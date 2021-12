Tout arrive sur Amazon Prime Video en janvier 2022

Alors qu’une autre année se termine sur le calendrier, la bibliothèque de streaming Amazon Prime Video est sur le point de s’agrandir un peu. Après avoir stocké des dizaines de nouveaux titres jusqu’en décembre 2021, y compris tout, du drame biographique Being The Ricardos à la sixième et dernière saison de The Expanse, le streamer se prépare à bien commencer une nouvelle année avec l’ajout de dizaines de nouveaux titres en janvier 2022. Le contenu Prime Video comprendra également du nouveau contenu à venir sur IMDb TV, qui est disponible gratuitement sans abonnement Prime nécessaire.

Parmi les nouveaux titres dirigés vers la bibliothèque Prime Video se trouve The Tender Bar. Le film réalisé par George Clooney met en vedette Ben Affleck dans une adaptation des mémoires du même nom de JR Moehringer en 2005 et raconte la vie de Moehringer qui a grandi à Long Island. Le drame de Jason Katims, As We See It, devrait également être présenté en première, avec la bibliothèque Prime Video qui s’agrandit également avec l’ajout de Hotel Transylvania: Transformania, le quatrième film de la franchise Hotel Transylvania. Sur IMDb TV, le catalogue de contenu verra les ajouts de (500) Days of Summer, Despicable Me et même de nouveaux épisodes de Judy Justice.

Le contenu en streaming d’Amazon est disponible en bonus pour un abonnement Amazon Prime, qui comprend également la livraison gratuite en deux jours et la livraison le jour même dans certains indicatifs régionaux. Vous pouvez souscrire à un abonnement en cliquant ici. Les abonnés ont également accès à Prime Music et Prime Reading. Amazon Prime coûte 119 $ pour un abonnement annuel ou 12,99 $ par mois. Vous pouvez également obtenir uniquement Prime Video pour 8,99 $ par mois. Faites défiler pour un aperçu de ce qui arrive à Prime Video, ainsi qu’à IMDb TV, en janvier.

Amazon Prime Video – 1er janvier

127 heures

Ace Ventura : Détective animalier

Ace Ventura : quand la nature appelle

Alien contre. Prédateur – Requiem

Les Bêtes du sud sauvage

Big Mommas : tel père tel fils

Faire tomber la maison

Coeur fou

Déjà vu

Deuce Bigalow : Gigolo masculin

Ennemi aux portes

Le Bayou d’Ève

Face à Ali

Gros Albert

de bons cheveux

Je pense que j’aime ma femme

John Tucker doit mourir

Juge Dredd

Kevin Hart : Laissez-moi vous expliquer

Déchirer, foutre une branlée

Comme Mike

l’argent fou

Fait d’honneur

Mission impossible

Mission : Impossible II

Mission : Impossible III

Mission : Impossible IV Protocole fantôme

Plus qu’un jeu

Monsieur 3000

Ma semaine avec Marilyn

Équipe mystère

Dynamite Napoléon

Une fois

Justice poétique

Prédateur

Pousser

queues rouges

Mariée en fuite

ÉCRASER

Sauver le soldat Ryan

Secrets dans l’eau

Hal peu profond

Vendeuse

Sinistre

Loi sur la soeur

Quelque chose doit donner

Porte des étoiles

Super Troopers

La prise de Pelham 1 2 3 (2009)

Les déscendants

La pierre de famille

Les grands débatteurs

La femme du prédicateur

Le prestige

les saphirs

Traitre

Infidèle

Le village

Serveuse

Quand un homme aime une femme

Mots et images

Disparus

précédentsuivant

5 janv. – 12 janv.

5 janvier

Détention mortelle

L’étudiant

7 janvier

La barre tendre – Film original d’Amazon

10 janvier

Columbiana

12 janvier

Une sorte de retour aux sources

Les intouchables

Objectifs de l’équipe

gémellité

précédentsuivant

13 janv. – 21 janv.

13 janvier

Le maître

14 janvier

Hôtel Transylvanie : Transformania – Film Original d’Amazon

Do, Re & Mi – Série originale d’Amazon (nouveaux épisodes)

21 janvier

Comme nous le voyons – Amazon Original Series : Saison 1

28 janvier

Aiguille dans un horodateur

précédentsuivant

IMDb TV – 1er janvier

21

(500 jours d’été

Une honte sale

Alex Croix

psychopathe américain

Avant minuit

Le bébé de Bridget Jones

Le journal de Bridget Jones

Poursuite du froid

Intentions cruelles

Un moi méprisable

Double prise

Club de combat

Fantôme dans la coquille

Je ne peux qu’imaginer

À l’heure

Jeff, qui vit à la maison

Vacances en famille Johnson

Fête du travail

Rencontrez les bruns

Megamind

gloire du matin

Projet Almanach

chat Botté

Rambo : dernier sang

Route de la perdition

Chien de roche

Scouts Gide to the Zombie Apocalypse

Sept livres

Chevaliers de Shanghai

La 9e vie de Louis Drax

Le joueur

Le Grand Hôtel Budapest

L’international

L’intervention

Le club Joie de la chance

L’Homme de l’ONCLE

Le travail de noix

La vie secrète de Walter Mitty

Le touriste

La montre

Pierre tombale

Monde souterrain

Monde souterrain : éveil

Underworld le soulèvement des Lycans

Pourquoi me suis-je marié ?

précédentsuivant

10 janvier – 31 janvier

10 janvier

Somnambule

13 janvier

Score final

17 janvier

Demoiselle

24 janvier

*Judy Justice – Première d’hiver (IMDb TV Original)

31 janvier

ne reculera pas

précédent