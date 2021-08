Tout arrive sur Netflix ce week-end (13 août)

La bibliothèque de streaming déjà impressionnante de Netflix est sur le point de se remplir un peu plus avec une liste de nouveaux ajouts ce week-end. À partir du vendredi 13 août et jusqu’à dimanche, les abonnés parcourant le catalogue de contenu remarqueront neuf nouveaux titres ajoutés au mix, dont six séries, films et spéciaux originaux Netflix nouveaux et anciens.

Les nouveaux titres, qui incluent tout, d’une nouvelle saison de Fast & Furious Spy Racers aux débuts de la nouvelle série The Kingdom, rejoignent des dizaines d’autres titres que le streamer a déjà stockés ce mois-ci. Comme les mois précédents, Netflix a lancé le mois d’août avec une énorme liste de contenu frais, avec de nouveaux titres comme toutes les saisons de 30 Rock, les débuts de Cooking With Paris et les dernières docuseries du streamer, UNTOLD. Maintenant, deux semaines après le début du mois, Netflix ne montre aucun signe de ralentissement, le streamer étant toujours prêt à faire des dizaines d’autres ajouts avant la fin du mois d’août. Vous pouvez voir ce que Netflix a d’autre dans sa manche en cliquant ici.

Netflix propose trois plans d’abonnement – ​​le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Le streamer a également récemment lancé une « section gratuite Netflix », permettant aux non-abonnés de regarder gratuitement une sélection des originaux les plus appréciés du streamer. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui sortiront avant la fin du mois.

‘Beckett’

Un touriste américain se retrouvera en fuite lors de la première du film Beckett de Netflix le vendredi 13 août. Le film met en vedette John David Washington dans le rôle de Beckett, un touriste américain en vacances en Grèce qui se retrouve la cible d’une chasse à l’homme à la suite d’un tragique accident de voiture. Au centre d’un dangereux complot politique, Beckett est contraint de courir pour sa vie pour traverser le pays jusqu’à l’ambassade américaine pour blanchir son nom.

précédentsuivant

« Fast & Furious Spy Racers : Saison 5 : Pacifique Sud »

Netflix se prépare pour la saison 5 de sa série animée Fast & Furious Spy Racers. Basé sur la série de films Fast & Furious de Gary Scott Thompson, l’original de Netflix suit Tony Toretto, le fils de Dominic Toretto, qui, avec ses amis, est recruté par une agence gouvernementale pour infiltrer une ligue de course d’élite servant de façade à un organisation criminelle appelée SH1FT3R. Dans la saison 5, les Spy Racers se rendent dans le Pacifique Sud pour sauver Tony après sa capture par des marchands d’armes russes, déjouant ainsi un plan visant à conquérir le monde.

précédentsuivant

‘Valéria : Saison 2’

La comédie dramatique espagnole de Netflix, Valeria, revient sur la plate-forme de streaming pour sa deuxième édition. Basée sur la série de romans d’Elísabet Benavent En los zapatos de Valeria, la série se déroule à Madrid et suit Valeria, une écrivaine qui sent que quelque chose manque dans son mariage et son écriture et trouve du réconfort auprès de ses trois amis. Prévue pour ses débuts vendredi, la saison 2 verra les quatre amis continuer à se soutenir et à s’élever alors qu’ils prennent chacun des décisions importantes qui affecteront leur carrière et leur vie amoureuse respectives. Valeria met en vedette Diana Gómez, Silma López, Paula Malia, Teresa Riott, Maxi Iglesias et Ibrahim Al Shami.

précédentsuivant

Quoi d’autre est ajouté ce week-end?

Profiter. 13/08/21 :

Nouvelle saveur de cerise – SÉRIE NETFLIX

Parti pour de bon – SÉRIE NETFLIX

Le Royaume – SÉRIE NETFLIX

Profiter. 15/08/21 :

Mother Goose Club : Saisons 3-4

Rascal ne rêve pas de Bunny Girl Senpai: Saison 1

Winx Club : Saison 6

précédentsuivant

Qu’est-ce qui part ce week-end ?

Ce week-end, Netflix fera ses adieux à trois titres. Vendredi, les saisons 1 et 2 de Mother Goose Club partent, suivies des saisons 1 et 2 de Jericho et du film Wish I Was Here samedi. Ceux-ci marqueront les derniers titres à quitter la bibliothèque de streaming ce mois-ci, Netflix prévoyant plusieurs autres départs dans les prochains jours.

Départ 20/08/21 :

Tuer l’Irlandais

Norme du Nord : les clés du royaume

Le fondateur

Départ 22/08/21 :

1BR

Départ le 26/08/21 :

Le film Angry Birds 2

précédentsuivant

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 09/08/21 :

CHAMAN KING – NETFLIX ANIME

Profiter. 8/10/21 :

La maison de poupée de Gabby : Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Phil Wang: Philly Philly Wang Wang – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX

UNTOLD – DOCUMENTAIRE NETFLIX (nouveaux films hebdomadaires)

UNTOLD: Malice at the Palace – 10 août

Profiter. 11/08/21 :

Bake Squad – SÉRIE NETFLIX

The Kissing Booth 3 – FILM NETFLIX

La diosa del asfalto

Misha et les loups – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 8/12/21 :

École AlRawabi pour filles – SÉRIE NETFLIX

Lokillo: Rien n’est pareil – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX

Monster Hunter: Legends of the Guild – NETFLIX ANIME

précédent