Tout arrive sur Netflix ce week-end (15 octobre)

Après avoir stocké une longue liste de nouveaux titres cette semaine, Netflix se prépare à actualiser sa bibliothèque de streaming avec encore plus de nouveau contenu. Ce week-end, le géant du streaming s’apprête à ajouter un total de 12 nouveaux titres à son catalogue de contenu, élargissant ainsi sa liste déjà impressionnante d’ajouts arrivés ce mois-ci.

Peut-être que le plus gros titre à la bibliothèque cette semaine est la saison 3 de You, la série Lifetime devenue Netflix qui suit Joe Goldberg, qui aura du mal à s’installer dans une vie de banlieue avec Love et leur enfant. La série a été un succès majeur pour le streamer et a initialement fait son chemin vers Netflix en décembre 2018 après sa première en septembre 2018 sur Lifetime. Parmi les autres titres entrants ce week-end, citons le drame sud-coréen My Name, la saison 4 de petites choses, un nouveau lot d’épisodes de Cocomelon et un autre titre populaire de Netflix Family. Pour ceux qui espèrent des titres plus effrayants pour aider à lancer les célébrations d’Halloween, consultez la gamme Netflix et Chills du streamer ici.

Netflix propose trois plans d’abonnement – le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Le streamer a également récemment lancé une « section gratuite Netflix », permettant aux non-abonnés de regarder gratuitement une sélection des originaux les plus appréciés du streamer. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui sortiront avant la fin du mois.

‘Mon nom’

Après avoir rencontré un succès majeur avec sa série originale Squid Game, un autre drame sud-coréen original de Netflix se dirige vers la bibliothèque de streaming cette semaine ! Le vendredi 15 octobre, le streamer ajoute My Name, un thriller policier qui tourne autour de Jiwoo, une femme qui rejoint un cartel de la drogue et devient une taupe dans les forces de police pour venger la mort de son père. Réalisé par Kim Jin-min, My Name met en vedette Han So-hee, Park Hee-soon et Ahn Bo-hyun.

‘Halloween Fintastic de Sharkdog’

Juste un mois après avoir stocké un nouveau titre dans sa bibliothèque Netflix Family avec un grand succès, Sharkdog et ses amis reviennent pour des aventures plus folles dans le spécial Sharkdog’s Fintastic Halloween. Prévu pour une première du vendredi, le titre est un spin-off de Sharkdog, une série animée qui suit Max, 10 ans, et son meilleur ami Sharkdog, moitié requin et moitié chien, alors qu’ils se lancent dans des aventures stupides et désordonnées. Dans Fintastic Halloween de Sharkdog, Sharkdog se retrouve dans le besoin de sauver un monstre marin visqueux après avoir entendu la légende effrayante du « Fearsome Fog ».

‘Vous : Saison 3’

Près de deux ans après la première de sa deuxième saison, le thriller à succès de Netflix You revient sur la plateforme de streaming pour sa troisième sortie. Prévue pour une première vendredi, la troisième saison reprendra à la suite des événements de la finale de la saison 2, avec Joe et Love s’installant dans leur vie en banlieue avec leur fille nouveau-née. Entouré d’entrepreneurs technologiques privilégiés, de mamans blogueuses au jugement et de biohackers célèbres sur Insta, des problèmes se préparent dans leur relation alors que Joe s’engage dans son nouveau rôle de mari et de père mais craint « l’impulsivité mortelle de Love » tout en jetant son dévolu sur sa dernière obsession : la femme d’à côté.

Quoi d’autre est ajouté ce week-end

Profiter. 15/10/21 :

CoComelon : Saison 4

La bataille oubliée – NETFLIX FILM

Nous quatre – FILM NETFLIX

Karma’s World – FAMILLE NETFLIX

Petites choses : Saison 4 – SÉRIE NETFLIX

Power Rangers Dino Fury : Saison 1

Le voyage – FILM NETFLIX

Profiter. 16/10/21 :

Misfit: The Series – FAMILLE NETFLIX

Victoria & Abdel

Qu’est-ce qui part ce week-end

Ce week-end, un seul titre sort, U Turn faisant sa sortie dimanche. Alors que les départs de ce week-end sont légers, Netflix s’apprête à perdre un peu de poids d’ici la fin du mois. Cela signifie que les abonnés peuvent vouloir regarder les films et séries suivants avant qu’ils ne disparaissent définitivement de la bibliothèque de streaming.

Départ 20/10/21 :

Confinement : Saison 1

Feu gratuit

Départ 21/10/21 :

Le projet Colibri

Départ 23/10/21 :

La brume : Saison 1

Départ 27/10/21 :

Rango

Shine On avec Reese : Saison 1

Départ 28/10/21 :

Étoile de chiot

Ce qui a été ajouté cette semaine

Profiter. 11/10/21 :

The Baby-Sitters Club : Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Aller avec style

L’affection du roi – SÉRIE NETFLIX

Shameless (États-Unis) : Saison 11

Profiter. 10/12/21 :

Bright: Samurai Soul – NETFLIX ANIME

Convergence : le courage en temps de crise – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Making Malinche : un documentaire de Nacho Cano – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Mighty Express : Saison 5 – FAMILLE NETFLIX

Les films qui nous ont fait : Saison 3 – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Rita Moreno : Juste une fille qui a décidé d’y aller

Personnes intelligentes

Profiter. 13/10/21 :

Fever Dream / Distancia de Rescate – NETFLIX FILM

Hiacynt – FILM NETFLIX

Love Is Blind: Brazil – NETFLIX SERIES (nouveaux épisodes hebdomadaires)

Reflet de vous – SÉRIE NETFLIX

Violet Evergarden le film

Profiter. 14/10/21 :

Une autre vie : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

Dans le noir : Saison 3

Une nuit à Paris – NETFLIX FILM

