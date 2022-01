Tout arrive sur Netflix ce week-end (7 janvier)

Après avoir sonné la nouvelle année avec une longue liste de nouveaux titres, Netflix profite un peu des pauses alors qu’il accueille un autre week-end en janvier 2022. Ce week-end, le géant du streaming s’apprête à étendre son catalogue de contenu de seulement deux titres, tous deux Les originaux de Netflix. Les nouveaux ajouts ne seront marqués d’aucun titre sortant de la bibliothèque de streaming.

Bien que les ajouts de ce week-end soient légers, Netflix a déjà complété sa bibliothèque avec des dizaines d’ajouts en 2022. Alors que l’horloge sonnait à minuit le jour de l’An, le streamer a lancé 2022 en ajoutant des dizaines de nouveaux titres à sa bibliothèque, parmi lesquels tout de Happy De Feet to Midnight in Paris à The NeverEnding Story, et à la fois Charlie et la chocolaterie de 2005 et Willy Wonka et la chocolaterie de 1971. Netflix est sur le point de maintenir cet élan tout au long du mois, qui verra les ajouts d’originaux de Netflix, y compris la première partie de la quatrième et dernière saison d’Ozark à la nouvelle série de la star de Queer Eye Jonathan Van Ness Getting Curious with Jonathan Van Ness.

Netflix propose trois plans d’abonnement – ​​le plan de base (8,99 $ par mois), le plan standard (13,99 $ par mois) et le plan premium (17,99 $ par mois). Le streamer a également récemment lancé une « section gratuite de Netflix », permettant aux non-abonnés de regarder gratuitement une sélection des originaux les plus appréciés du streamer. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui arrivera sur Netflix ce week-end, et n’oubliez pas de consulter tous les titres qui sortiront avant la fin du mois.

« Maison de battage »

Netflix ouvre les portes et accueille les téléspectateurs dans la Hype House dans sa nouvelle série de téléréalité originale Hype House. Prévue pour arriver sur la plate-forme de streaming le vendredi 7 janvier, la nouvelle série suit la vie de certaines des plus grandes stars des médias sociaux au monde alors qu’elles accueillent des caméras dans certaines des plus grandes stars des médias sociaux au monde. Tout au long de la série, les créateurs de contenu « ouvrent leur vie sur le monde et montrent un côté d’eux-mêmes et de leurs relations que nous avons rarement vu ». Hype House met en vedette Larri Merrit, Nikita Dragun, LILHUDDY (de son vrai nom Chase Hudson) et plus encore.

précédentsuivant

‘Johnny Test : Saison 2’

Johnny, son chien Dukey et ses sœurs jumelles, Susan et Mary, sont de retour pour d’autres aventures dans la saison 2 du titre de la famille Netflix Johnny Test. Présentée à l’origine en juillet de cette année, la série est un redémarrage de la série animée bien-aimée du même nom qui a été diffusée pendant six saisons entre 2005 et 2014, avec The WB / The CW diffusant les saisons 1-3 et Cartoon Network diffusant la saison 4 -6. Dans la refonte de la série par Netflix, le garçon imaginatif, son chien et ses deux sœurs passionnées de science se retrouvent dans des ennuis avec leurs aventures. Dans la saison 2, le groupe plongera la tête la première dans des aventures encore plus scandaleuses, abordant tout, de l’assistant de réalité virtuelle au massacre de monstres dans le monde réel.

précédentsuivant

Qu’est-ce qui part ce week-end ?

Alors qu’un certain nombre de titres ont peut-être déjà quitté la bibliothèque de streaming ce mois-ci, Netflix freine. Ce week-end, pas un seul titre ne quittera le catalogue de contenu, bien que les abonnés doivent se préparer à des dizaines de sorties avant la fin du mois.

Départ le 10/01/22 :

Hardy Bucks: Saisons 1-4

Départ le 11/01/22 :

Betty White : Première dame de la télévision

Départ 15/01/22 :

La saga Twilight : Breaking Dawn : Partie 1

La saga Twilight : Breaking Dawn : Partie 2

La saga Twilight : Éclipse

La saga Twilight : Nouvelle Lune

crépuscule

précédentsuivant

Qu’est-ce qui a été ajouté cette semaine?

Profiter. 1/4/22 :

Pack d’action – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 1/5/22 :

Quatre pour dîner – FILM NETFLIX

Rebelde – SÉRIE NETFLIX

Profiter. 06/01/22 :

Le Club : Partie 2 – SÉRIE NETFLIX

Le Wasteland – FILM NETFLIX

précédentsuivant

Ajouts à venir prévus

Trop chaud à gérer : Saison 3 – SÉRIE NETFLIX

« Sur les rives du paradis, de magnifiques célibataires se rencontrent et se mélangent. Mais il y a un tournant. Pour gagner un grand prix de 100 000 $, ils devront renoncer au sexe. »

Profiter. 1/19

Ozark : Saison 4 Partie 1 – SÉRIE NETFLIX

« La liberté du cartel est apparemment à portée de main, mais l’effilochage des liens familiaux peut s’avérer être la perte ultime des Byrdes. »

Profiter. 1/21

La femme dans la maison de l’autre côté de la rue depuis la fille à la fenêtre – SÉRIE NETFLIX

« La vie d’une artiste au cœur brisé est bouleversée lorsqu’elle est témoin d’un crime… ou l’a-t-elle fait ? »

Profiter. 1/28

précédent