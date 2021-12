Tout arrive sur Netflix ce week-end (31 décembre)

Ce week-end, Netflix se joint au monde pour dire au revoir à 2021 et bonjour à 2022. Alors que décembre touche à sa fin, et avec lui l’année, le géant du streaming va approvisionner sa bibliothèque de streaming avec des dizaines de nouveaux ajouts pour aider les abonnés à démarrer le bonne année et remplissent leurs résolutions du Nouvel An pour marquer leurs frénésie à ne pas manquer.

Au total, le catalogue de contenu du streamer s’enrichira de 63 nouveaux titres, dont sept originaux de Netflix. Ces titres comprendront à la fois les derniers ajouts de la programmation 2021 de Netflix et les premiers ajouts de la liste 2022. Les abonnés peuvent s’attendre à tout voir, d’une nouvelle saison de Cobra Kai, la série YouTube devenue Netflix basée sur The Karate Kid, aux Fab Five de retour en action et se dirigent vers le Texas pour une nouvelle saison de Queer Eye, la série à succès de Netflix qui est un redémarrage de la série Bravo Queer Eye for the Straight Guy. Netflix offrira également aux abonnés de nombreux titres qui ne sont pas des originaux de Netflix, notamment Charlie et la chocolaterie, Hell or High Water et The NeverEnding Story, entre autres.

Netflix propose trois plans d’abonnement – ​​le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Le streamer a également récemment lancé une « section gratuite de Netflix », permettant aux non-abonnés de regarder gratuitement une sélection des originaux les plus appréciés du streamer. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui sortiront avant la fin du mois.

‘Cobra Kai : Saison 4’

Après être passé de YouTube à Netflix en janvier de cette année, Cobra Kai revient sur la plateforme de streaming pour sa quatrième saison. Se déroulant 30 ans après les événements de The Karate Kid, la série est racontée du point de vue de Johnny Lawrence, qui est en panne depuis ce fatidique tournoi de karaté All Valley en 1984. La rivalité entre lui et le désormais couronné de succès Daniel LaRusso est rallumé, avec Daniel forcé de le manipuler sans la main calme et directrice de M. Miyagi. Dans la saison 4, les dojos Miyagi-Do et Eagle Fang unissent leurs forces pour vaincre Cobra Kai au tournoi de karaté All Valley Under 18. La saison 4 de Cobra Kai sera disponible en streaming le vendredi 31 décembre.

‘Queer Eye : Saison 6’

Les Fab Five sont de retour en action et se dirigent vers le Lone Star State dans la saison 6 de Queer Eye. Après avoir passé la saison 5 dans « La ville de l’amour fraternel », Bobby Berk, Karamo Brown, Tan France, Antoni Porowski et Jonathan Van Ness se rendent au Texas pour travailler à nouveau leur magie qui change la vie et transformer la vie de Texans méritants. Queer Eye est un redémarrage de la série Bravo Queer Eye for the Straight Guy et met en vedette un expert en gastronomie (Porowski), un expert en mode (France), un expert en culture (Brown), un expert en design (Berk) et un toilettage (Jonathan Van Ness) visitant des hommes et des femmes, homosexuels et hétérosexuels, pour nettoyer les zones négligées de leur vie.

‘Reste proche’

Les amateurs de mystère se réjouissent, car un nouveau mystère Harlan Coben se dirige vers Netflix vendredi. Stay Close, la quatrième série originale Netflix de Coben produite dans le cadre de son accord avec le streamer, suit ce qui semble être une famille de banlieue normale alors qu’ils découvrent leurs propres sombres secrets, y compris un enchevêtrement criminel passé qui peut ne pas être enterré aussi profondément qu’ils l’espèrent. Basée sur le roman du même nom de Coben en 2012, la série limitée devrait s’étendre sur huit épisodes. Il met en vedette Cush Jumbo, James Nesbitt, Richard Armitage, Eddie Izzard, Jo Joyner, Youssef Kerkour, Sarah Parish, Daniel Francis, Dylan Francis, Andi Osho, Bethany Antonia, Rachel Andrews, Poppy Gilbert et Hyoie O’Grady.

