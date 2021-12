Tout arrive sur HBO Max en janvier 2022

À l’approche de la nouvelle année, HBO Max se prépare à aider les abonnés à démarrer 2022 du bon pied. Avec la fin de décembre, les services de streaming ont dévoilé sa liste complète des titres entrants de janvier 2022, qui verra des dizaines d’ajouts se diriger vers la bibliothèque de streaming HBO Max.

Alors que 2022 ne sera pas marqué par les sorties le même jour de Warner Bros. sur le streamer, un événement préféré des fans qui a eu lieu tout au long de 2021 au milieu de la pandémie en cours, HBO Max promet toujours de faire de 2022 un grand. À lui seul, janvier devrait apporter aux abonnés de nombreux grands titres, le mois étant marqué par l’ajout du film Peacemaker avec John Cena. Janvier verra également le retour de la série acclamée par la critique Euphoria, qui lancera sa deuxième saison. Bien sûr, l’ajout le plus attendu à la bibliothèque est peut-être Harry Potter 20e anniversaire : Retour à Poudlard, un spécial qui réunira les stars de la franchise Harry Potter à l’occasion du 20e anniversaire de la sortie du premier film. HBO Max ajoutera également tous les épisodes de la série-questionnaire du Tournoi des maisons de Poudlard.

Pour afficher tous les titres entrants, ainsi que les titres existants dans la bibliothèque HBO Max, vous aurez besoin d’un abonnement HBO Max. Le streamer propose deux niveaux d’abonnement. Le premier niveau, qui coûte 9,99 $ par mois, est un abonnement financé par la publicité. Le deuxième niveau est sans publicité et coûte 14,99 $ par mois. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur HBO Max en janvier 2022.

1er janvier

2 pistolets, 2013 (HBO)

17 Encore une fois, 2009

All Star Superman, 2011

Annabelle rentre à la maison, 2009

Amityville 3-D, 1983 (HBO)

Amityville II : La possession, 1982 (HBO)

Barry Munday, 2010 (HBO)

Batman Unlimited : Instinct animal, 2015

Batman Unlimited : Mechs contre Mutants, 2016

Batman Unlimited : Monster Mayhem, 2015

Batman : L’Âme du Dragon, 2021

Frère Nature, 2016 (HBO)

Bullitt, 1968

Capote, 2005 (HBO)

Chaplin, 1992 (HBO)

Une histoire de Cendrillon, 2004

Une histoire de Cendrillon : Il était une chanson, 2011

Collision, 2016 (HBO)

Flic Land, 1997 (HBO)

Débarrassez-vous, 2010

La malédiction de La Llorona, 2019

Camp de jour des papas, 2007

Garderie Papa, 2003

Le cristal noir, 1982

Le journal d’une adolescente, 2015

Sale Harry, 1971

Facile A, 2010

Empire du Soleil, 1987

L’Exécuteur, 1976

L’Exorciste, 1973

Les yeux de Tammy Faye, Première (HBO)

La Faculté, 1998 (HBO)

Fast & Furious 6, 2013 (HBO)

Attraction fatale, 1987 (HBO)

En fuite, 1996 (HBO)

Rivière gelée, 2008

Le Fugitif, 1993

Godzilla : le roi des monstres, 2019

Gone Baby Gone, 2007 (HBO)

Bons voisins, 2010 (HBO)

L’Évangile selon André, 2017 (HBO)

La gravité, 2013

Le frelon vert, 2011

Harlem Nights, 1989 (HBO)

20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard, Max Original Premiere

Harry Potter : Tournoi des maisons de Poudlard Saison 1

Voici le diable, 2012 (HBO)

Hobo avec un fusil de chasse, 2011 (HBO)

John meurt à la fin, 2012 (HBO)

Société de justice : Seconde Guerre mondiale, 2021

Tuer Gunther, 2017 (HBO)

Kiltro, 2006 (HBO)

Boss horribles 2, 2014

La Dame de fer, 2011

Les cinq dernières années, 2014 (HBO)

La nuit dernière, 2010 (HBO)

La Légende des Gardiens : Les Hiboux de Ga’Hoole, 2010

Le film LEGO Batman, 2017

LEGO DC Batman : Questions de famille, 2019

LEGO DC Shazam : Magie et monstres !, 2020

Petit Nicky, 2000

Amour et basket, 2000

Force Magnum, 1973

Rues moyennes, 1973

Souvenir, 2000 (HBO)

