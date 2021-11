Tout arrive sur Netflix en décembre 2021

Alors que l’hiver approche et que nous nous installons sous des couvertures douillettes pour une saison de streaming, Netflix a de grands projets pour vous aider à vous divertir. La plate-forme de streaming se prépare à présenter une tonne de nouveaux films et émissions de télévision, certains titres étant supprimés le 1er décembre, mais d’autres seront progressivement diffusés tout au long du mois. Pendant que vous attendez que les nouveaux films et émissions ci-dessous se dirigent vers le géant du streaming, gardez les yeux ouverts pour votre série Netflix préférée et n’oubliez pas de rattraper votre retard sur les autres titres dignes de frénésie que vous avez peut-être manqués.

Une fois que vous avez terminé de découvrir toutes les nouvelles émissions et films que Netflix a à offrir en décembre, rendez-vous sur pour voir ce qui quitte Netflix ce même mois. Avec les guerres de streaming en plein effet, vous ne savez jamais quel classique de Netflix pourrait laisser à un autre streamer. Continuez à lire pour voir quelles émissions et quels films arriveront sur Netflix en décembre 2021.

À VENIR 12/1

L’aventure bizarre de JoJo : OCÉAN DE PIERRE — NETFLIX ANIME

Kayko et Kokosh – FAMILLE NETFLIX

Kayko et Kokosh : Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Perdu dans l’espace : Saison 3 — SÉRIE NETFLIX

Le pouvoir du chien — FILM NETFLIX

Êtes-vous le seul : Saison 3

Sang et os

Corps de mensonges

Bordertown : meurtres muraux

Chloe

Chocolat

Plus proche

Mort lors de funérailles

Le chat au chapeau du Dr Seuss

La destination finale

Destination finale 3

Destination finale 5

L’or des fous

Le quatrième genre

Maître de l’encre : Saison 3

Maître de l’encre : Saison 4

Chevalier cavalier 2000

Knight Rider : Saisons 1-4

Citoyen respectueux des lois

La Légende de Zorro

La vie

Boucleur

Le masque de Zorro

Rapport minoritaire

Pet Sematary (1989)

Prémonition

Sabrina (1995)

Surfeur d’âme

Belle-mère

Stuart Petit 2

Sucker Punch

Penser comme un homme

tremblements

Nous étions soldats

Les choses sauvages

Wyatt Earp

A VENIR 12/2 – 12/7

Profiter. 02/12/21 :

L’alpiniste

Coyotes — SÉRIE NETFLIX

Escalona : Saison 1

UN SEUL TOUT LE CHEMIN — FILM NETFLIX

Toute la vérité — FILM NETFLIX

Profiter. 03/12/21 :

Bleu cobalt — FILM NETFLIX

Sortie Colton — SÉRIE NETFLIX

Jurassic World Camp Crétacé : Saison 4 – FAMILLE NETFLIX

Money Heist: Partie 5 Vol 2 – SÉRIE NETFLIX

The Great British Baking Show : Holidays : Season 4 — NETFLIX SERIES

Mixtape — FILM NETFLIX

Money Heist : De Tokyo à Berlin : Volume 2 – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Shaun le mouton : le vol avant Noël – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 05/12/21 :

JAPAN SINKS : People of Hope : Saison 1 (épisode 8)

Profiter. 06/12/21 :

David et les elfes — FILM NETFLIX

Voir — DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 07/12/21 :

Centaurworld : Saison 2 — FAMILLE NETFLIX

Go Dog Go: Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Nicole Byer: BBW (Big Beautiful Weirdo) – COMEDIE NETFLIX

À VENIR 08/12/12/14

Profiter. 08/12/21 :

Carolin Kebekus: Le dernier Noël spécial – COMEDIE NETFLIX

Profiter. 09/12/21 :

Asakusa Kid — FILM NETFLIX

Baignoires sur Broadway

Famille bonus : Saison 4 — SÉRIE NETFLIX

La famille qui chante ensemble : les Camargos – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 10/12/21 :

