Tout arrive sur Netflix ce week-end (3 décembre)

Avec décembre officiellement arrivé, Netflix offre aux abonnés quelques cadeaux qui leur donneront de nombreuses excuses pour rester au chaud à l’intérieur alors que les températures continuent de baisser. Après avoir stocké des dizaines de nouveaux titres tout au long de la semaine, le géant du streaming devrait continuer à déployer sa gamme de contenu de décembre 2021, avec neuf nouveaux ajouts à la bibliothèque de streaming cette semaine, et tous sauf un sont une série originale Netflix, film ou spécial.

Veillant à ce que les abonnés puissent enlever leurs chaussures et se détendre après une dure semaine de travail, les ajouts de ce week-end commenceront vendredi avec des titres comme Jurassic World Camp Cretaceous Season 4, la série animée de Netflix se déroulant dans l’univers de Jurassic Park. Vendredi verra également le dernier volet de Money Heist, la populaire série originale en espagnol du streamer. Ce week-end sera également marqué par de nouveaux titres de la programmation 2021 Here for the Holidays de Netflix, que vous pouvez consulter en intégralité en cliquant ici.

Netflix propose trois plans d’abonnement – ​​le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Le streamer a également récemment lancé une « section gratuite de Netflix », permettant aux non-abonnés de regarder gratuitement une sélection des originaux les plus appréciés du streamer. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui sortiront avant la fin du mois.

‘Jurassic World Camp Crétacé : Saison 4’

Netflix retourne à Isla Nublar, puis la laisse derrière elle, pour la quatrième saison de sa série animée à succès pour enfants Jurassic World Camp Cretaceous. Le titre Netflix Family voit une expérience unique se transformer en un combat pour la survie lorsqu’un groupe de six adolescents participant à un camp d’aventure de l’autre côté d’Isla Nublar se retrouve obligé de s’unir pour survivre lorsque les dinosaures commencent à faire leur apparition. des ravages dans toute l’île. Dans la saison 4, les campeurs laisseront derrière eux Isla Nublar, pour s’échouer sur un nouveau terrain étrange qui regorge de menaces – et de secrets bien gardés.

« Money Heist : Part 5 Vol 2 »

La fin est là pour l’une des séries originales en espagnol les plus appréciées de Netflix. Vendredi, La Casa De Papel (Money Heist) débute la seconde moitié de sa cinquième et dernière saison en deux parties. La série préférée des fans se déroule autour de « The Professor », un cerveau criminel, et de son plan pour réaliser le plus grand casse de l’histoire enregistrée, l’obligeant à recruter huit personnes pour mener à bien la mission. Les enjeux sont encore plus élevés dans le dernier lot d’épisodes alors que le professeur se précipite pour retirer l’or et son équipe de la banque. Money Heist met en vedette Alvaro Morte, Ursula Corbero, Jamie Lorente, Miguel Herrán, Darko Peric, Itziar Ituno, Paco Tous, Alba Flores, Esther Acebo, Itziar Ituño, Enrique Arce, Kiti Mánver, Juan Fernández et Mario de la Rosa.

‘The Great British Baking Show: Holidays: Season 4’

Le concours de pâtisserie appétissant de Netflix, The Great British Baking Show, revient vendredi avec une touche de vacances. Dans la quatrième saison du Great British Baking Show : Holidays, les concurrents des saisons précédentes se sont affrontés pour être couronnés Christmas Star Baker. Gagner le titre ne sera cependant pas une mince affaire, et les boulangers devront impressionner les juges Paul Hollywood et Prue Leith avec leurs pâtisseries de Noël.

Quoi d’autre est ajouté ce week-end?

Profiter. 03/12/21 :

Bleu cobalt – FILM NETFLIX

Coming Out Colton – SÉRIE NETFLIX

Mixtape – FILM NETFLIX

Money Heist : De Tokyo à Berlin : Volume 2 – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Shaun le mouton : le vol avant Noël – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 05/12/21 :

JAPAN SINKS : People of Hope : Saison 1 (épisode 8)

Qu’est-ce qui part ce week-end ?

Après que la bibliothèque de streaming ait vu un exode massif de titres au cours des derniers jours de novembre, comme c’est souvent le cas, Netflix s’assure de garder les choses légères ce week-end en ce qui concerne les titres à venir. En fait, les abonnés n’auront qu’à dire au revoir à deux titres alors qu’ils commencent leur frénésie du week-end, les saisons 1 et 2 de The Last OG partant vendredi et The Guest partant samedi. Ils seront suivis de plusieurs autres sorties tout au long du reste du mois.

Départ 12/7/21 :

Avant que je tombe

Départ le 08/12/21 :

Il vient la nuit

Le plus joyeux Noël de Mariah Carey

Départ le 13/12/21 :

Halte et attrape le feu : saisons 1 à 4

Cinquante : la série : saisons 1-2

Saint Seiya : Saisons 1-6

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 29/11/21 :

14 Peaks: Rien n’est impossible – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 30/11/21 :

Charlie’s Colorforms City: Contes classiques avec une touche – FAMILLE NETFLIX

Charlie’s Colorforms City: Snowy Stories – FAMILLE NETFLIX

Charlie’s Colorforms City: La comédie musicale Lost Valentines – FAMILLE NETFLIX

Rentrer à la maison dans le noir

Plus le Merrier – NETFLIX FILM

Le Sommet des Dieux – NETFLIX FILM

Profiter. 12/1 :

L’aventure bizarre de JoJo : OCÉAN DE PIERRE – NETFLIX ANIME

Kayko et Kokosh – FAMILLE NETFLIX

Kayko et Kokosh : Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Perdu dans l’espace : Saison 3 – SÉRIE NETFLIX

Le pouvoir du chien – FILM NETFLIX

Êtes-vous le seul : Saison 3

Sang et os

Corps de mensonges

Bordertown : meurtres muraux

Chloe

Chocolat

Plus proche

Mort lors de funérailles

Le chat au chapeau du Dr Seuss

La destination finale

Destination finale 3

Destination finale 5

L’or des fous

Le quatrième genre

Maître de l’encre : Saison 3

Maître de l’encre : Saison 4

Chevalier cavalier 2000

Knight Rider : Saisons 1-4

Citoyen respectueux des lois

La Légende de Zorro

La vie

Boucleur

Le masque de Zorro

Rapport minoritaire

Pet Sematary (1989)

Prémonition

Sabrina (1995)

Surfeur d’âme

Belle-mère

Stuart Petit 2

Sucker Punch

Penser comme un homme

tremblements

Nous étions soldats

Les choses sauvages

Wyatt Earp

Profiter. 02/12/21 :

L’alpiniste

Coyotes – SÉRIE NETFLIX

Escalona : Saison 1

SIMPLE TOUT LE CHEMIN – FILM NETFLIX

Toute la vérité – FILM NETFLIX

