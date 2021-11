Tout arrive sur Netflix ce week-end (19 novembre)

Le catalogue de contenu en streaming de Netflix en constante expansion est sur le point de devenir un peu plus complet. Ce week-end, le géant du streaming devrait ajouter un total de 13 nouveaux titres ce week-end, et tous sont des séries, films et spéciaux originaux de Netflix. Les abonnés pourront trouver le nouveau lot de titres dans la bibliothèque de streaming à partir du vendredi 19 novembre, Netflix continuant à déployer les nouveaux ajouts tout au long du reste du week-end.

Le week-end débutera chez Netflix avec un nouveau titre de sa gamme Here for the Holidays, avec un spécial de Noël Blown Away qui arrivera vendredi. La programmation Here for the Holidays propose une longue liste de films et de séries parfaits pour la saison des vacances. La liste a déjà traité les abonnés de titres tels que Love Hard, Father Christmas Is Back et The Princess Switch 3: Romancing the Star. Pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à regarder leur film de vacances, les ajouts de ce week-end incluront également des titres comme la saison 2 de The Mind Explained et de nouveaux épisodes d’Arcane.

Netflix propose trois plans d’abonnement – ​​le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Le streamer a également récemment lancé une « section gratuite de Netflix », permettant aux non-abonnés de regarder gratuitement une sélection des originaux les plus appréciés du streamer. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui sortiront avant la fin du mois.

« Blown Away : Noël »

La série de téléréalité à succès de Netflix Blown Away reçoit le traitement des vacances. Après avoir fait ses débuts sur la plate-forme en 2019 et est revenu avec sa deuxième saison en janvier de cette année, Blown Away ramènera cinq maîtres artistes préférés des fans au magasin chaud pour participer à une série de défis sur le thème de Noël dans la quête pour devenir The Meilleur coup de vacances. Le maître artiste couronné gagnant recevra non seulement un prix en espèces de 10 000 $, mais 10 000 $ supplémentaires seront également remis à l’organisme de bienfaisance de son choix. Blown Away: Christmas devrait être disponible en streaming le vendredi 19 novembre.

« L’esprit, expliqué : Saison 2 »

Netflix aide à répondre à encore plus de ces questions persistantes sur ce qui se passe dans votre tête. Plus de deux ans après ses débuts sur Netflix, The Mind, Explained revient pour sa deuxième saison. Raconté par Emma Stone, le documentaire original de Netflix aide à éclairer des choses comme les rêves, les troubles anxieux, la mémoire et les psychédéliques. La deuxième saison en cinq épisodes abordera le lavage de cerveau, la créativité, le cerveau des adolescents, la personnalité et la façon de se concentrer. The Mind, Explained La saison 2 sera diffusée vendredi.

‘Arcane – NETFLIX SERIES (Nouveaux épisodes)’

Arcane, la nouvelle série animée de Netflix et Riot Games, revient sur la plateforme avec de nouveaux épisodes le samedi 20 novembre. Se déroulant dans l’univers de League of Legends et décrite comme une « série événementielle », la série suit Vi et Jinx, sœurs qui sont tous deux champions de League of Legends. Dans le contexte du conflit entre les villes de Piltover et Zaun, Vi et Jinx se retrouvent aux prises avec des camps rivaux dans une guerre entre technologies magiques et convictions contradictoires. La série a été initialement diffusée sur Netflix le 6 novembre, avec de nouveaux épisodes arrivant chaque semaine. Il présente une distribution de voix comprenant Hailee Steinfeld, Ella Purnell et Kevin Alejandro.

Quoi d’autre est ajouté ce week-end?

Profiter. 19/11/21 :

Cowboy Bebop – SÉRIE NETFLIX

Dhamaka – FILM NETFLIX

Éteint – FAMILLE NETFLIX

Hellbound – SÉRIE NETFLIX

Aime-moi à la place – FILM NETFLIX

Procession – DOCUMENTAIRE NETFLIX

coche, coche… BOUM ! – FILM NETFLIX

Profiter. 20/11/21 :

Nouveau Monde – SÉRIE NETFLIX

Qu’est-ce qui part ce week-end ?

Les abonnés de Netflix n’auront qu’à faire leurs adieux à un seul titre ce week-end, car Spy Kids: All the Time in the World, devrait quitter le catalogue de contenu vendredi. Étant donné qu’il reste encore plusieurs jours dans le mois, Netflix se prépare toujours à dire au revoir à quelques autres titres avant la fin de novembre.

Départ le 21/11/21 :

Ninja de Beverly Hills

Tués à la machette

Départ 26/11/21 :

Broadchurch: Saisons 1-3

Départ 29/11/21 :

Man Down: Saisons 1-4

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 15/11/21 :

Le prochain top model américain : Saison 21

Le prochain top model américain : Saison 22

Basket-ball de Kuroko : dernier match

Mensonges et tromperies – SÉRIE NETFLIX

Snowbound pour Noël

Survivant : Saison 16

Survivant : Saison 37

Profiter. 16/11/21 :

La quête ultime du pain de viande de Johnny Test – FAMILLE NETFLIX

StoryBots : rire, apprendre, chanter – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 17/11/21 :

Flux de Noël – SÉRIE NETFLIX

Prières pour les volés – FILM NETFLIX

La Reine du Flow : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

Supergirl : Saison 6 (nouveaux épisodes)

Déchirer le long de la ligne pointillée – SÉRIE NETFLIX

Tiger King 2 – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 18/11/21 :

Carlos Ballarta : faux prophète – COMEDIE NETFLIX

Chiens dans l’espace – FAMILLE NETFLIX

Menez-moi à la maison – DOCUMENTAIRE NETFLIX

The Princess Switch 3: Romancing the Star – FILM NETFLIX