Anonymement vôtre — FILM NETFLIX

Aranyak — SÉRIE NETFLIX

Retour dans l’Outback — FILM NETFLIX

Comment gâcher Noël : les funérailles — SÉRIE NETFLIX

Twentysomethings : Austin (anciennement Roaring Twenties) – SÉRIE NETFLIX

Succès vedettes du samedi matin ! — SÉRIE NETFLIX

La cabane

Toujours hors de ma ligue – FILM NETFLIX

Deux — NETFLIX FILML’impardonnable — NETFLIX FILM

Profiter. 11/12/21 :

Couleur rapide

L’affamé et le poilu — SÉRIE NETFLIX

Profiter. 12/12/21 :

JAPAN SINKS : People of Hope : Saison 1 (épisode 9)

Profiter. 13/12/21 :

Œil dans le ciel

Profiter. 14/12/21 :

Le journal du futur — SÉRIE NETFLIX

Russell Howard : Lubrifiant — COMEDIE NETFLIX

StarBeam : rayonner dans la nouvelle année – FAMILLE NETFLIX

À VENIR 15/12 – 23/12/

Profiter. 15/12/21 :

Black Ink Crew New York : Saisons 3-4

Le défi : saison 12

Le défi : saison 25

Histoires courtes d’élite : Phillipe Caye Felipe — SÉRIE NETFLIX

Le donneur

La main de Dieu — FILM NETFLIX

Masha et l’ours : Comptines : Saison 1 Partie 2

Masha et l’ours : Saison 5

Vendre Tampa — SÉRIE NETFLIX

Maman adolescente 2: Saisons 3-4

Profiter. 16/12/21 :

Un Noël californien : les lumières de la ville — FILM NETFLIX

Un Noël Naija — FILM NETFLIX

Aggretsuko : Saison 4 — NETFLIX ANIME

Heure la plus sombre

Puff: Wonders of the Reef – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 17/12/21 :

Fast & Furious Spy Racers : Saison 6 : Retrouvailles — FAMILLE NETFLIX

The Witcher : Saison 2 — SÉRIE NETFLIX

Profiter. 18/12/21 :

Bulgasal: Immortal Souls — SÉRIE NETFLIX

Vieux garçon

Profiter. 19/12/21 :

Ce qui s’est passé à Oslo – SÉRIE NETFLIX

Profiter. 20/12/21 :

Histoires courtes d’élite : Samuel Omar — SÉRIE NETFLIX

Profiter. 21/12/21 :

Jim Gaffigan: Comédie monstre – COMEDIE NETFLIX

Noël grincheux — FILM NETFLIX

Profiter. 22/12/21 :

Emily à Paris : Saison 2 — SÉRIE NETFLIX

Profiter. 23/12/21 :

Histoires courtes d’élite : Patrick — SÉRIE NETFLIX

À VENIR 12/24 – 12/31

Profiter. 24/12/21 :

À 1000 milles de Noël — FILM NETFLIX

Ne cherchez pas — FILM NETFLIX

Minnal Murali — FILM NETFLIX

La mer silencieuse — SÉRIE NETFLIX

STAND BY ME Doraemon 2 — FILM NETFLIX

Vicky et son mystère — FILM NETFLIX

Zach Stone va devenir célèbre

Profiter. 25/12/21 :

Single’s Inferno — SÉRIE NETFLIX

Jimmy Carr : son matériau sombre — COMEDIE NETFLIX

Histoires d’une génération – avec le pape François – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 26/12/21 :

Lulli — FILM NETFLIX

Profiter. 28/12/21 :

Cadeaux de fête de mots : mathématiques ! — FAMILLE NETFLIX

Profiter. 29/12/21 :

Personnes anxieuses — SÉRIE NETFLIX

Scène de crime : le tueur de Times Square – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 30/12/21 :

Kitz — SÉRIE NETFLIX

Hilda et le roi de la montagne – FILM NETFLIX

Profiter. 31/12/21 :

Cobra Kai : Saison 4 — SÉRIE NETFLIX

La fille perdue — FILM NETFLIX

Queer Eye : Saison 6 — SÉRIE NETFLIX

Restez proche — SÉRIE NETFLIX

Équipe Seal — FILM NETFLIX

BIENTÔT DISPONIBLE:

Découplé — SÉRIE NETFLIX

BINGEWORTHY, NOUVEAUX ORIGINAUX NETFLIX À AJOUTER À VOTRE LISTE

En attendant la sortie de Netflix en décembre, découvrez ces nouvelles émissions et films Netflix que vous pouvez vous gaver en attendant.

