaï, l’un des sept émirats des Émirats Arabes Unis. avec la police de Dubaï, et Jonah essaie de monter à dos de chameau pour s’immerger dans la culture de Dubaï. »

Mode de vie

-90 Day Journeys: The Other Way Couples (dimanche 5 décembre): « La collection ultime d’histoires de fiancé de 90 jours pour le superfan de 90 jours. Chaque mini-série organisée est composée de chaque scène dans laquelle un couple bien-aimé est apparu dans chaque émission de l’univers des 90 jours. Désormais, les fans peuvent regarder chaque couple ‘ histoire depuis le tout début, comment et quand ils le veulent. Les nouveaux épisodes incluent les voyages romantiques de Jenny & Sumit, Kenny & Armando, Corey & Evelin et Ariela & Biniyam. «

-L’ascension et la chute de LuLaRoe (lundi 13 décembre) : « The Rise and Fall of LuLaRoe tirera le rideau sur la société de marketing à plusieurs niveaux et présentera des entretiens avec des détaillants, des employés d’entrepôt, des designers et d’autres dont la vie a été profondément touchée par l’organisation. Grâce à un partenariat avec BuzzFeed Studios et la journaliste Stephanie McNeal enquête approfondie, le film dévoile des parties de l’histoire qui n’ont jamais été entendues auparavant, y compris des développements récents et des témoignages de première main de sources qui s’expriment pour la première fois, y compris des autorités telles que l’expert en culte, Rick Ross, auteur Cultish Amanda Montell et la blogueuse Christina Hinks, qui a été l’une des premières à exposer le fonctionnement interne de LuLaRoe. »

Accueil

-L’atelier de réparation (mercredi 15 décembre) : « Niché au cœur de la campagne britannique se trouve un atelier où des artefacts, des antiquités et des bibelots brisés, abîmés et appréciés sont ramenés à la vie. L’ensemble d’artisans qualifiés et passionnés redonnent de la beauté à leurs objets précieux.

-Ma cuisine de rêve : Giada De Laurentiis (samedi 18 décembre) : « Giada De Laurentiis a grandi dans une grande famille italienne où tout tournait autour de la nourriture, et en tant que chef professionnelle, elle a passé plus de vingt ans à cuisiner dans les cuisines du monde entier. Aujourd’hui, pour la première fois, la star de Food Network, auteur de livres de cuisine et restauratrice a l’opportunité de construire sa propre cuisine à partir de zéro alors qu’elle rénove la maison du milieu du siècle à Los Angeles qu’elle a achetée pour sa maison éternelle.Mais concrétiser cette vision est remplie de rebondissements inattendus aussi audacieux les choix de conception prennent vie, et les retards de construction et les problèmes de chaîne d’approvisionnement concourent à retarder l’aboutissement de ce rêve ! »

-Ma cuisine de rêve : Carla Hall (samedi 18 décembre) : « La chef Carla Hall vit dans sa maison de Washington, DC depuis plus de vingt ans. Elle est devenue adulte et a construit son succès dans cette maison, et maintenant elle le partage avec son mari, Matthew. Enfin, elle se récompense en construisant la cuisine de ses rêves, mais comme une recette délicate, ce n’est pas toujours aussi facile qu’il y paraît. Les goûts différents de Matthew, devoir déménager pendant la construction, les retards interminables et une très longue rénovation poussent le projet, et la patience de Carla, à ses limites . En fin de compte, l’attente prolongée et les frustrations coûteuses en vaudront-elles la peine ? Carla aura-t-elle la cuisine de chef dont elle a rêvé ? »

-Ville natale : atelier de Ben (lundi 19 décembre): « De retour pour sa deuxième saison, Home Town: Ben’s Workshop met en vedette le maître menuisier Ben Napier alors qu’il partage son expertise en matière d’artisanat et de menuiserie avec des invités célèbres qui l’aident à construire des projets emblématiques en bois dans son atelier de Laurel, Mississippi. »

Automobile

–Le retour de Radford (samedi, déc. 11): « Radford Returns suit un concepteur de voitures de sport de luxe, un maître d’œuvre record et un champion du monde de F1 chargé de concevoir, construire et tester la dernière supercar à essence pour Lotus tout en établissant leur vie en Californie et en construisant un monde « équipe de classe autour d’eux. Ant Anstead, Jenson Button, Mark Stubbs et Roger Behle se sont unis pour faire revivre la grande entreprise britannique de carrosserie Radford, héritant d’un passé coloré de célébrités et d’un héritage automobile impressionnant. Leur travail consiste à concevoir et à construire des véhicules très recherchés. automobiles pour les marques les plus historiques du monde et s’adressent à un client Radford moderne. »

