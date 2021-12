Tout arrive à Hulu en janvier 2022

Hulu donne le coup d’envoi de la nouvelle année en grand. Alors que les jours jusqu’en 2022 s’écoulent, le service de streaming se prépare à faire de grands pas dans les guerres de streaming en cours. Après avoir plafonné 2021 avec des dizaines de nouveaux ajouts, Hulu augmente la mise en janvier 2022, le streamer s’apprêtant à sortir des tonnes de nouveaux titres pour le plaisir des abonnés.

Alors que Hulu a certainement de grands projets pour le début de l’année, l’ajout le plus attendu en janvier est peut-être How I Met Your Father, un spin-off de la sitcom à succès de CBS How I Met Your Mother. La prochaine série devrait suivre Sophie alors qu’une version plus ancienne d’elle raconte à ses enfants comment elle et leur père se sont réunis. Janvier marquera également le début de la fin de This Is Us, avec Hulu homing épisodes de la dernière saison du drame à succès NBC. Parmi les autres titres qui seront présentés à la bibliothèque Hulu le mois prochain, citons Women of the Movement, qui suit la mère d’Emmett Till alors qu’elle tente de venger la mort injustifiée de son fils, la saison 26 de The Bachelor d’ABC et la série de suivi The Golden Girls The Golden Palace.

Compte tenu de la quantité massive de titres dirigés vers le service de streaming le mois prochain, vous voudrez peut-être vous inscrire à un abonnement en cliquant ici si vous ne l’avez pas déjà fait. Hulu propose actuellement un essai gratuit d’un mois, ce qui signifie que vous pouvez tester les eaux avant de vous engager. Après cela, les abonnements commencent à aussi peu que 5,99 $ par mois pour un plan financé par la publicité, avec Hulu + Live TV pour 64,99 $ par mois. Faites défiler vers le bas pour voir tout ce qui arrivera à Hulu en janvier 2022.

1er janvier

Le spécial anniversaire du réveillon du Nouvel An de Dick Clark

Le réveillon du Nouvel An de Dick Clark avec Ryan Seacrest

Fox’s New Year’s Eve Live 2022, Partie 1

Fox’s New Year’s Eve Live 2022, partie 2

Black Ink Crew : Terminer la saison 4

Le défi : terminer la saison 33

Côté Obscur des années 90 : Terminer la saison 1

Course de dragsters de RuPaul : terminez la saison 8

Vice Versa : Chyna : Terminer la saison 1

Vice Versa : College $ports Inc. : Terminer la saison 1

10 000 avant JC (2008)

(500) jours d’été (2009)

Une nuit au Roxbury (1998)

L’histoire d’un soldat (1984)

Alfie (2004)

Tous les bons coups (1983)

Amistad (1997)

Un officier et un gentleman (1982)

Astro Boy (2009)

Belles créatures (2013)

Fête de la bière (2006)

Chapiteau Pee-Wee (1988)

Pluie noire (1989)

Dimanche noir (1977)

Cas 39 (2010)

Les anges de Charlie (2000)

La Collection (2012)

Commando (1985)

Têtes coniques (1993)

Courage sous le feu (1996)

Coyote laid (2000)

Histoire de crime (2021)

Rendez-vous nocturne (2010)

Diable en robe bleue (1995)

Journal d’un enfant mauviette (2010)

Dickie Roberts : ancien enfant star (2003)

Conte des dauphins 2 (2014)

La Duchesse (2008)

Dunston s’enregistre (1996)

Évasion d’Alcatraz (1979)

Coup de foudre pour Figaro (2021)

Feu dans le ciel (1993)

La méthode du poing au pied (2006)

Forces de la Nature (1999)

Fred Claus (2007)

La vengeance à fourrure (2010)

GI Jane (1997)

Règle de Géorgie (2007)

Donne-moi l’abri (2014)

La hantise (1999)

Chef de l’Etat (2003)

Brûlures d’estomac (1986)

Hidalgo (2004)

Tueur à gages : Agent 47 (2015)

Maison pour les vacances (1995)

Hondo (1953)

Coups chauds ! Deuxième partie (1993)

Hôtel pour Chiens (2009)

Hugo (2011)

L’impossible (2012)

L’Indien du placard (1995)

L’échelle de Jacob (1990)

Le roi de la comédie (1983)

Labios Rojos (2011)

Le dernier des Mohicans (1992)

Sauveteur (1976)

Regardez qui parle aussi (1990)

Regardez qui parle maintenant (1993)

Les beaux ossements (2009)

Le machiniste (2004)

Maître et commandant : De l’autre côté du monde (2004)

Minuit à Paris (2011)

