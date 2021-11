Tout arrive chez Paramount+ en décembre 2021

Décembre est presque là, tout comme le temps froid de l’hiver. Alors que les gens à travers le pays se préparent à passer plus de temps à l’intérieur, Paramount + s’assure qu’ils ont beaucoup de choix pour leur prochaine frénésie de streaming. Alors que novembre touchait à sa fin, le streamer a dévoilé sa liste complète des titres entrants de décembre 2021, prouvant une fois de plus que Paramount + est un acteur majeur dans les guerres de streaming en cours.

Alors que décembre a beaucoup de choix, le plus attendu est peut-être la première de 1883, la série préquelle de l’émission à succès Paramount Network de Taylor Sheridan, Yellowstone. La série s’installera sur Paramount + aux côtés d’un autre maire de Kingstown créé par Sheridan. Paramount + proposera également son contenu en streaming à la saison des vacances, avec des titres entrants comprenant tout, d’un épisode de vacances Razmoket à la première de Une proposition de Noël. Alors que décembre peut être la saison des vacances, Paramount + s’assure que les abonnés toujours coincés dans la saison effrayante ont plus qu’assez d’options de visionnage pour les occuper. Décembre apportera plusieurs films Scream avant la sortie en salles de Scream 5, des films de la franchise Halloween, plusieurs titres de Stephen King et d’autres films d’horreur bien-aimés.

Les fans qui attendent avec impatience les titres ci-dessus et les nombreux autres déjà disponibles sur la plateforme peuvent souscrire à un abonnement Paramount+ en cliquant ici. Paramount+ propose deux niveaux d’abonnement : le forfait Essential et le forfait Premium. Coûtant 4,99 $ par mois, le forfait Essential est un forfait publicitaire. Le forfait sans publicité, le forfait Premium, coûte 9,99 $ par mois. Continuez à faire défiler pour voir tous les titres dirigés vers la bibliothèque de streaming Paramount + en décembre 2021.

Paramount+ Originaux

2 décembre

Reine de l’univers – Première

Razmoket – début de l’épisode de vacances

12 décembre

Une proposition de Noël – Première

19 décembre

1883 – Première

Noël prend son envol – Première

23 décembre

Réno 911 ! Chasse à QANON – Première

31 décembre

Réveillon du Nouvel An : Big Bash de Nashville

Spectacles de la bibliothèque – 8 décembre

8 décembre

100 jours pour tomber amoureux

Grèce aérienne

Le cœur de l’Amérique : la renaissance de la prairie sauvage

Rayures noires et blanches : l’histoire de la Juventus

Bubble Guppies (Saison 5, Épisodes 1-10)

Minisodes Danger Force (Saison 1)

À l’intérieur de l’usine alimentaire (saison 1)

À l’intérieur de la Tour de Londres (Saison 1)

Les Légendes des Pharaons (Saison 1)

Histoire meurtrière (saison 1)

Spécial vacances Ho Ho de Nickelodeon

Stormborn (Saison 1)

L’émission spéciale All-Star Nickmas Spectacular

Pour attraper un voleur premières

Top Elfe (Saison 1)

Spectacles à la bibliothèque – 15 déc. – 18 déc.

15 décembre

Frontière sauvage de l’Amérique : exposition au nord

Club de plage de Lindsay Lohan (saisons 5-6)

Super prédateurs de l’océan

Survivant : Nouvelle-Zélande (Saison 2)

Survivant : Afrique du Sud (Saison 8)

Tasmanie : la vie curieuse de Quolls

Chasse aux virus : Cave to COVID

La Californie la plus sauvage

Les grizzlis sauvages du Yukon

18 décembre

Teen Wolf (Saisons 1-6)

Films de bibliothèque – 1er décembre

1er décembre

Ace Ventura : Détective animalier

Présentateur : La Légende de Ron Bourgogne

13 heures : Les soldats secrets de Benghazi

l’aliénateur

Retour à l’école

Le bébé de Bridget Jones

Le journal de Bridget Jones

Taureau Durham

Chattahoochee

Cerise 2000

Chocolat

Commis

Air conditionné

Cujo

Jours du paradis

homme mort, marche

Erik le Viking

Le vol de l’intrus

vendredi 13

Du crépuscule jusqu’à l’aube

Quatre mariages et un enterrement

Halloween VIII : Résurrection

Halloween H20 : 20 ans plus tard

Hellraiser III : L’Enfer sur Terre

Hellraiser IV : Lignée

homme creux

King Kong

Champ d’amour

Faire de M. Right

Le mariage de mon meilleur ami

O (Othello)

Concernant Henri

Sauver le soldat Ryan

Pousser un cri

crier 2

crier 3

Tireur

Silverado

Biscuit au soda

Quelque chose doit donner

L’équipe du cimetière de Stephen King

La balle d’argent de Stephen King

Diluant de Stephen King

Superbe

L’équipe A

L’étalon noir

Le retour de l’étalon noir

La malédiction

Le maître du donjon

L’entreprise

La hantise

L’enfant au cœur brisé

Le siège de la base de feu Gloria

Les guerriers

Troll

Wes Craven présente : Dracula 2000

Wes Craven présente : Ils

Jeunes armes

Jeunes canons II

Films de bibliothèque – 7 décembre – 9 décembre

7 décembre

Seconde Guerre mondiale

9 décembre

Transformers : Le dernier chevalier

Des sports

3 décembre

Combattez l’action mondiale du MMA

4 décembre

Basketball NCAA – État de San Diego @ Michigan

Football universitaire – Championnat SEC – Géorgie contre Alabama

5 décembre

NFL ON CBS Week 13 Doubleheader (vérifier les listes locales)

7 décembre

UEFA Ligue des Champions

8 décembre

UEFA Ligue des Champions

Bandes noires et blanches : le documentaire de la Juventus Story

9 décembre

UEFA Europa League et UEFA Europa Conference League

11 décembre

Football universitaire – Le jeu Armée-Marine

12 décembre

L’Argentine en finale de la Liga Profesional de Fútbol

Combattez l’action mondiale du MMA

NFL ON CBS Semaine 14 Double-header (vérifier les listes locales)

13 décembre

Tirage au sort de l’UEFA Champions League

14 décembre

Coppa Italia Frecciarossa

15 décembre

Coppa Italia Frecciarossa

16 décembre

Coppa Italia Frecciarossa

Ébauche d’extension NWSL

18 décembre

Brouillon NWSL

Basketball NCAA – Texas Tech contre Gonzaga

Basketball NCAA – CBS Sports Classic – Caroline du Nord contre UCLA

Basketball NCAA – CBS Sports Classic – Kentucky contre Ohio State

19 décembre

NFL ON CBS Semaine 15 (vérifiez les listes locales)

Pêche de la Ligue majeure – 2021 Heavy Hitters Classic

Finale de la première coupe sportive d’Écosse

25 décembre

Série de saleté de modèle tardif de Lucas Oil

Rodéo du championnat de Noël WCRA Cowtown

Invitation Rogue 2021

Les prix musicaux

26 décembre

NFL ON CBS Week 16 Doubleheader (vérifier les listes locales)

31 décembre

Football universitaire – Tony le tigre Sun Bowl

Tout au long du déc.

Compétition de la Ligue écossaise de football professionnel

Concours brésilien Campeonato Brasileirão Série A

Compétition italienne de série A