-Drew’s Dream Car (samedi 18 décembre) : « Drew’s Dream Car avec Ant Anstead amènera les téléspectateurs à faire le tour alors que Drew Scott de Property Brothers fait appel à l’aide du maître mécanicien Ant Anstead pour concevoir et construire la voiture personnalisée de ses rêves. Inspiré par la fascination de Drew pour les voitures de sport classiques des années 60, la version finale évolue vers un véritable mariage de l’ancien et du nouveau alors qu’il se tourne vers un avenir plus vert. Les rôles sont inversés à mesure que Drew devient le client dont les rêves doivent être réalisés. Avec les conseils et l’expertise d’Ant, et une contribution créative de toute la famille Scott, Drew retrousse ses manches pour créer son propre morceau de l’histoire de l’automobile. »

Paranormal et inexpliqué

-Alaskan Killer Bigfoot (mardi 7 décembre): « Il y a soixante-dix ans, une créature meurtrière ressemblant à Bigfoot a envoyé des habitants fuir Portlock, en Alaska. Maintenant, une expédition retourne dans le village de pêcheurs abandonné pour récupérer la terre et ses ressources auprès de la bête terrifiante que les habitants appellent Nantinaq. Les 40 jours de l’équipe un séjour dans la nature glaciale de l’Alaska met à l’épreuve leur courage, leur foi et leur capacité à survivre. »

Nourriture

-The Pioneer Woman : Hometown Stories (samedi 11 décembre) : « Ne manquez pas cette collection de trois joyaux de vacances avec The Pioneer Woman elle-même, notamment » A Very Ice Cream Christmas « , » Christmas Sleepover » et » Christmas Magic at the Mercantile » célébrant Noël dans la petite ville de Ree Drummond, Pawhuska, Oklahoma, à travers l’objectif de son magasin The Merc, The Boarding House et du glacier Charlie’s Sweet Shop, avec quelques visites de membres de la famille en cours de route. »

Réseau Magnolia

-Le spectacle Johnnyswim (Vendredi 3 décembre : « Après le report de leur tournée d’automne, la famille Johnnyswim doit trouver comment rester au travail et rester engagée à la maison. Heureusement, le divertissement vient naturellement à ce groupe. Et quand tout le reste échoue, les bouffonneries ridicules prévalent. »

-Dîner de famille (vendredi 10 décembre) : « L’hôte Andrew Zimmern rend visite à des familles à travers l’Amérique pour explorer comment les facettes culturelles, régionales et historiques de qui nous sommes influencent ce que nous mangeons et comment nous mangeons. »

-Restoration Road avec Clint Harp (vendredi 31 décembre) : « Le charpentier Clint Harp prend la route à la recherche d’incroyables structures historiques à travers le pays qui ont besoin d’être restaurées tout en explorant leurs origines et en rêvant de leur avenir. »

-Le foyer établi (vendredi 31 décembre : « La designer Jean Stoffer entreprend certains de ses projets les plus ambitieux à ce jour dans sa ville natale de Grand Rapids, Michigan. Elle partage l’inspiration derrière ses superbes créations, ainsi que le rôle important que joue la famille dans sa vie et son entreprise. »

Documentaires

-Grande invasion de bombes ballons (Jeudi 2 décembre) : « De nombreux Américains ont appris que le continent américain n’avait pas été attaqué pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c’était le cas. Entre 1944 et 1945, les Japonais ont lancé plus de 9 000 ballons truqués à la bombe à travers le Pacifique, entraînant des morts tragiques dans l’Oregon. Ces ‘Fu- Les bombes Go’ ont atteint l’est jusqu’en Indiana et aussi loin au sud que le Texas… mais seulement 300 ont été trouvées, laissant potentiellement des milliers de bombes mortelles éparpillées à travers les États-Unis. Pour la première fois, une enquête est lancée sur les historique de cette attaque, avec une chasse high-tech aux restes non explosés. »

-Prince Philip : La famille royale se souvient (jeudi 16 décembre) : « Pour la première fois à la télévision, plus d’une douzaine de membres de la famille royale offrent leurs pensées et réflexions personnelles alors qu’ils rendent un hommage historique à la vie extraordinaire de Son Altesse Royale le prince Philip duc d’Édimbourg. Filmé tout au long de sa 100e année – avant et après sa mort en avril 2021 – ce portrait historique ne présente que ceux qui l’ont le mieux connu : sa famille et son personnel le plus proche. »

-Dead Man’s Switch : un mystère cryptographique (Jeudi 23 décembre) : « Après avoir attiré des investisseurs à hauteur de plus de 200 millions de dollars, le PDG de la plus grande bourse de crypto-monnaie du Canada est retrouvé mort subitement et mystérieusement alors qu’il était en lune de miel en Inde, laissant les investisseurs les mains vides.