Moulin Rouge (2001)

L’opus de M. Holland (1996)

Saint-Sylvestre (2011)

Nick du temps (1995)

Norme du Nord (2016)

Il était une fois dans l’Ouest (1969)

Gamme Ouverte (2003)

Les gens ordinaires (1980)

Salle de panique (2002)

Activité paranormale 3 (2011)

Chèque de paie (2003)

La tempête parfaite (2000)

Phénomène (1996)

Prophétie (1979)

Vrai Génie (1985)

Yeux rouges (2005)

Chaperon Rouge (2011)

Resident Evil (2002)

Route révolutionnaire (2008)

Le Sandlot (1993)

Semi-Pro (2008)

Sens et sensibilité (1995)

Sept (1995)

Sexe et la ville (2008)

Sexe et la ville 2 (2010)

Sinistre (2012)

Le Soliste (2009)

Espace Jam (1996)

Le calmar et la baleine (2005)

Star Trek : le film (1979)

Star Trek II : La colère de Khan (1982)

Star Trek III : À la recherche de Spock (1984)

Star Trek V : La dernière frontière (1989)

Star Trek VI : Le pays inconnu (1991)

Star Trek : Insurrection (1998)

Les femmes de Stepford (2004)

Sydney Blanc (2007)

Les trois jours du condor (1975)

Les Trois Stooges (2012)

Les deux visages de janvier (2014)

Ce que veut une fille (2003)

Et Bob ? (1991)

Que mange Gilbert Raisin (1993)

Quand à Rome (2010)

Gagnez un rendez-vous avec Tad Hamilton ! (2004)

Sans pagaie : l’appel de la nature (2009)

Hauteurs de Wuther (2003)

2 janvier – 6 janvier

2 janvier

Pourquoi me suis-je marié de Tyler Perry (2007)

3 janvier

Next Level Chef : Première de la série

L’année de la tempête éternelle (2021)

4 janvier

9-1-1 : Lone Star : Première de la saison 3

The Bachelor: Première de la saison 26

La femme de ménage : Première de la série

Kenan : Première de la saison 2

5 janvier

Abbot Elementary : le retour de la saison 1

Juge Steve Harvey : Première de la série

This Is Us: Première de la saison 6

6 janvier

Black-ish: Première de la saison 8

Je peux voir ta voix : Première de la saison 2

7 janv. – 11 janv.

7 janvier

The Amazing Race : Terminer la saison 30

The Amazing Race : Terminer la saison 31

Survivant : Terminer la saison 37

Joe Millionaire : Pour le plus riche ou le plus pauvre : Première de la série

Femmes du mouvement : Première de la série

Pharma Bro (2021)

9 janvier

Real Housewives of New Jersey: Terminez la saison 11

10 janvier

Le Palais d’Or : Série complète

Appelez-moi Kat : Première de la saison 2

Pivotement : Première de la série

Ailey (2021)

Ours noir (2020)

11 janvier

Je suis ton homme (2021)

13 janvier – 15 janvier

13 janvier

Madagascar : A Little Wild : Terminer la saison 6

Arifureta : Du banal au plus fort du monde : Première de la saison 2 (Sub)

La fille de mon meilleur ami (2008)

14 janvier

Appel sexuel (2022)

Île Bergman (2021)

15 janvier

Côté Obscur de l’Anneau : Terminer la saison 3B

Mauvais rap (2016)

Rue principale (2010)

Marjorie Prime (2017)

Rembobiner (2019)

Clair de lune grave (2009)

Sprinteur (2018)

Femme tu es déliée (2004)

Zéro Jour (2016)

17 janvier – 25 janvier

17 janvier

Georgetown (2021)

18 janvier

Comment j’ai rencontré votre père : première de la série en deux épisodes

19 janvier

Le jeu de Darwin : Terminer la saison 1 (Dub)

The Irregular au Magic High School : Terminer la saison 1 (Dub)

Sword Art Online Extra Edition : Terminer la saison 1 (Dub)

Your Lie in April : Terminer la saison 1 (Dub)

20 janvier

Le Domaine (2020)

21 janvier

Célibataire ivre : Première de la série

22 janvier

Nuit américaine (2021)

25 janvier

Terre promise : première de la série

26 janvier – 31 janvier

26 janvier

Sale grand-père (2016)

Sale grand-père (non évalué) (2016)

27 janvier

Mai 2021

28 janvier

Grown-ish: Première de la saison 4B

29 janvier

Arrêtez-vous et allez (2021)

30 janvier

Le fardeau de la vérité : terminer la saison 4

Réparation de petits moteurs (2021)

31 janvier

Monarch : Première de la série

