Tout arrive sur Amazon Prime en décembre 2021

La bibliothèque de streaming Amazon Prime Video s’agrandit ! Après que le streamer ait rempli son catalogue de contenu en novembre avec des titres dont la saison 3 de Hanna et les débuts de La roue du temps, basé sur la série fantastique tentaculaire de Robert Jordan, il offre aux abonnés encore plus de nouveaux ajouts en décembre 2021. La vidéo principale le contenu comprendra également du nouveau contenu à venir sur IMDb TV, qui est disponible gratuitement sans abonnement Prime requis.

Parmi les titres que les abonnés peuvent s’attendre à voir se trouve le drame biographique très attendu Being The Ricardos. Écrit et réalisé par Aaron Sorkin, le drame est centré sur la relation entre les stars de I Love Lucy, Lucille Ball et Desi Arnaz. La bibliothèque Prime Video verra également l’ajout de titres originaux comme With Love, la série de comédie romantique écrite et créée par Gloria Calderón Kellett, la sixième et dernière saison de The Expanse, et la science-fiction avec Riz Amed et Octavia Spencer. thriller Rencontre. Sur IMDb TV, les téléspectateurs pourront appuyer sur play sur tout, de la saison 2 d’Alex Rider à la série animée par Sarah Hyland Play-Doh Squished, et même une nouvelle saison de Top Class UNINTERRUPTED : La vie et l’époque des pionniers de la Sierra Canyon. .

Le contenu en streaming d’Amazon est disponible en bonus pour un abonnement Amazon Prime, qui comprend également la livraison gratuite en deux jours et la livraison le jour même dans certains indicatifs régionaux. Vous pouvez souscrire à un abonnement en cliquant ici. Les abonnés ont également accès à Prime Music et Prime Reading. Amazon Prime coûte 119 $ pour un abonnement annuel ou 12,99 $ par mois. Vous pouvez également obtenir uniquement Prime Video pour 8,99 $ par mois. Faites défiler pour un aperçu de ce qui arrive à Prime Video, ainsi qu’à IMDb TV, en décembre.

1er décembre – Films

Films vidéo de premier ordre

Abraham Lincoln : Chasseur de vampires (2012)

Alex Croix (2013)

Tout est perdu (2013)

Le chat au chapeau du Dr Seuss (2003)

Edward aux mains d’argent (1990)

Fin des jours (1999)

Devinez qui (2005)

Halloween II (1981)

Halloween III : Saison de la sorcière (1982)

Le corps de Jennifer (2009)

Petites femmes (1994)

Mélange de gui (2021)

Les Pingouins de M. Popper (2011)

Ananas Express (2008)

Ananas Express (Non classé) (2008)

Ronin (1998)

Sans sommeil à Seattle (1993)

Surfeur d’âme (2011)

Talladega Nights : La ballade de Ricky Bobby (2006)

La chasse à octobre rouge (1990)

La proposition (2009)

Les Tenenbaums royaux (2002)

La fine ligne rouge (1998)

Les suspects habituels (1995)

Le garçon d’eau (1998)

La famille qui chasse de Tyler Perry (2008)

Sous le soleil de Toscane (2003)

Qu’est-ce que l’amour a à voir avec ça (1993)

Blanc comme neige (2021)

Films télévisés IMDb

Huit nuits folles d’Adam Sandler (2002)

Alpha & Omega : Voyage au Royaume de l’Ours (2017)

Alpha & Omega : Le Grand Fureeze (2016)

Assassin américain (2017)

Annie (2014)

Beowulf (2007)

Le bébé de Bridget Jones (2016)

La guerre de Charlie Wilson (2007)

Cuisinier (2014)

Horton du Dr Seuss entend un qui ! (2008)

Le jeu d’Ender (2013)

Ernest sauve Noël (1988)

Les gens drôles (2009)

Galaxie Quête (1999)

John Tucker doit mourir (2006)

Lawrence d’Arabie (1962)

Lettres à Juliette (2010)

Petite Miss Soleil (2006)

Marmaduke (2010)

Les cerveaux (2016)

Non-conformiste (1994)

Megamind (2010)

M. Actes (2002)

Nacho Libre (2006)

Norme du Nord (2015)

