Tout arrive sur HBO Max en décembre 2021

Décembre sera un gros mois sur HBO Max, avec la dernière série de premières de films en streaming et une vaste sélection de nouveaux contenus originaux. Ce sera également une excellente ressource pour diffuser des classiques de Noël et d’autres incontournables des fêtes. Faites défiler vers le bas pour une liste des faits saillants ainsi que le calendrier complet.

HBO Max propose des titres sous l’égide de WarnerMedia, notamment Warner Bros., Cartoon Network, Turner Classic Movies, Looney Tunes et plus encore. Tous se préparent pour les vacances et pour la nouvelle année, que les fans soient prêts ou non. Il y a quelques grandes premières de saison à venir, mais quelques finales de grandes saisons à noter également, y compris le drame à succès Succession et la comédie Insecure.

Avec des familles qui se réunissent pour la première fois depuis longtemps, HBO Max sera essentiel pour les sélections de streaming de vacances sur lesquelles tout le monde peut s’entendre. Voici un aperçu de ce qui arrivera au service en décembre 2021.

22 – 31 déc.

(Photo : Warner Bros.)

22 décembre

Après le coucher de soleil

The Matrix Resurrections – Première du film

23 décembre

40 Means Nothing (40 No es Nada) – Première de la saison 1

Beforeigners – Première de la saison 2

L’escouade suicide (2021)

24 décembre

Jésus noir

26 décembre

Limitez votre enthousiasme – Finale de la saison 11

Insecure – Finale de la saison 5

30 décembre

Young Justice – Finale de la saison 4, partie A

31 décembre

Comment faire avec John Wilson – Finale de la saison 2

précédentsuivant

15 – 21 décembre

15 décembre

Ron s’est trompé

Quoi de neuf Scooby-Doo ?

16 décembre

2e Festival annuel HA : L’art de la comédie – Première spéciale comédie

Diego, The Last Goodbye (Diego, el último adiós) – Première du documentaire

The Cut (O Grande Look) – Première de la saison 1

Trouver Magic Mike – Première de la saison 1

Les Fungies – Première de la saison 3

Music Box : Juice Wrld : Into the Abyss – Première du documentaire

Station Eleven – Première de la saison 1

17 décembre

Une orange interdite – Première du film

20 décembre

Tu gardes les enfants (Mama o Papa)

21 décembre

De vrais sports avec Bryant Gumbel – Finale de la saison

précédentsuivant

9 – 14 déc.

(Photo : Macall B.Polay/HBO)

9 décembre

A Thousand Fangs (Mil Colmillos) – Première de la saison 1

Boîte à musique : M. Saturday Night – Première du documentaire

La vie sexuelle des étudiantes – Finale de la saison 1

Summer Camp Island – Première de la saison 5

10 décembre

Dafne and the Rest (Todo lo Otro) – Première de la saison 1

Stargirl de DC – Saison 2

12 décembre

Succession – Finale de la saison 3

14 décembre

Le meurtre de Starved Rock – Première de la docu-série

précédentsuivant

2-7 déc.

2 décembre

Gossip Girl – Finale de la saison 1

Music Box : À l’écoute de Kenny G – Première du documentaire

Odo – Première de la saison 1

Perfect Life (Vida Perfecta) – Première de la saison 2

Santa Inc. – Première de la saison 1

Space Jam : un nouvel héritage

4 décembre

Le dernier OG – Saisons 1 – 3

Au Prêt

Drew Michael: Red Blue Green – Première spéciale Stand-up

5 décembre

Kamikaze – Finale de la saison

6 décembre

The Forever Prison – Première du documentaire

Paysagistes – Première de la série

7 décembre

The Slow Hustle – Première du documentaire

précédentsuivant

1er décembre

12 Fort

20 pieds de la célébrité

Adrienne

Un meurtre parfait

Tout ce que je vois c’est toi

All Rise – Saisons 1 et 2

L’homme de réponse

Lame II

Boléro

Panne

Changer de voie

Chicago

Atlas des nuages

Salle de contrôle

Fou, stupide, amour.

Jours de tonnerre

Traîné à travers le béton

Assez dit

Trouver Jésus : Fatalité, Réalité, Faux

Frontera

Le bon docteur

La hantise dans le Connecticut

Le Hobbit: Un Voyage Inattendu

Entretien avec le vampire

L’incroyable Burt Wonderstone

Le travail italien

Jack le chasseur de géants

Jackie Brown

L’ascendance de Jupiter

L’homme tondeuse

Lawnmower Man 2 : Au-delà du cyberespace

Limbo

Petits monstres

Le masque

Acier max.

Miss convivialité

Combat mortel

Mortal Kombat : Bataille des Royaumes

Les Muppets prennent Manhattan

Il n’y a pas de pays pour les vieillards

Percy Jackson: la mer des monstres

Pape : l’homme le plus puissant de l’histoire

Impulsion

RIPD

Caoutchouc

Coureur coureur

Se7en

Requin Nuit 3D

Substituts

Chasseur de Troll

Le spectacle de Truman

Deux pour l’argent

Deux amants

Vive

Guerre contre tout le monde

Le chanteur de mariage

La meute de loups

Le meilleur papa du monde

L’équipe de démolition !

XXX

précédentsuivant

Premières télévisées

De nouvelles séries télévisées rejoignent HBO Max ce mois-ci également, à commencer par la nouvelle série limitée Landscapers le lundi 6 décembre. Elle raconte l’histoire d’un couple apparemment ordinaire pris dans une enquête pour meurtre. Après cela, la première de la série de compétition de téléréalité Finding Magic Mike et du drame en série limitée Station Eleven, toutes deux le jeudi 16 décembre.

Enfin, le jeudi 23 décembre, HBO Max présentera la première de Beforeigners Saison 2. Lisez la liste complète des titres qui sortiront sur HBO Max ce mois-ci, organisés par date.

précédentsuivant

Première de Ron’s Gone Wrong

HBO Max accueille également la première en streaming de la comédie de science-fiction animée Ron’s Gone Wrong, qui a fait ses débuts en octobre. Le film a reçu des critiques généralement positives, et ce sera l’occasion pour un public beaucoup plus large de le vérifier par lui-même. Il sortira sur HBO Max le mercredi 15 décembre.

précédentsuivant

La première de Matrix Resurrections

La dernière grande première de film à frapper HBO Max en même temps qu’elle sort en salles est The Matrix Resurrections, présentée en première le mercredi 22 décembre. La renaissance de cette franchise acclamée vient de la co-créatrice et co-réalisatrice originale Lana Wachowski, avec les stars Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, rejointes par des nouveaux venus comme Yahya Abdul-Mateen II et Neil Patrick Harris.

précédent