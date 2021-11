Tout arrive sur Netflix ce week-end (12 novembre)

Un nouveau week-end signifie une nouvelle série d’ajouts à la bibliothèque de streaming Netflix. Ce week-end, le géant du streaming placera trois nouveaux titres dans son catalogue de contenu en constante évolution, dont deux titres sous licence et de nouveaux épisodes d’une série originale Netflix.

Bien que Netflix garde les choses légères ce week-end en ce qui concerne les nouveaux ajouts, la bibliothèque de streaming regorge déjà de nouveaux titres. Alors que le streamer terminait sa liste de contenu d’octobre 2021, il a commencé à préparer sa liste de contenu de novembre 2021, avec les premiers ajouts du mois comprenant tout, de 21 Jump Street à Moneyball en passant par Snakes on a Plane. Le mois a également vu l’ajout de choses comme Big Mouth Season 5, Narcos: Mexico Season 3 et Passing, ainsi que les premiers titres de la programmation de streaming Here for the Holidays de Netflix. Vous pouvez consulter la liste complète des titres de vacances de Netflix en cliquant ici.

Netflix propose trois plans d’abonnement – le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Le streamer a également récemment lancé une « section gratuite Netflix », permettant aux non-abonnés de regarder gratuitement une sélection des originaux les plus appréciés du streamer. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui sortiront avant la fin du mois.

« Legacies : Saison 3 (nouveaux épisodes) »

De nouveaux épisodes du drame fantastique à succès de The CW Legacies seront diffusés sur Netflix le vendredi 12 novembre. Créé par Julie Plec et agissant comme un spin-off de The Originals, qui était lui-même un spin-off de The Vampire Diaries, Legacies suit Hope Mikaelson, la fille maintenant adolescente de Niklaus Mikaelson et Hayley Marshall, alors qu’elle fréquente l’école Salvatore pour les jeunes et les surdoués. La série met en vedette Danielle Rose Russell, Aria Shahghasemi et Kaylee Bryant. Les nouveaux épisodes de la saison 3 arrivent alors que la série diffuse actuellement sa quatrième saison sur The CW.

‘Arcane (nouveaux épisodes)’

Arcane, la nouvelle série animée de Netflix et Riot Games, revient sur la plate-forme avec de nouveaux épisodes le samedi 13 novembre. Se déroulant dans l’univers de League of Legends et décrite comme une « série événementielle », la série suit Vi et Jinx, sœurs qui sont tous deux champions de League of Legends. Dans le contexte du conflit entre les villes de Piltover et Zaun, Vi et Jinx se retrouvent aux prises avec des camps rivaux dans une guerre entre technologies magiques et convictions contradictoires. La série a été initialement diffusée sur Netflix le 6 novembre, avec de nouveaux épisodes arrivant chaque semaine. Il présente une distribution de voix comprenant Hailee Steinfeld, Ella Purnell et Kevin Alejandro.

« Tout ce que je veux de Mariah Carey pour Noël, c’est toi »

Netflix lance la saison des fêtes de façon parfaite. Le dimanche 14 novembre, All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey arrive sur la plateforme de streaming. Basé sur sa chanson de Noël emblématique, le film de 2017 est centré sur une jeune Mariah, qui veut désespérément un chiot pour Noël. Dans un effort pour prouver qu’elle est responsable, Mariah fait asseoir un chiot espiègle nommé Jack, mais il ne faut pas longtemps avant que le toutou espiègle bouleverse les vacances de Noël de la famille Carey. Le film présente la musique et la narration de Carey.

Qu’est-ce qui part ce week-end ?

Alors que Netflix s’éloigne généralement des adieux d’un grand nombre de titres le week-end, ce week-end est un peu différent. Le géant du streaming se séparera avec un total de six titres ce week-end, avec des saisons de plusieurs séries préférées des fans sur le point de sortir.

Départ 14/11/21 :

Le prochain top model américain : Saison 19

Le prochain top model américain : Saison 20

K-on ! le film

K-On ! : Saisons 1-2

Survivor : Saison 20 : Héros contre Méchants

Survivant : Saison 28 : Cagayan

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 09/11/21 :

Boutique d’échange – SÉRIE NETFLIX

Votre vie est une blague – NETFLIX COMEDY

Profiter. 11/10/21 :

Animal – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Gentefied : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

Passe – NETFLIX FILM

Profiter. 11/11/21 :

L’amour ne ment jamais – SÉRIE NETFLIX

Notice rouge – NETFLIX FILM

