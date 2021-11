Tout arrive sur Netflix ce week-end (26 novembre)

Après s’être fatigués avec les fêtes de Thanksgiving et quelques achats du Black Friday, les abonnés Netflix pourront se détendre et se détendre pendant un week-end plein de frénésie. Au cours du week-end post-Thanksgiving, le géant du streaming stockera sept nouveaux ajouts dans son catalogue de contenu en constante expansion.

Les nouveaux titres de ce week-end, qui sont tous des originaux de Netflix, débuteront vendredi avec plusieurs nouveaux titres de la gamme de streaming Here for the Holidays du streamer, avec à la fois Un château pour Noël et des elfes, une histoire de vacances plus sombre, prévue pour la première. Pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à participer à des frénésie de films de vacances, Netflix propose de nombreuses autres options. Ce week-end verra également le lancement d’une nouvelle série de compétition originale Netflix, d’une nouvelle comédie et même d’un nouvel ajout à la bibliothèque croissante de vrais crimes de Netflix.

Netflix propose trois plans d’abonnement – ​​le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Le streamer a également récemment lancé une « section gratuite de Netflix », permettant aux non-abonnés de regarder gratuitement une sélection des originaux les plus appréciés du streamer. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui sortiront avant la fin du mois.

« Un château pour Noël »

Netflix lancera le premier de ses ajouts de week-end avec un titre de sa programmation 2021 Here for the Holidays. Le vendredi 26 novembre, A Castle for Christmas fera ses débuts. Un film original de Netflix, le nouveau film de vacances suit Sophie Brown, une auteure célèbre qui voyage dans l’espoir d’acheter son propre petit château, bien que ses plans tournent un peu mal lorsque Duke Myles, le propriétaire, hésite à vendre à un étranger. Alors que les deux se font face dans un effort pour parvenir à un compromis, les premières étincelles de romance commencent à voler. Un château pour Noël met en vedette Brooke Shields et Cary Elwes.

« École du chocolat »

Les amateurs de chocolat voudront appuyer sur play sur la dernière série de compétitions de Netflix, School of Chocolate. Prévue pour sa première vendredi, la série voit huit meilleurs professionnels de la pâtisserie et du chocolat s’inscrire à l’École du chocolat, où ils mettront leurs compétences à l’épreuve dans le but d’être nommés « Meilleurs de leur catégorie ». Tout au long du concours de huit épisodes, les pros seront enseignés par le chocolatier de renommée mondiale, Amaury Guichon, avec un seul étudiant capable de repartir avec un ensemble de prix qui comprend une opportunité de changement de carrière.

‘Elfes’

Netflix doublera avec son contenu de vacances ce week-end, bien que Elves, qui devrait faire ses débuts le dimanche 28 novembre, offre une tournure plus sombre à ses titres de vacances. De Jannik Tai Mosholt et Christian Potalivo, créateurs de The Rain, Elves suit une famille de quatre personnes qui, dans le but de se reconnecter à Noël, se rendent à quatre sur une île isolée de l’archipel danois. Ils se rendent vite compte que l’archipel n’est pas aussi idyllique qu’il y avait d’abord semblé, car l’île est contrôlée par des membres d’une communauté farouchement religieuse qui vivent en équilibre avec les elfes, « des êtres réels et monstrueux qui ont inspiré le folklore et les mythes que nous connaissons tous. » Lorsque le plus jeune de la famille trouve et ramène à la maison un bébé elfe, elle perturbe par inadvertance l’équilibre. Les elfes mettent en vedette Ann Eleonora Jørgensen, Rasmus Hammerich, Peder Thomas Pedersen et Lila Nobel.

Quoi d’autre est ajouté ce week-end?

Profiter. 26/11/21 :

Creusez plus profondément : la disparition de Birgit Meier – DOCUMENTAIRE NETFLIX

« Après la disparition de Birgit Meier en 1989, les faux pas de la police empoisonnent l’affaire pendant des années. Mais son frère ne vacille jamais dans sa quête assidue pour découvrir la vérité. »

Serpent vert – FILM NETFLIX

« Une femme va à l’extrême pour sauver sa sœur. Du réalisateur Amp Wong. »

Allumez la nuit – SÉRIE NETFLIX

« Dans le quartier rouge de Taipei des années 80, maman-san Rose et les hôtesses d’une boîte de nuit populaire naviguent entre amour et luttes. »

Gosses gâtées – NETFLIX FILM

« Trois frères et sœurs gâtés sont obligés de gagner leur vie après que leur père riche et bien intentionné prétend qu’il a tout perdu pour leur donner une leçon. »

Qu’est-ce qui part ce week-end ?

La ruée de nouveaux ajouts de ce week-end ne viendra qu’avec un seul départ. Vendredi, les saisons 1-3 de Broadchurch partiront. Cette série sera suivie de plusieurs autres sorties d’ici la fin du mois.

Départ 29/11/21 :

Man Down: Saisons 1-4

Départ 30/11/21 :

3 jours à tuer

L’histoire d’un chevalier

Hors-la-loi américains

Êtes-vous le seul : Saisons 1-2

Terre de champ de bataille

Chef

Danger clair et présent

Écrivains de la liberté

Glee: Saisons 1-6

Les meurtres de Happytime

Maître de l’encre : Saisons 1-2

Lettres pour Juliet

L’avocat de Lincoln

Bébé à un million de dollars

Menthe poivrée

Ananas Express

Râteau : Saisons 1-4

Richard Pryor : en concert

Ecole du rock

Stargate SG-1 : Saisons 1-10

TOUR : Les espions de Washington : Saisons 1-4

Monde de l’eau

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 22/11/21 :

Hors-la-loi – FILM NETFLIX

Vita & Virginie

Profiter. 23/11/21 :

Maîtres de l’univers : Révélation : Partie 2 – SÉRIE NETFLIX

Doute raisonnable: une histoire de deux enlèvements – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Gaufres + Fête des Fêtes de Mochi – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 24/11/21 :

Un garçon qui s’appelle Noël – FILM NETFLIX

Contusionné – FILM NETFLIX

Robin Robin – FAMILLE NETFLIX

Vendre Sunset : Saison 4 – SÉRIE NETFLIX

Histoire vraie – SÉRIE NETFLIX

Profiter. 25/11/21 :

F est pour la famille : Saison 5 – SÉRIE NETFLIX

Super escrocs – SÉRIE NETFLIX

