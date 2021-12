Tout arrive sur Netflix ce week-end (10 décembre)

Netflix marque un nouveau week-end avec une nouvelle liste de contenus dirigés vers sa bibliothèque de streaming. Ce week-end, les abonnés Netflix pourront appuyer sur play sur un total de 12 nouveaux ajouts, dont neuf originaux Netflix, alors que le streamer continue d’élargir son catalogue de contenu avec de nouveaux titres de sa liste de contenu entrant en décembre 2021.

Ce week-end donnera aux abonnés de nombreuses raisons de rester à l’intérieur et de se détendre à la maison, avec tout, de Back to the Outback, le film d’animation original du streamer sur l’évasion hilarante d’un groupe d’animaux du zoo, à Twentysomethings: Austin, la dernière télé-réalité de Netflix série, en direction de la bibliothèque. Les abonnés auront également droit à How to Ruin Christmas: The Funeral, une suite de 2020’s How to Ruin Christmas: The Wedding. Le film est le dernier ajout à la programmation de streaming Here for the Holidays 2021 de Netflix, une liste de titres de vacances arrivant sur la plate-forme tout au long de la saison des vacances. Vous pouvez consulter la liste complète en cliquant ici.

Netflix propose trois plans d’abonnement – ​​le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Le streamer a également récemment lancé une « section gratuite de Netflix », permettant aux non-abonnés de regarder gratuitement une sélection des originaux les plus appréciés du streamer. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui sortiront avant la fin du mois.

« Retour dans l’Outback »

Un groupe hétéroclite des créatures les plus meurtrières d’Australie planifiera leur évasion de leur zoo et leur retour dans l’Outback dans le dernier film d’animation de Netflix, Back to the Outback. Prévu pour une première le vendredi 10 décembre, le film suit un groupe d’animaux – le serpent venimeux Maddie, le lézard Thorny Devil sûr de lui, Zoe, l’araignée poilue amoureuse Frank, le scorpion sensible Nigel et le koala mignon mais odieux Pretty Boy – alors qu’ils embarquent sur une évasion époustouflante de l’Australian Wildlife Park. Au cours de leur voyage de retour dans la nature, ils sont poursuivis par un gardien de zoo Chaz et son mini-moi en quête d’aventure. Réalisé par Clare Knight et Harry Cripps, le film présente les voix d’Isla Fisher, Miranda Tapsell, Guy Pearce, Angus Imrie, Tim Minchin, Eric Bana, Diesel La Torraca, Rachel House, Keith Urban, Celeste Barber, Wayne Knight, Lachlan Ross Power et Jacki Weaver.

« Comment gâcher Noël : les funérailles »

Un an après que Tumi Sello, le rebelle et la déception de la famille, ait ruiné le mariage de Noël de sa sœur, elle attend avec impatience des vacances tranquilles dans How To Ruin Christmas: The Funeral. La série Netflix suit Tumi alors qu’un décès de famille la bouleverse, elle et les plans de Noël de sa famille, et voit Tumi culpabilisée en aidant à la planification des funérailles de Noël. Lorsque la planification des funérailles tourne mal, tous les regards se tournent vers Tumi et, une fois de plus, elle doit passer les deux prochains jours à essayer d’effacer le sien et le nom de Sello en sauvant les funérailles de Noël d’un désastre absolu. Un suivi de 2020s Comment ruiner Noël: Le mariage, les funérailles sera disponible en streaming vendredi.

« La vingtaine : Austin »

La dernière série de télé-réalité originale de Netflix Twentysomethings: Austin devrait faire ses débuts sur le streamer vendredi. Auparavant intitulée Roaring Twenties et initialement prévue pour une date de sortie en octobre, la série est une « histoire de passage à l’âge adulte » qui suit huit jeunes dans la vingtaine à Austin, au Texas, alors qu’ils tentent de réussir dans la vie et l’amour, tout en apprenant pour naviguer dans la « nouvelle normalité » de l’Amérique de 2020.

Quoi d’autre est ajouté ce week-end?

Profiter. 10/12/21 :

Anonymement vôtre – NETFLIX FILM

Aranyak – SÉRIE NETFLIX

Succès vedettes du samedi matin ! – SÉRIE NETFLIX

La cabane

Toujours hors de ma ligue – NETFLIX FILM

Deux – NETFLIX FILML’impardonnable – NETFLIX FILM

Profiter. 11/12/21 :

Couleur rapide

L’affamé et le poilu – SÉRIE NETFLIX

Profiter. 12/12/21 :

JAPAN SINKS : People of Hope : Saison 1 (épisode 9)

Qu’est-ce qui part ce week-end ?

Netflix offre aux abonnés un véritable cadeau ce week-end, car même pas un seul titre ne quittera la bibliothèque de streaming au milieu de la ruée de nouveau contenu. Les bonnes choses ne peuvent cependant pas durer, et décembre verra plusieurs autres sorties avant la fin du mois.

Départ le 13/12/21 :

Halte et attrape le feu : saisons 1 à 4

Départ le 13/12/21 :

Cinquante : la série : saisons 1-2

Saint Seiya : Saisons 1-6

Départ 15/12/21 :

Le majordome de Lee Daniels

Cartes vers les étoiles

La théorie du tout

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 06/12/21 :

David et les elfes – FILM NETFLIX

Voir – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 07/12/21 :

Centaurworld : Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Go Dog Go: Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Nicole Byer: BBW (Big Beautiful Weirdo) – COMEDIE NETFLIX

Profiter. 08/12/21 :

Carolin Kebekus: Le dernier Noël spécial – NETFLIX COMEDY

Profiter. 09/12/21 :

Asakusa Kid – FILM NETFLIX

Baignoires sur Broadway

Famille bonus : Saison 4 – SÉRIE NETFLIX

La famille qui chante ensemble : les Camargos – DOCUMENTAIRE NETFLIX