(Photo : DAVID LEE/NETFLIX)

Plus ils tombent : Dans ce western, le hors-la-loi Nat Love (Jonathan Majors) découvre que son ennemi (Idris Elba) est en train de sortir de prison, alors il réunit son gang pour traquer Rufus Buck et se venger. The Harder They Fall est une histoire fictive, mais Nat Love était un vrai cow-boy. Les majors ont déclaré à PopCulture.com que les téléspectateurs ne seront pas déçus par le film qui met en vedette lui-même, Elba, Regina King, Zazie Beetz, Edi Gathegi, Deon Cole et Delroy Lindo, pour n’en nommer que quelques-uns.

« C’est un buffet de divertissement, un buffet de catharsis, un buffet de pertinence historique et de facteurs contributifs à l’air du temps », a déclaré Majors. « La musique est la musique. La façon dont nous coopérons pour construire l’histoire, la façon dont nous avons collaboré pour ciseler cette statue qu’est The Harder They Fall. Vous obtiendrez beaucoup. Il y en a beaucoup là-bas. Si vous voulez sans gluten, regardez cette scène. Si vous voulez de la viande, regardez cette scène. Tout est là, tout est là.

The Harder They Fall est disponible en streaming sur Netflix maintenant.

» GRANDE BOUCHE » – SAISON 5

Commençant par « No Nut November » et se poursuivant jusqu’au réveillon du Nouvel An, Big Mouth Season 5 aborde le thème de l’amour et de la haine avec l’introduction de lovebugs et de vers de haine, des créatures amorphes qui peuvent basculer entre les deux formes (comme les chenilles et les papillons) . Le lovebug de Nick, Walter (Brandon Kyle Goodman), pousse Nick à poursuivre ses sentiments pour Jessi jusqu’à ce qu’elle le rejette publiquement, transformant Walter en un ver de haine qui mène Nick sur un chemin sombre et rancunier. Pendant ce temps, l’amoureuse de Jessi, Sonya (Pamela Adlon), apparaît alors que Jessi se rapproche d’Ali et se demande finalement si elle l’aime plus qu’une amie. Le nouveau lien étroit de Jessi et Ali et la cooptation conjointe du groupe d’affinité de Missy envoient Missy dans sa propre spirale de haine, alimentée par le ver de haine Rochelle (Keke Palmer). La jalousie, l’amour non partagé et les nouveaux béguins abondent dans cette nouvelle saison de rupture alors que les adolescents de Big Mouth naviguent en 8e année.

La saison 5 de Big Mouth, en plus des quatre premières saisons, est désormais disponible en streaming sur Netflix.

précédentsuivant

‘TIGER KING 2’

Vous ne pensiez pas qu’il pourrait y avoir d’autres rebondissements dans cette histoire ? Oh, vous de peu de foi. Tiger King revient avec une deuxième saison qui approfondit les mystères et les personnages qui ont captivé le public et lancé la carrière de mille détectives de fauteuil.

Tiger King 2 est disponible en streaming sur Netflix à partir du mercredi 17 novembre.

précédentsuivant

‘JEU DE CALMAR’

(Photo : Netflix)

La nouvelle série d’horreur de Netflix Squid Game prend le monde d’assaut. Le thriller fictif créé en Corée du Sud mais sorti en septembre aux États-Unis parle d’une émission de téléréalité où les débiteurs sont forcés ou contraints de participer à une série de jeux qui laisseront les perdants morts. Le prix est de 45,6 milliards de wons coréens, soit l’équivalent de 38,7 millions de dollars aux États-Unis. L’émission mélange action, suspense, survie et drame dans une histoire tordue qui trouve son public dans le monde entier.

La saison 1 de Squid Game est disponible en streaming sur Netflix maintenant.

précédent