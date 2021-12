Tout arrive sur Netflix ce week-end (24 décembre)

La veille de Noël est officiellement arrivée, et alors que le Père Noël et ses rennes se préparent à commencer à livrer des cadeaux, Netflix se met également dans l’esprit de donner. Ce week-end de Noël, le géant du streaming offre aux abonnés un total de 11 nouveaux ajouts, qui commenceront à arriver dans la bibliothèque de streaming vendredi et continueront à se déployer jusqu’à dimanche. Les nouveaux ajouts incluent 10 originaux Netflix.

Le tour d’horizon de ce week-end comprend les débuts du film de comédie étoilé Don’t Look Up, qui présente les talents de tout le monde, de Meryl Streep à Leonardo DiCaprio, Tyler Perry et bien d’autres. Le film réalisé par Adam McKay est l’un des deux titres sur le thème de l’espace dirigés vers la bibliothèque de streaming ce week-end, alors que le thriller sud-coréen The Silent Sea devrait également être présenté en première. Le streamer ajoutera également 1000 Miles from Christmas, l’un des derniers ajouts à sa programmation de streaming Here for the Holidays 2021. Vous pouvez consulter cette programmation complète, qui comprend des séries et des films parfaits pour la saison des vacances, en cliquant ici.

Netflix propose trois plans d’abonnement – ​​le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Le streamer a également récemment lancé une « section gratuite de Netflix », permettant aux non-abonnés de regarder gratuitement une sélection des originaux les plus appréciés du streamer. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui sortiront avant la fin du mois.

« 1000 milles de Noël »

Noël est peut-être à nos portes, mais il pourrait aussi bien être à 1 000 milles pour Raul, le trentenaire qui a subi tous les malheurs de sa vie pendant la période de Noël dans la nouvelle comédie de Netflix 1000 Miles from Christmas (A mil kilómetros de la Navidad). Réalisé par Álvaro Fernández Armero et prévu pour une sortie sur Netflix le vendredi 24 décembre, le film suit Raul, un « Grinch madrilien » qui non seulement déteste tout ce qui a trait à Noël, mais évite activement les vacances en s’échappant vers une plage lointaine. Cependant, un coude est jeté dans ses plans annuels, lorsque le patron de Raul dit qu’il doit assister à un voyage d’affaires pour auditer une usine de « turrones de Valverde », le bonbon de Noël le plus typique d’une ville qui vit et aime Noël. Pire encore, Raul doit partager son logement avec l’enseignante locale Paula, dont le rêve est de battre le record du monde de la plus grande crèche jamais créée.

« Ne cherchez pas vers le haut »

Après avoir commencé par une sortie en salles limitée plus tôt ce mois-ci, le film de comédie très attendu de Netflix Don’t Look Up fait enfin son chemin dans la bibliothèque de streaming vendredi. Écrit et réalisé par Adam McKay, lauréat d’un Oscar, le film suit deux astronomes de niveau relativement bas qui sont les premiers à découvrir qu’une comète est sur une trajectoire de collision avec la Terre. Alors que les deux se lancent dans une tournée médiatique pour avertir l’humanité du danger imminent, ils rencontrent une réponse décevante. Don’t Look Up stars Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi, Cate Blanchett, Himesh Patel, Matthew Perry et Chris Evans.

« La mer silencieuse »

Netflix double le nombre de titres liés à l’espace. Vendredi, le streamer devrait lancer sa dernière série originale, The Silent Sea. Adaptation du court métrage de 2014 de Choi Hang-yong, The Sea of ​​Tranquility, la nouvelle série de thrillers sud-coréens se déroule dans une future Terre qui a subi la désertification. La série suit un groupe d’explorateurs de l’espace dans une mission périlleuse pour récupérer un mystérieux échantillon d’un centre de recherche abandonné sur la lune. Il met en vedette Gong Yoo, Bae Doona et Lee Joon.

Quoi d’autre est ajouté ce week-end?

Profiter. 24/12/21 :

Minnal Murali – FILM NETFLIX

STAND BY ME Doraemon 2 – FILM NETFLIX

Vicky et son mystère – FILM NETFLIX

Zach Stone va devenir célèbre

Profiter. 25/12/21 :

Single’s Inferno – SÉRIE NETFLIX

Jimmy Carr : sa matière sombre – NETFLIX COMEDY

Histoires d’une génération – avec le pape François – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 26/12/21 :

Lulli – FILM NETFLIX

Qu’est-ce qui part ce week-end ?

Netflix offrira peut-être aux abonnés plus que quelques cadeaux ce week-end de Noël, mais il y aura aussi malheureusement un morceau de charbon. Ce week-end, la bibliothèque de streaming perdra le film Captain Fantastic. La comédie dramatique de 2016 devrait partir le jour de Noël et sera suivie de plusieurs autres avant la fin du mois.

Départ 30/12/21 :

Winchester

Départ 31/12/21 :

Une histoire de Cendrillon

gangster américain

Beethoven

2e de Beethoven

les anges de Charlie

Montagne froide

Défi

Le démon intérieur

Faire la bonne chose

Ne soyez pas une menace pour South Central en buvant votre jus dans le capot

Double peine

Dossiers médico-légaux : Collections 1-9

Fullmetal Alchemist : Fraternité : Parties 1-5

Fullmetal Alchemist : Saison 1

Fantôme

Gladiateur

The Great British Baking Show : The Beginnings : Saison 1

Fête à la maison

Fête à la maison 2

Fête à la maison 3

Lara Croft Tomb Raider : Le berceau de la vie

Le dernier maître de l’air

Comme fou

L’amour ne coûte rien

Amour Jones

Les beaux os

Le machiniste

Magnolia

Mémoires d’une geisha

Ma belle dame

Pizza mystique

Le Labyrinthe de Pan

chat Botté

La rumeur court que…

Sérendipité

espionner les enfants

Spy Kids 2 : L’île des rêves perdus

Spy Kids 3: Game Over

Stuart Little

Les étrangers

Titanesque

Tommy garçon

Monde souterrain

Monde souterrain : éveil

Underworld le soulèvement des Lycans

Ce qu’une fille veut

Que mange Gilbert Raisin

Zodiaque

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 20/12/21 :

Histoires courtes d’élite : Samuel Omar – SÉRIE NETFLIX

Profiter. 21/12/21 :

Jim Gaffigan: Comédie monstre – COMEDIE NETFLIX

Noël grincheux – FILM NETFLIX

Profiter. 22/12/21 :

Emily à Paris : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

Profiter. 23/12/21 :

Histoires courtes d’élite : Patrick – SÉRIE NETFLIX

