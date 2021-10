Tout arrive sur Netflix ce week-end (29 octobre)

C’est le week-end d’Halloween et Netflix s’assure qu’il y a plus de friandises que de trucs. Alors que les gens enfilent leurs meilleurs costumes pour Halloween 2021, le géant du streaming jettera un sort sur son catalogue de contenu, apportant l’ajout de sept nouveaux titres à la bibliothèque de streaming qui offrira des options de visionnage parfaites après le tour de passe-passe.

Army of Thieves, la suite du film de braquage de zombies de Zack Snyder Army of the Dead, est le premier dans la série de nouveaux titres. Les abonnés auront également droit à de nouveaux épisodes du dernier titre de télé-réalité du streamer, Roaring Twenties, ainsi qu’aux débuts de la nouvelle série dramatique romantique The Time It Takes. Étant donné que c’est le week-end d’Halloween, certains peuvent rechercher des options de visualisation plus effrayantes, et Netflix a déjà répondu à l’appel avec sa gamme de streaming Netflix et Chills, un guide incontournable pour ceux qui compilent leurs listes de frénésie d’Halloween. Vous pouvez voir la programmation effrayante en cliquant ici.

Netflix propose trois plans d’abonnement – le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Le streamer a également récemment lancé une « section gratuite Netflix », permettant aux non-abonnés de regarder gratuitement une sélection des originaux les plus appréciés du streamer. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui sortiront avant la fin du mois.

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 25/10/21 :

Roi Arthur : La Légende de l’épée

Profiter. 26/10/21 :

Roswell, Nouveau-Mexique : Saison 3

Sexe : décompressé – SÉRIE NETFLIX

Profiter. 27/10/21 :

Recommencer

Hypnotique – FILM NETFLIX

Personne ne dort dans les bois ce soir, partie 2 – FILM NETFLIX

Sintonia : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

Wentworth : Saison 8

Profiter. 28/10/21 :

Luis Miguel – La série : Saison 3 – SÉRIE NETFLIX

Le motif – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Qu’est-ce qui part ce week-end ?

Alors que Netflix s’efforce généralement de garder ses titres sortants peu nombreux, ce week-end verra un exode massif de titres de la bibliothèque de streaming alors que le streamer fait de la place pour sa liste des ajouts à venir en novembre 2021. Ce week-end, un total de 21 titres seront au départ.

Départ 30/10/21 :

Le 12ème homme

Zack et Miri font un porno

Départ le 31/10/21 :

60 jours dans: Saison 5

Anges

Guerre Los Angeles

Beowulf

Billy dans la rue : Saisons 1-5

Attrape-moi si tu peux

Le « Da Vinci Code

Jour de congé de Ferris Bueller

Forgé dans le feu : Saison 6

L’enfant au cœur brisé

L’impossible

Création

La revanche d’une blonde

Mille 22

Norman Lear : Juste une autre version de toi

Compte : Série Limitée

Snowden

Tenacious D dans The Pick of Destiny

Oui mec

Quoi d’autre est ajouté ce week-end?

Profiter. 29/10/21 :

Colin en noir et blanc – SÉRIE NETFLIX

« Cette série dramatique de Colin Kaepernick et Ava DuVernay explore les années de lycée de Kaepernick et les expériences qui l’ont amené à devenir militant. »

Chère mère – FILM NETFLIX

« Quand le cœur de Jean-Louis s’arrête de battre, il doit affronter ses problèmes œdipiens – et poser une question délicate à sa mère – ou il mourra dans trois jours. »

Mythomaniac : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

« Alors que la vérité sur Lorenzo se fait lentement jour, Elvira essaie de se réconcilier avec sa famille, qui trouve évasion et réconfort dans de nouvelles tribus et romances. »

Thomas et ses amis : tous les moteurs fonctionnent

« Un jeune Thomas the Tank Engine part à l’aventure avec tous ses amis alors qu’ils travaillent sur l’île de Sodor. »

« Le temps qu’il faut »

Netflix a une nouvelle série dramatique romantique dirigée vers la bibliothèque de streaming avec The Time It Takes. Prévue pour la première vendredi, la série dramatique romantique suit Lina, qui cherche à recommencer et à déménager après la fin de sa relation. Alors qu’elle tente d’oublier son premier amour, elle cherche un nouvel emploi et essaie de nouvelles choses, passant une minute de moins à penser au passé et une minute de plus au présent. La série met en vedette Nadia de Santiago et lvaro Cervantes.

‘Les années folles’

La dernière série originale de télé-réalité de Netflix Roaring Twenties revient sur le streamer vendredi avec un nouveau lot d’épisodes. Créée à l’origine la semaine dernière et élargissant le catalogue de réalité existant de Netflix, la série est une « histoire de passage à l’âge adulte », la série suit huit jeunes dans la vingtaine à Austin, au Texas, alors qu’ils tentent de réussir dans la vie et l’amour, tout en apprendre à naviguer dans la «nouvelle normalité» de l’Amérique de 2020.

« L’armée des voleurs »

Après des mois d’attente, les abonnés de Netflix ont droit au film Army of Thieves vendredi. Une préquelle du film de braquage de zombies de Zack Snyder Army of the Dead, qui a été un énorme succès pour le streamer, Army of Thieves se déroule au début de l’épidémie de zombies et se concentre sur Ludwig Dieter, un pirate de sécurité engagé par une mystérieuse femme pour aider dans un braquage de coffres-forts impossibles à casser à travers l’Europe. Le film met en vedette Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan et Jonathan Cohen.