Norme du Nord : Vacances en famille (2020)

Norme du Nord : Clés du Royaume (2018)

Norm of the North: King Size Adventure (2019)

Notre mariage de famille (2010)

Phat Girlz (2006)

ROUGE 2 (2013)

Père Noël qui ? (2000)

Selma (2014)

Chutes de Seraphim (2006)

Prise (2008)

C’est mon garçon (2012)

Les grands espaces (1988)

Le Chacal (1997)

Le Joy Luck Club (1993)

La dernière chanson (2010)

Le Prestige (2006)

La vie secrète des abeilles (2008)

Le Vœu (2012)

Marcher avec des dinosaures (2013)

Que se passe-t-il à Vegas (2008)

1er décembre – Série

Série vidéo principale

A Discovery of Witches : Saison 1 (AMC+)

Une maison divisée : Saison 1 (ALLBLK)

Croire (2016) (UP Faith & Family)

Bonanza: Saison 1 (Best Westerns Ever)

Décodé de Brad Meltzer: Saison 1 (HISTORY Vault)

Noël éternel (2020) (Hallmark Movies Now)

Match de biscuits de Noël de Hallmark Drama: Saison 1 (Hallmark Movies Now)

Otages : Saison 1 (Sujet)

My Crazy Ex : Saison 1 (A&E Crime Central)

Roadkill : Saison 1 (MotorTrend)

Sanford : Saisons 1-2

Sanford et fils : saisons 1-6

Signé, scellé, livré pour Noël (2014) (Hallmark Movies Now)

Le Golfe : Saison 1 (Acorn TV)

Les Jefferson : Saisons 1-11

Le mariage parfait (2021) (UP Faith & Family)

The Tom & Jerry Show : Saison 1 (Boomerang)

When Calls the Heart: Home for Christmas: Saison 7 (Hallmark Movies Now)

Série télévisée IMDb

Ensorcelé S3

Témoin silencieux S1-21

3 décembre

Films vidéo de premier ordre

Joe Bell (2020)

Nous sommes X (2016)

Série vidéo principale

Harlem – Série originale d’Amazon : Saison 1

Série télévisée IMDb

Alex Rider – IMDb TV Original : Saison 2

5 déc. – 8 déc.

5 décembre

Films télévisés IMDb

Un peu comme Noël (2021)

8 décembre

Série vidéo principale

FC Bayern – Derrière la légende – Amazon Original Series : Saison 1

Films télévisés IMDb

Triple 9 (2016)

9 déc. – 10 déc.

9 décembre

Série vidéo principale

The Ferragnez – Amazon Original Series : Saison 1

10 décembre

Films vidéo de premier ordre

Rencontre – Film original d’Amazon (2021)

Films télévisés IMDb

Jeu d’enfant (2019)

Série vidéo principale

LOL : Last One Laughing Mexico – Série originale d’Amazon : Saison 3

The Expanse – Amazon Original Series : Saison 6

Série télévisée IMDb

Play-Doh Squisshed – IMDb TV Original: spécial sur le thème des vacances

12 décembre – 18 décembre

12 décembre

Films vidéo de premier ordre

Une étoile de Noël (2021)

16 décembre

Films vidéo de premier ordre

Le lendemain de Noël (2021)

Noël est annulé (2021)

Série vidéo principale

Avec amour – Amazon Original Series : Saison 1

17 décembre

Série télévisée IMDb

La classe supérieure d’UNINTERRUPTED: La vie et l’époque des pionniers de la Sierra Canyon – IMDb TV Original: Saison 2

18 décembre

Films télévisés IMDb

Quand l’espoir appelle Noël (2021)

19 décembre – 31 décembre

19 décembre

Films vidéo de premier ordre

Joie pour Noël (2021)

20 décembre

Films vidéo de premier ordre

Qui pensez-vous que je suis (2021)

21 décembre

Films vidéo de premier ordre

Être les Ricardos – Film original d’Amazon (2021)

23 décembre

Films vidéo de premier ordre

Départ annuel – Amazon Original Special (2021)

31 décembre

Films vidéo de premier ordre

Dame du manoir (2021)

Le temps est écoulé (2021)

Films télévisés IMDb

Plan d’évacuation (2013)

