Tout arrive sur Netflix ce week-end (22 octobre)

Un nouveau week-end en octobre signifie une autre série de nouveaux titres dirigés vers la bibliothèque de streaming Netflix à partir de la longue liste de contenu d’octobre 2021. Après avoir rempli la bibliothèque de titres comme MAID, Titanic et Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison, Netflix offre aux abonnés neuf nouveaux ajouts impressionnants ce week-end, dont sept sont des séries originales, des films et des offres spéciales de Netflix.

En tête de liste des nouveaux ajouts de ce week-end se trouve Adventure Beast, une comédie animée pour adultes hilarante qui suit l’expert de la faune Bradley Trevor Greive. La série ne manquera pas de générer beaucoup de buzz en ligne car elle révèle des faits risqués sur le monde qui nous entoure. Les abonnés auront également droit à une nouvelle saison de la série dramatique à succès de Netflix Locke & Key, l’adaptation par le streamer de la série de livres du même nom de Joe Hill, ainsi que les débuts d’une toute nouvelle émission de télé-réalité, qui rejoindra les goûts de la gamme de réalité croissante de Netflix qui comprend déjà Love Is Blind et The Circle. Pour consulter la liste complète des titres entrants d’octobre 2021, cliquez ici.

Netflix propose trois plans d’abonnement – le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Le streamer a également récemment lancé une « section gratuite Netflix », permettant aux non-abonnés de regarder gratuitement une sélection des originaux les plus appréciés du streamer. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui sortiront avant la fin du mois.

‘Aventure Bête’

Netflix se lance dans un voyage où d’autres spectacles animaliers sont trop polis pour entrer dans sa nouvelle comédie animée pour adultes Adventure Beast. La série de 12 épisodes est centrée sur l’humoriste et amoureux de la nature Bradley Trevor Greive, qui exprime une version animée de lui-même. Avec son équipe d’experts – « son intrépide assistant de terrain junior et sa nièce préférée, Bonnie, et son assistant de terrain senior qui a peur de tout, Dietrich » – BTG parcourt le monde pour étudier et sauver des animaux, se mettant souvent en danger comme il partage « des faits étonnants, parfois risqués » sur les créatures qu’il rencontre. Adventure Beast arrive sur Netflix le vendredi 22 octobre.

« Locke & Key : Saison 2 »

Netflix ouvre la porte de la saison 2 de Locke & Key vendredi! Adaptation de la série de bandes dessinées à succès de Joe Hill du même nom, la série originale de Netflix est centrée sur les frères et sœurs Locke, qui emménagent dans leur maison ancestrale, Keyhouse, dans le Massachusetts, à la suite du meurtre horrible de leur père. Alors qu’ils s’adaptent à leur nouvel environnement, ils découvrent que la maison recèle des clés magiques qui peuvent être liées à la mort de leur père et qui leur confèrent divers pouvoirs et capacités. Cependant, un démon cherchant les clés ne reculera devant rien pour les voler.

De Carlton Cuse et Meredith Averill, Locke & Key met en vedette Jackson Robert Scott dans Bode Locke, Connor Jessup dans Tyler Locke, Emilia Jones dans Kinsey Locke, Darby Stanchfield dans Nina Locke, Sherri Saum dans Ellie Whedon, Griffin Gluck dans Gabe, Laysla De Oliveira comme Dodge, Petrice Jones comme Scot et Thomas Mitchell Barnet comme Sam Lesser.

‘Les années folles’

La gamme de télé-réalité de Netflix s’agrandit d’un autre ajout cette semaine. Vendredi, le streamer lance la première saison de sa nouvelle série Roaring Twenties. Décrite par le streamer comme une « histoire de passage à l’âge adulte », la série suit huit jeunes dans la vingtaine à Austin, au Texas, alors qu’ils s’apprêtent à réussir dans la vie et l’amour, tout en apprenant à naviguer dans la « nouvelle normalité » des années 2020 Amérique.

Quoi d’autre est ajouté ce week-end?

Profiter. 22/10/21 :

Dynastie : Saison 4

Emploi interne – SÉRIE NETFLIX

Petite grande bouche – FILM NETFLIX

Maya et les trois – FAMILLE NETFLIX

Plus que du bleu : la série – SÉRIE NETFLIX

Profiter. 24/10/21 :

Nous volons des secrets : l’histoire de WikiLeaks

Qu’est-ce qui part ce week-end ?

Les abonnés Netflix peuvent se réjouir, car seule la saison 1 de The Mist quitte la bibliothèque de streaming ce week-end. Alors que les départs de ce week-end sont légers, Netflix prévoit tout de même de faire un petit ménage avant la fin du mois afin d’accueillir dans les titres de novembre 2021. Cela signifie que les abonnés peuvent envisager de regarder les titres ci-dessous une dernière fois avant qu’ils ne disparaissent du catalogue de contenu.

Départ le 27/10/21 :

Rango

Shine On avec Reese : Saison 1

Départ 28/10/21 :

Étoile de chiot

Départ 30/10/21 :

Le 12ème homme

Zack et Miri font un porno

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 19/10/21 :

Dans pour un meurtre / W jak morderstwo – NETFLIX FILM

Profiter. 20/10/21 :

Trouvé – DOCUMENTAIRE NETFLIX

La maison de poupée de Gabby : Saison 3 – FAMILLE NETFLIX

Love Is Blind: Brazil – NETFLIX SERIES (nouveaux épisodes hebdomadaires)

Dents de nuit – NETFLIX FILM

Coincé ensemble – FILM NETFLIX

Profiter. 21/10/21 :

Flip a Coin – Documentaire ONE OK ROCK – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Aller! Aller! Cory Carson : Saison 6 – FAMILLE NETFLIX

Initiés – SÉRIE NETFLIX

Komi ne peut pas communiquer – NETFLIX ANIME

La vie est un pépin avec Julien Bam – SÉRIE NETFLIX

Sexe, amour et goop – SÉRIE NETFLIX