Quoi d’autre est ajouté ce week-end?

Profiter. 31/12/21 :

La fille perdue – FILM NETFLIX

Équipe Seal – FILM NETFLIX

Profiter. 1/1/22 :

Chief Daddy 2 – Going for Broke – NETFLIX FILM

The Hook Up Plan : Saison 3 – SÉRIE NETFLIX

300

1BR

Annie (1982)

Gros poisson

Un cœur brave

Cadillac Records

Charlie et la chocolaterie (2005)

Faire des moments difficiles

Échapper au culte NXIVM : le combat d’une mère pour sauver sa fille

Premier dimanche

Sauvez Willy

G.I. Joe: L’élévation du cobra

Geronimo : une légende américaine

Fantômes des copines du passé

Fille interrompue

La fille au tatouage de dragon (2011)

Godzilla (1998)

Gremlins

pieds heureux

Contre vents et marées

Accrocher

je sais ce que tu as fait l’été dernier

Je t’aime mec

Je sais toujours ce que tu as fait l’été dernier

Entretien avec le vampire

Allez avec ça

Kung Fu Panda

Surveillance de ligne

La plus longue cour (2005)

Les garçons perdus

Minuit à Paris

Monstres contre extraterrestres

Nacho Libre

L’histoire sans fin

Activité paranormale

Le Patriote

Voyage en voiture

Mariée en fuite

Histoires effrayantes à raconter dans le noir

Soutenez-moi

Le retour de Superman

Conducteur de taxi

Teenage Mutant Ninja Turtles (2007)

Teenage Mutant Ninja Turtles II : Le secret de la vase

Teenage Mutant Ninja Turtles III

Teenage Mutant Ninja Turtles : Le film (1990)

Terminator 2 : Jour du Jugement

Terminator 3 : La montée des machines

Terminator Salut

La ville

Troie

Véritable grain (2010)

Le chanteur de mariage

Far West sauvage

Willy Wonka et la chocolaterie (1971)

Courtiser

Qu’est-ce qui part ce week-end ?

Départ 31/12/21 :

Une histoire de Cendrillon

gangster américain

Beethoven

2e de Beethoven

les anges de Charlie

Montagne froide

Défi

Le démon intérieur

Faire la bonne chose

Ne soyez pas une menace pour South Central en buvant votre jus dans le capot

Double peine

Dossiers médico-légaux : Collections 1-9

Fullmetal Alchemist : Fraternité : Parties 1-5

Fullmetal Alchemist : Saison 1

Fantôme

Gladiateur

The Great British Baking Show : The Beginnings : Season 1

Fête à la maison

Fête à la maison 2

Fête à la maison 3

Lara Croft Tomb Raider : Le berceau de la vie

Le dernier maître de l’air

Comme fou

L’amour ne coûte rien

Amour Jones

Les beaux os

Le machiniste

Magnolia

Mémoires d’une geisha

Ma belle dame

Pizza mystique

Le Labyrinthe de Pan

chat Botté

La rumeur court que…

Sérendipité

espionner les enfants

Spy Kids 2 : L’île des rêves perdus

Spy Kids 3: Game Over

Stuart Little

Les étrangers

Titanesque

Tommy garçon

Monde souterrain

Monde souterrain : éveil

Underworld le soulèvement des Lycans

Ce qu’une fille veut

Que mange Gilbert Raisin

Zodiaque

Départ le 1/1/22 :

Perce-neige

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 28/12/21 :

Cadeaux de fête de mots : mathématiques ! – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 29/12/21 :

Personnes anxieuses – SÉRIE NETFLIX

Scène de crime : le tueur de Times Square – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 30/12/21 :

Kitz – SÉRIE NETFLIX

Hilda et le roi de la montagne – FILM NETFLIX