Le mentaliste

Michael Clayton, 2007

Mildred Pierce, 1945

Mimique, 1997 (HBO)

Mimic 2, 2001 (HBO)

Mimique 3 : Sentinelle, 2003 (HBO

Ensuite, 2007 (HBO)

La religieuse, 2018

Le hors-la-loi Josey Wales, 1976

Paddington 2, 2017

Ananas Express, 2008

Les pirates! Bande de Misfits, 2012

Magie pratique, 1998

Quigley Down Under, 1990 (HBO)

Racer et le prisonnier, 2017 (HBO)

Racines (Mini Série), 2016

Racines : la prochaine génération, 1979

La rumeur l’a, 2005

Ser Bi (Les Tissus Blancs), 2020

Pièces de rechange, 2015 (HBO)

Voler Harvard, 2002 (HBO)

Impact soudain, 1983

Chanson du coucher du soleil, 2015 (HBO)

Super mouche, 1972

Super-fille, 2015

Espadon, 2001

Teen Titans Go! Au cinéma, 2018

Thor : Les Contes d’Asgard, 2011 (HBO)

Un temps pour tuer, 1996

Les Deux Jakes, 1990 (HBO)

Ultraviolet, 2006

Vacances à Las Vegas, 1997

Vénus et Serena, 2012 (HBO)

Renarde, 2017

Qu’est-il arrivé à Baby Jane ?, 1962

Quand Harry a rencontré Sally, 1989

Où sont les choses sauvages, 2009

Mauvais virage à Tahoe, 2009 (HBO)

Les oiseaux jaunes, 2017 (HBO)

Oui l’homme, 2008

Gardien de zoo, 2011

Zoom, 2006 (HBO)

2 janv. – 9 janv.

2 janvier

Wipeout Saison 1 Partie A

4 janvier

Jokers impraticables : blagues à l’intérieur (lot 4)

Snowpiercer Saison 2

5 janvier

Le Bachelor (XXV)

7 janvier

Algo Azul, 2021 (HBO)

Garde du corps de la femme de Hitman, 2021 (HBO)

Search Party, Première de la saison 5 de Max Original

Adolescent Euthanasie Saison 1

9 janvier

Euphoria, Première de la saison 2 originale (HBO)

The Righteous Gemstones, Première de la saison 2 originale (HBO)

12 janv. – 17 janv.

12 janvier

Joe Pera parle avec vous saison 3

Squidbillies Saison 13

13 janvier

Diego, The Last Goodbye (Diego, el último adiós), Max Documentaire Original

Ma mère, ton père, Max Original Saison 1 Première

Peacemaker, Max Original Saison 1 Première

Station Eleven, Finale de la Saison Originale Max

14 janvier

urgence

16 janvier

Quelqu’un Quelque part Saison Premiere (HBO)

17 janvier

Injustice, 2021Le meurtre de Fred Hampton, Documentaire

19 janv. – 25 janv.

19 janvier

Dernier micro ouvert au bout du monde, 2021

20 janvier

Astral Journey (alias Jornada Astral), première de la saison 1 de Max Original

Looney Tunes Cartoons, première de la saison 4 de Max Original

Moses Storm: Trash White, première de Max Original

On The Job, Max Original (Mini Series) Saison 1 Première

21 janvier

Retour sur le record avec Bob Costas, première de la saison 2 (HBO)

Finale de la saison de l’île de Chillin (HBO)

Invisibles, 2020 (HBO)

Le dernier OG Saison 4

Temps réel avec Bill Maher, première de la saison 20 (HBO)

24 janvier

L’âge d’or, Première de la saison 1 (HBO)

Pennyworth, saisons 1 et 2

25 janvier

De vrais sports avec Bryant Gumbel, 2022 (HBO)

27 janvier – 29 janvier

27 janvier

Bunker, première de la saison 1 de Max Original

The Cut (alias O Grande Look), Max Original Saison 1 Première

Gomorrhe, Max Original Saison 5 Premiere

Malin, 2021 (HBO)

Sortez avec Lisa Ling, première de la saison 1 de Max Original

28 janvier

La gueule de bois, partie III, 2013 (HBO)

29 janvier

Souvenir, 2021 (HBO)

