Tout arrive sur Netflix ce week-end (5 novembre)

Après avoir effrayé les abonnés avec un week-end de frénésie remplie de ses titres Netflix et Chills, Netflix freine son contenu effrayant. Ce week-end, le streamer ajoutera un total de 13 nouveaux titres à son catalogue de contenu, dont l’un des premiers de sa programmation de streaming Here for the Holidays 2021.

Ce week-end s’avérera passionnant pour les abonnés, car il verra de nouvelles saisons de deux titres populaires. Vendredi, Big Mouth, la sitcom animée pour adultes originale de Netflix, et Narcos: Mexico, le drame policier à succès du streamer, reviendront sur la plate-forme avec de nouveaux épisodes. Ce week-end verra également le lancement de plusieurs nouveaux titres dans la bibliothèque, dont Love Hard, TheImplyly Murderer et Father Christmas is Back, le dernier titre de la programmation des vacances du streamer. Cette programmation de vacances, qui peut être consultée en cliquant ici, verra de nouvelles séries et films originaux Netflix arriver dans la bibliothèque jusqu’au jour de Noël, aidant ainsi les abonnés à se plonger dans l’esprit de la saison.

Netflix propose trois plans d’abonnement : le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Le streamer a également récemment lancé une « section gratuite Netflix », permettant aux non-abonnés de regarder gratuitement une sélection des originaux les plus appréciés du streamer. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui sortiront avant la fin du mois.

« Grande Bouche »: Saison 5

Préparez-vous à plus d’hormones déchaînées, à des développements de puberté grincheux et à des regards fantastiques sur les systèmes reproducteurs humains, car Big Mouth revient pour sa cinquième sortie sur Netflix ce week-end ! Co-créé par Nick Kroll et son ami d’enfance et partenaire d’écriture Andrew Goldberg, et vaguement basé sur leurs propres expériences d’adolescent, Big Mouth suit les aventures de plusieurs jeunes adolescents traversant les épreuves de la puberté avec l’aide de leurs « monstres hormonaux », et quelques autres personnifications loufoques. La saison 5, qui devrait être disponible en streaming le vendredi 5 novembre, documentera la période allant de « No Nut November » au réveillon du Nouvel An et abordera le thème de LOVE & HATE avec l’introduction de lovebugs et de vers haineux, comme Nick’s lovebug Walter le pousse à poursuivre ses sentiments pour Jessi jusqu’à ce qu’elle le rejette publiquement, transformant Walter en un ver de haine. D’autres personnages auront également des lovebugs, comme Sonya, la lovebug de Jessi, qui apparaît alors que Jessi se rapproche d’Ali et se demande finalement si elle l’aime plus qu’une amie. Big Mouth présente une distribution de voix comprenant Kroll, John Mulaney, Maya Rudolph, Jordan Peele, Jessi Klein et bien d’autres, avec des nouveaux venus comme Brandon Kyle Goodman, Pamela Adlon et Keke Palmer.

‘J’aime fort’

Ce n’est peut-être qu’en novembre, mais Netflix double déjà son contenu de vacances, avec le nouveau film original Love Hard qui fait ses débuts cette semaine. Le film met en vedette Nina Dobrev dans le rôle de la journaliste de Los Angeles, désespérément romantique mais éternellement célibataire, Natalie, qui tombe amoureuse d’un gars de la côte est sur une application de rencontres pour découvrir qu’elle a été prise au piège lorsqu’elle décide de le surprendre pour les vacances. Selon Netflix, « cette comédie romantique enjouée raconte sa tentative de tomber amoureux ». En plus de Dobrev, Love Hard met en vedette James Saito, Harry Shum Jr., Mikaela Hoover et Heather McMahan. Il sera disponible en streaming le vendredi 5 novembre.

« Narcos : Mexique » : Saison 3

Narcos, la saga du cartel de la drogue de Netflix : le Mexique revient sur Netflix pour la saison 3, sa dernière saison. La série, initialement prévue pour être la quatrième saison de Narcos mais avec le feu vert pour sa propre première série dérivée, explore la montée du cartel de Guadalajara, dirigé par Gellardo, alors que l’agent américain de la DEA Enrique « Kiki » Camarena apprend le danger de cibler les narcos au Mexique. Au cours de la dernière saison de 10 épisodes, prévue pour une première vendredi, une nouvelle génération de dirigeants de cartels se disputera le pouvoir alors que les journalistes recherchent la vérité. Pendant ce temps, les agents du gouvernement marcheront sur une ligne mince entre la justice et la corruption.

Quoi d’autre est ajouté ce week-end?

Profiter. 05/11/21 :

Un film de flic – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Le Club – SÉRIE NETFLIX

Gloria – SÉRIE NETFLIX

Meenakshi Sundareshwar – FILM NETFLIX

Le meurtrier improbable – SÉRIE NETFLIX

Nous ne pouvions pas devenir des adultes – NETFLIX FILM

Yara – FILM NETFLIX

De zéro à héros – FILM NETFLIX

Profiter. 11/6/21 :

Arcane – SÉRIE NETFLIX (nouveaux épisodes hebdomadaires)

Profiter. 11/7/21 :

Le Père Noël est de retour – NETFLIX FILM

Qu’est-ce qui part ce week-end ?

Ce week-end, Netflix fera ses adieux à deux titres. Vendredi, sort le film The Late Bloomer, suivi de Sleepless dimanche. Les deux titres font partie d’une liste plus longue de titres qui devraient quitter la bibliothèque de streaming ce mois-ci.

Départ le 11/10/21 :

Un homme celibataire

Départ 11/11/21 :

Gare de Fruitvale

Départ 14/11/21 :

Le prochain top model américain : Saison 19

Le prochain top model américain : Saison 20

K-on ! le film

K-On ! : Saisons 1-2

Survivor : Saison 20 : Héros contre Méchants

Survivant : Saison 28 : Cagayan

Départ 15/11/21 :

Maison sécurisée

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 21/11/21 :

La famille Claus – NETFLIX FILM

21 rue du saut

60 jours dans: Saison 6

Une rivière le traverse

Valeurs de la famille Addams

gangster américain

L’histoire d’un elfe : l’elfe sur l’étagère

Angry Birds : Saison 4 – Histoires de fronde

Bella et les Bulldogs : Saison 2

Le grand mariage

Le Dracula de Bram Stoker

Elf Pets : les Saint-Bernard du Père Noël sauvent Noël

Premier chevalier

Forgé dans le feu : Saison 7

Rassembler

La fille du général

Ça suit

Johnny Mnémonique

L’aventure bizarre de JoJo : le vent d’or

Héros de la dernière action

Boule d’argent

Montford : le rancher Chickasaw

La date de Noël de mon père

Le Rossignol (2018)

Rappel total (2012)

Des serpents dans un avion

Rayures

Tagué

Te Ata

Rangers du Texas

Profiter. 21/11/21 :

Camp Confidential: America’s Secret Nazis – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Ridley Jones : Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 11/3/21 :

Plus ils tombent – NETFLIX FILM

Lords of Scam – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 04/11/21 :

Attraper des tueurs – DOCUMENTAIRE NETFLIX

