Tout arrive sur Netflix ce week-end (24 septembre)

C’est le dernier week-end de septembre et Netflix termine le mois en beauté. Bien que le streamer ait déjà ajouté des dizaines de nouveaux titres à la bibliothèque de streaming ce mois-ci – vous pouvez consulter la liste complète du contenu de septembre 2021 ici – il s’assure qu’il s’intègre dans quelques ajouts supplémentaires d’ici la fin du mois. En fait, ce week-end, Netflix offrira aux abonnés sept nouveaux titres.

Les nouveaux titres, qui sont tous des originaux de Netflix, commenceront à arriver dans la bibliothèque de streaming vendredi. Ils comprennent la saison 2 de Blood & Water, la série originale à succès pour jeunes adultes de Netflix, ainsi qu’une nouvelle série documentaire emmenant les téléspectateurs derrière les barreaux de la prison du comté de Sacramento. Étant donné qu’octobre n’est plus qu’à quelques jours, Netflix proposera également un titre parfait à ajouter à toutes ces listes de frénésie d’Halloween avec Midnight Mass de Mike Flanagan, qui transportera les téléspectateurs sur l’île Crockett.

Netflix propose trois plans d’abonnement : le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Le streamer a également récemment lancé une « section gratuite Netflix », permettant aux non-abonnés de regarder gratuitement une sélection des originaux les plus appréciés du streamer. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui sortiront avant la fin du mois.

“Sang et eau : saison 2”

La série pour jeunes adultes de Netflix Blood & Water revient dans la bibliothèque de streaming pour sa deuxième saison ce week-end ! La série, qui a initialement connu un grand succès en mai 2020, suit une adolescente qui est transférée dans une école d’élite lorsqu’elle soupçonne que l’un des élèves pourrait être sa sœur qui a été enlevée à la naissance. La saison 2 ramènera les téléspectateurs à Parkhurst High pour plus de rebondissements après la révélation des résultats de l’ADN. Blood & Water La saison 2 devrait sortir sur Netflix le vendredi 24 septembre.

précédentsuivant

« Jailbirds de la Nouvelle-Orléans »

Plus d’un an après que Netflix a lancé sa série originale Jailbirds, la série revient avec une nouvelle édition vendredi. La saison 1 a vu le streamer emmener les téléspectateurs dans les murs de la prison du comté de Sacramento, où des détenues pour la première fois et des femmes vétérans ont essayé de survivre derrière les barreaux, luttant contre “le pouvoir et les uns contre les autres alors qu’elles tentent de tirer le meilleur parti de la vie – et de l’amour – à l’intérieur.” Jailbirds New Orleans se concentrera sur un groupe de femmes incarcérées purgeant une peine au Orleans Justice Center de la Nouvelle-Orléans.

précédentsuivant

‘Messe de minuit’

Un an après la première de son anthologie Haunting, le réalisateur de The Haunting of Bly Manor, Mike Flanagan, revient sur Netflix avec son dernier titre, Midnight Mass. Marquant le quatrième projet de Flanagan pour le streamer, la série limitée met en vedette l’acteur Zach Gilford dans le rôle de Riley, un jeune homme en disgrâce qui retourne dans la petite communauté insulaire isolée de l’île Crockett. Son retour coïncide avec l’arrivée du père Paul de Hamish Linklater, un prêtre charismatique. Cependant, après l’arrivée du père Paul, l’île Crockett connaît des événements étranges et effrayants. La messe de minuit sera disponible en streaming vendredi.

précédentsuivant

Quoi d’autre est ajouté ce week-end?

Profiter. 24/09/21 :

Ganglands (Braqueurs) – SÉRIE NETFLIX

“Lorsque sa nièce croise une puissante cheville ouvrière de la drogue, le voleur professionnel Mehdi et son équipe de voleurs qualifiés sont entraînés dans une guerre de territoire violente et meurtrière.”

My Little Pony : une nouvelle génération – FAMILLE NETFLIX

“Equestria est divisé. Mais un héros aux yeux brillants pense que les poneys de la terre, les pégases et les licornes devraient être des amis – et, pied à terre, elle est déterminée à le prouver.”

L’Étourneau – FILM NETFLIX

“Une femme qui s’adapte à la vie après une perte est confrontée à un oiseau fougueux qui a envahi son jardin – et à un mari qui a du mal à trouver une voie à suivre.”

Vendetta : vérité, mensonges et mafia – DOCUMENTAIRE NETFLIX

“Cette série documentaire examine l’histoire vraie de deux des croisés “anti-mafia” de Sicile, qui ont tous deux été jugés pour des crimes majeurs eux-mêmes.”

précédentsuivant

Qu’est-ce qui part ce week-end ?

Après une semaine où aucun titre n’est parti, Netflix choisit de garder intacte la majeure partie de sa bibliothèque ce week-end. Alors que le streamer stocke la liste des nouveaux titres à partir de vendredi, un seul titre sortira du catalogue de contenu ce week-end, le film The Grandmaster partant dimanche. Pourtant, il reste plusieurs jours dans le mois, les abonnés devraient donc se préparer à quelques départs supplémentaires avant l’arrivée d’octobre.

Départ le 30/09/21 :

Air Force One

Austin Powers dans Goldmember

Austin Powers : International Man of Mystery

Austin Powers : l’espion qui m’a baisé

Soirées Boogie

Berceau 2 la tombe

Mal: Saison 1

Les imbéciles se précipitent

Insidieux

Le Karaté Kid

Le Karaté Kid Partie II

Le Karaté Kid Partie II

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 2

Sans attaches

Le pianiste

Soirée de bal

La reine

Star Trek

Star Trek : Enterprise : Saisons 1-4

Star Trek : Saisons 1-3

Star Trek : Voyager : Saisons 1-7

La Licorne : Saison 1

Pourquoi les fous tombent-ils amoureux

précédentsuivant

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 20/09/21 :

Les adultes

Profiter. 21/09/21 :

Aller! Aller! Cory Carson : Chrissy prend le volant – FAMILLE NETFLIX

L’amour sur le spectre : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

Profiter. 22/09/21 :

Confessions d’une fille invisible – NETFLIX FILM

Chers Blancs : Volume 4 – SÉRIE NETFLIX

Intrusion – NETFLIX FILM

Jaguar – SÉRIE NETFLIX

Monsters Inside : les 24 visages de Billy Milligan – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 23/09/21 :

Je Suis Karl – NETFLIX FILM

précédent