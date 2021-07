Tout arrive sur Netflix ce week-end (23 juillet)

Le mois de juillet touche rapidement à sa fin, mais cela ne signifie pas que Netflix ralentit ses ajouts de contenu. Après avoir stocké de nombreux titres tout au long de la semaine, le streamer est prêt à remplir encore plus les étagères ce week-end avec une multitude de nouveaux ajouts. À partir de vendredi, le streamer proposera 9 nouveaux titres, dont 7 films originaux, séries et spéciaux Netflix.

Les ajouts de ce week-end incluent de nombreuses raisons de s’enthousiasmer. Alors que les fans attendent une nouvelle saison du thriller d’horreur de la période politique préféré du streamer Kingdom, Netflix offre aux fans un épisode spécial d’un long métrage axé sur un personnage en particulier. Ce week-end s’accompagne également de la première du film très attendu The Last Letter From Your Lover. Basé sur le roman du même nom de Jojo Moves, le film compte une distribution impressionnante comprenant Felicity Jones, Shailene Woodley, Callum Turner et Nabhaan Rizwan. Netflix proposera également une nouvelle saison de la série Sky Rojo, qui vient des créateurs de la populaire série originale Money Heist.

Netflix propose trois plans d’abonnement – ​​le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Le streamer a également récemment lancé une « section gratuite Netflix », permettant aux non-abonnés de regarder gratuitement une sélection des originaux les plus appréciés du streamer. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui sortiront avant la fin du mois.

‘Royaume : Ashin du Nord’

L’attente du nouveau contenu Kingdom est terminée ! Le vendredi 23 juillet, Netflix offre aux fans un épisode spécial d’une durée de film de la série bien-aimée intitulée Kingdom: Ashin of the North. Offrant un regard plus approfondi sur le passé d’Ashin, la spéciale suit une jeune Ashin, qui, avec son père, fait partie d’une tribu étrangère qui s’est installée dans le royaume de Joseon. Ashin, cependant, s’engage sur la voie de la trahison, des préjugés et de la vengeance à la suite d’une rencontre avec une maladie mystérieuse qui lui fait perdre sa tribu et sa famille.

« La dernière lettre de votre amant »

Basé sur le roman de JoJo Moyes et réalisé par Augustine Frizzell, The Last Letter From Your Lover suit la journaliste Ellie Haworth, qui entreprend de résoudre le mystère d’une affaire secrète après avoir découvert une mine de lettres d’amour secrètes de 1965. À la suite d’un couple d’histoires entremêlées se déroulant à la fois dans le passé et le présent, le film trouve Ellie découvrant l’histoire d’amour entre Jennifer Stirling, l’épouse d’un riche industriel, et Anthony O’Hare, le journaliste financier chargé de le couvrir, tout en déclenchant une histoire d’amour à elle. La dernière lettre de votre amant met en vedette Felicity Jones, Shailene Woodley, Callum Turner et Nabhaan Rizwan.

‘Sky Rojo : Saison 2’

Netflix offre beaucoup d’adrénaline et d’action ce week-end avec le retour de sa série à succès Sky Rojo. Des créateurs de la série à succès de Netflix Money Heist, les seires suivent Coral, Wendy et Gina, qui sont en fuite à la recherche de la liberté tout en étant poursuivis par Moisés et Christian, hommes de main de Roméo, souteneur et propriétaire du Club Las Novias. La série a fait ses débuts sur la plate-forme en mars de cette année, la saison 2 devant être diffusée vendredi.

Quoi d’autre est ajouté ce week-end?

Profiter. 23/07/21 :

Une seconde chance : des rivaux ! – FAMILLE NETFLIX

Financé – NETFLIX FILM

Ciel rouge sang – FILM NETFLIX

Maîtres de l’Univers : Révélation – SÉRIE NETFLIX

Profiter. 24/07/21 :

Charmé : Saison 3

Django Unchained

Qu’est-ce qui part ce week-end ?

Ce week-end, aucun titre ne quittera la bibliothèque de streaming. Cependant, Netflix se prépare toujours à dire au revoir à quelques films et séries d’ici la fin du mois alors qu’il commence à faire de la place pour sa liste de contenu d’août 2021.

Départ 28/07/21 :

Les Croods

Départ 30/07/21 :

Projecteur

Départ 31/07/21 :

Une orange mécanique

La mariée de Chucky

Jeu d’enfant 2

Jeu d’enfant 3

Mange prie aime

Quatre Noëls

Spectacle de monstres

Fred Claus

Amis avec des avantages

G.I. Joe: L’élévation du cobra

Grands desseins : Saison 10

Grands desseins : Saison 15

Henri hardcore

Arrière-pays : Saisons 1-3

Accrocher

Cornes

L’ascendance de Jupiter

roi Arthur

Little Baby Bum : Comptine Amis : S1

Les petits coquins

Mad Max

Le mariage de mon meilleur ami

Nacho Libre

Nuits à Rodanthe

Le Patriote

Souviens-toi de moi

Graine de Chucky

Accélérer la révolution

Votre Altesse

le pays des zombies

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 20/07/21

Eau de lait

Profiter. 21/07/21 :

Tchernobyl 1986 – FILM NETFLIX

Les films qui nous ont fait : Saison 2 – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Tête-à-tête avec Kirk Cameron : Saison 1

Bêtes Sexy – SÉRIE NETFLIX

Trop chaud à gérer : Brésil – SÉRIE NETFLIX

Chasseurs de Trolls : L’Ascension des Titans – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 22/07/21 :

Fonctionne toujours de 9 à 5

Les mots bouillonnent comme du soda pop – NETFLIX ANIME

