Tout arrive sur Netflix ce week-end (17 décembre)

Un nouveau week-end est arrivé, tout comme une nouvelle liste de titres Netflix. Après avoir passé la semaine dernière à stocker la bibliothèque de streaming avec des titres comme Elite Short Stories: Phillipe Caye Felipe et Selling Tampa, le spin-off de Selling Sunset, le géant du streaming offre aux abonnés encore plus de nouveaux ajouts ce week-end. Au total, cinq nouveaux titres seront dirigés vers la bibliothèque de streaming entre le vendredi 17 décembre et le dimanche 19 décembre, dont quatre originaux Netflix.

Ce week-end marquera la fin d’un titre bien-aimé de la famille Netflix. Vendredi, Fast & Furious Spy Racers, la série animée originale de Netflix basée sur la série de films Fast & Furious, lance sa sixième et dernière saison, intitulée Homecoming. Ce week-end apportera également la deuxième saison très attendue de The Witcher, l’adaptation par le streamer de la série fantastique de l’auteur Andrzej Sapkowski du même nom. Bien sûr, étant donné que décembre est la saison des vacances, Netflix propose également une longue liste de titres parfaits pour les vacances auxquels les abonnés peuvent accéder. La gamme complète de streaming 2021 Here for the Holidays de Netflix, qui compte plusieurs autres titres qui devraient faire leurs débuts plus tard ce mois-ci, peut être trouvée en cliquant ici.

Netflix propose trois plans d’abonnement – ​​le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Le streamer a également récemment lancé une « section gratuite de Netflix », permettant aux non-abonnés de regarder gratuitement une sélection des originaux les plus appréciés du streamer. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui sortiront avant la fin du mois.

« Fast & Furious Spy Racers : Saison 6 : Retrouvailles »

Les Spy Racers reviennent sur Netflix le vendredi 17 décembre pour la sixième et dernière saison de Fast & Furious Spy Racers. Basé sur la série de films Fast & Furious de Gary Scott Thompson, l’original de Netflix suit Tony Toretto, le fils de Dominic Toretto, qui, avec ses amis, est recruté par une agence gouvernementale pour infiltrer une ligue de course d’élite servant de façade à un organisation criminelle appelée SH1FT3R. Dans la saison 6, Retrouvailles, les Spy Racers parcourront le monde – des Alpes à l’Arctique et de retour à Los Angeles – alors qu’ils combattent leur ennemi le plus coriace.

« Le sorceleur : Saison 2 »

Après près de deux ans d’attente, la saison 2 de The Witcher est enfin là. Basé sur la série fantastique de l’auteur Andrzej Sapkowski du même nom, le « conte épique du destin et de la famille » suit le chasseur de monstres solitaire Geralt de Rivia, qui doit apprendre à naviguer sur le continent de plus en plus instable aux côtés d’une puissante sorcière et d’une jeune princesse avec un dangereux secret . La série met en vedette Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia, Freya Allan dans le rôle de Ciri et Anya Chalotra dans le rôle de Yennefer. The Witcher a déjà été renouvelé pour une troisième saison, la saison 2 devant arriver vendredi.

‘Vieux garçon’

Huit ans après sa sortie, le film de 2013 Oldboy trouve une maison de streaming sur Netflix. Écrit par Mark Protosevich et réalisé par Spike Lee, le thriller d’action néo-noir suit le directeur de la publicité Joe Doucett, qui est kidnappé et enfermé à l’isolement sans aucune raison apparente. Quelque 20 ans plus tard, Joe émerge et se lance dans une mission de vengeance pour découvrir pourquoi il a été kidnappé. Le film met en vedette Josh Brolin, Elizabeth Olsen et Sharlto Copley. Il sera disponible en streaming sur Netflix le samedi 18 décembre.

Quoi d’autre est ajouté ce week-end?

En plus des trois titres mentionnés ci-dessus, Netflix en accueillera également deux autres, toutes deux des séries originales de Netflix. Le premier, Bulgasal: Immortal Souls, devrait arriver samedi, avec What Happened in Oslo juste un jour plus tard.

Profiter. 18/12/21 :

Bulgasal: Immortal Souls – SÉRIE NETFLIX

« Maudit depuis sa naissance et exempt de la mort, un immortel motivé par la vengeance se lance dans une quête pour récupérer son âme et mettre fin à une vendetta vieille de 600 ans. »

Profiter. 19/12/21 :

Ce qui s’est passé à Oslo – SÉRIE NETFLIX

« Situé au milieu des accords d’Oslo de 1993, ce thriller est centré sur un crime inquiétant aux implications de grande envergure. »

Qu’est-ce qui part ce week-end ?

Alors que la nouvelle vague de contenu arrive dans la bibliothèque de streaming, le reste de la bibliothèque de Netflix restera intact. Ce week-end, le streamer ne dit au revoir à aucun titre, bien qu’il existe une liste de plusieurs titres qui devraient encore sortir d’ici la fin du mois.

Départ le 21/12/21 :

l’échelle de Jacob

Pratique privée : Saisons 1-6

Départ le 25/12/21 :

Capitaine fantastique

Départ 30/12/21 :

Winchester

Départ 31/12/21 :

Une histoire de Cendrillon

gangster américain

Beethoven

2e de Beethoven

les anges de Charlie

Montagne froide

Défi

Le démon intérieur

Faire la bonne chose

Ne soyez pas une menace pour South Central en buvant votre jus dans le capot

Double peine

Dossiers médico-légaux : Collections 1-9

Fullmetal Alchemist : Fraternité : Parties 1-5

Fullmetal Alchemist : Saison 1

Fantôme

Gladiateur

The Great British Baking Show : The Beginnings : Saison 1

Fête à la maison

Fête à la maison 2

Fête à la maison 3

Lara Croft Tomb Raider : Le berceau de la vie

Le dernier maître de l’air

Comme fou

L’amour ne coûte rien

Amour Jones

Les beaux os

Le machiniste

Magnolia

Mémoires d’une geisha

Ma belle dame

Pizza mystique

Le Labyrinthe de Pan

chat Botté

La rumeur court que…

Sérendipité

espionner les enfants

Spy Kids 2 : L’île des rêves perdus

Spy Kids 3: Game Over

Stuart Little

Les étrangers

Titanesque

Tommy garçon

Monde souterrain

Monde souterrain : éveil

Underworld le soulèvement des Lycans

Ce qu’une fille veut

Que mange Gilbert Raisin

Zodiaque

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 13/12/21 :

Œil dans le ciel

Profiter. 14/12/21 :

Le journal du futur – SÉRIE NETFLIX

Russell Howard : Lubrifiant – COMEDIE NETFLIX

StarBeam : rayonner dans la nouvelle année – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 15/12/21 :

Black Ink Crew New York : Saisons 3-4

Le défi : saison 12

Le défi : saison 25

Histoires courtes d’élite: Phillipe Caye Felipe – SÉRIE NETFLIX

Le donneur

La main de Dieu – FILM NETFLIX

Masha et l’ours : Comptines : Saison 1 Partie 2

Masha et l’ours : Saison 5

Vendre Tampa – SÉRIE NETFLIX

Maman adolescente 2: Saisons 3-4

Profiter. 16/12/21 :

Un Noël californien : les lumières de la ville – NETFLIX FILM

Un Noël Naija – FILM NETFLIX

Aggretsuko : Saison 4 – NETFLIX ANIME

Heure la plus sombre

Puff: Wonders of the Reef – DOCUMENTAIRE NETFLIX

