Tout arrive sur Netflix en janvier 2022

Avec la fin des vacances et la longue réalité de l’hiver, Netflix a de grands projets pour vous divertir. La plate-forme de streaming se prépare à présenter de nombreux nouveaux films et émissions de télévision en janvier, avec un lot de titres tombant le premier du mois, mais d’autres seront progressivement diffusés tout au long du mois. Pendant que vous attendez que les nouveaux films et émissions ci-dessous se dirigent vers le géant du streaming, gardez les yeux ouverts pour votre série Netflix préférée et n’oubliez pas de rattraper votre retard sur les autres titres dignes de frénésie que vous avez peut-être manqués.

Une fois que vous avez terminé de découvrir toutes les nouvelles émissions et films que Netflix a à offrir en janvier, rendez-vous sur ce qui quitte Netflix ce même mois. Avec la guerre du streaming en plein effet, vous ne savez jamais quel classique de Netflix pourrait laisser à un autre streamer. Continuez à lire pour voir quelles émissions et quels films arriveront sur Netflix en janvier 2022.

A VENIR 1/1

Chief Daddy 2 – Going for Broke – FILM NETFLIX

The Hook Up Plan : Saison 3 — SÉRIE NETFLIX

300

1BR

Annie (1982)

Gros poisson

Un cœur brave

Cadillac Records

Charlie et la chocolaterie (2005)

Faire des moments difficiles

Échapper au culte NXIVM : le combat d’une mère pour sauver sa fille

Premier dimanche

Sauvez Willy

G.I. Joe: L’élévation du cobra

Geronimo : une légende américaine

Fantômes des copines du passé

Fille interrompue

La fille au tatouage de dragon (2011)

Godzilla (1998)

Gremlins

pieds heureux

Contre vents et marées

Accrocher

je sais ce que tu as fait l’été dernier

Je t’aime mec

Je sais toujours ce que tu as fait l’été dernier

Entretien avec le vampire

Allez avec ça

Kung Fu Panda

Surveillance de ligne

La plus longue cour (2005)

Les garçons perdus

Minuit à Paris

Monstres contre extraterrestres

Nacho Libre

L’histoire sans fin

Activité paranormale

Le Patriote

Voyage en voiture

Mariée en fuite

Histoires effrayantes à raconter dans le noir

Soutenez-moi

Le retour de Superman

Conducteur de taxi

Teenage Mutant Ninja Turtles (2007)

Teenage Mutant Ninja Turtles II : Le secret de la vase

Teenage Mutant Ninja Turtles III

Teenage Mutant Ninja Turtles : Le film (1990)

Terminator 2 : Jour du Jugement

Terminator 3 : La montée des machines

Terminator Salut

La ville

Troie

Véritable grain (2010)

Le chanteur de mariage

Far West sauvage

Willy Wonka et la chocolaterie (1971)

Courtiser

À VENIR 1/4 – 1/13

Profiter. 1/4/22 :

Pack d’action – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 1/5/22 :

Quatre au dîner — FILM NETFLIX

Rebelde — SÉRIE NETFLIX

Profiter. 06/01/22 :

Le Club : Partie 2 — SÉRIE NETFLIX

Le Wasteland – FILM NETFLIX

Profiter. 1/7/22 :

Hype House — SÉRIE NETFLIX

Johnny Test : Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 1/10/22 :

Undercover : Saison 3 — SÉRIE NETFLIX

Profiter. 1/11/22 :

Chère mère — FILM NETFLIX

Profiter. 12/01/22 :

Comment je suis tombé amoureux d’un gangster – FILM NETFLIX

Profiter. 13/01/22 :

Brazen — NETFLIX FILM (NOUVELLE bande-annonce ICI)

Choisi — SÉRIE NETFLIX

Le journaliste — SÉRIE NETFLIX

Photocopieur — FILM NETFLIX

À VENIR 1/14 – 1/20

Profiter. 14/01/22 :

After Life : Saison 3 — SÉRIE NETFLIX

Archive 81 — SÉRIE NETFLIX

BLIPPI : AVENTURES

LA CHASSE AU TRÉSOR DES APPROVISIONNEMENTS SCOLAIRES DE BLIPPI

La Maison — SÉRIE NETFLIX

Riverdance : l’aventure animée — FAMILLE NETFLIX

Ceci n’est pas une comédie – FILM NETFLIX

Profiter. 16/01/22 :

Fil fantôme

Profiter. 17/01/22 :

Après nous sommes tombés

Profiter. 18/01/22 :

Mighty Express : Problème de train – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 19/01/22 :

El marginal : Saison 4 — SÉRIE NETFLIX

Heavenly Bites : Mexique – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Juanpis González – La série — SÉRIE NETFLIX

Le maître des marionnettes : chasser l’escroc ultime – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Trop chaud à gérer : Saison 3 – SÉRIE NETFLIX

Profiter. 20/01/22 :

Midnight Asia : Manger · Danser · Rêver – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Le traitement royal — FILM NETFLIX

À VENIR 1/21 – 1/27

Profiter. 1/21/22 :

Américaine Boogeywoman

Munich – Le bord de la guerre – FILM NETFLIX

Le violon de mon père — FILM NETFLIX

Ozark : Saison 4 Partie 1 — SÉRIE NETFLIX

Pokémon Master Journeys : The Series : Partie 2 — FAMILLE NETFLIX

Chaleur estivale — SÉRIE NETFLIX

cette fille lay lay

Profiter. 24/01/22 :

Trois chansons pour Benazir – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 25/01/22 :

Ada Twist, scientifique : Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Neymar : The Perfect Chaos – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 27/01/22 :

Encadré! Un meurtre mystérieux sicilien – SÉRIE NETFLIX

Angry Birds: Summer Madness – FAMILLE NETFLIX

Feria : La lumière la plus sombre — SÉRIE NETFLIX

Devenir curieux avec Jonathan Van Ness — SÉRIE NETFLIX

Équipe à domicile — FILM NETFLIX

Dans le froid — SÉRIE NETFLIX

La femme dans la maison de l’autre côté de la rue depuis la fille à la fenêtre – SÉRIE NETFLIX

BIENTÔT DISPONIBLE:

Nous sommes tous morts – SÉRIE NETFLIX

Je suis Georgina — SÉRIE NETFLIX

Yeh Kaali Kaali Ankhein — SÉRIE NETFLIX

Titres Netflix primés et nominés à ajouter à votre liste :

Avec la remise des Golden Globes 2022 fixée au dimanche 9 janvier 2022, la saison des récompenses démarre officiellement ! Bien que les Oscars 2022 ne soient pas avant le 27 mars et les Emmys pas avant le 18 septembre, c’est le bon moment pour commencer à réviser certaines émissions de télévision et films Netflix nominés aux Golden Globes, ce qui pourrait donner aux cinéphiles un aperçu de quels films pourrait être nominé aux Oscars cette année. La Hollywood Foreign Press Association a révisé ses statuts cette année, répondant aux préoccupations concernant l’éthique et le code de conduite de l’organisation, la diversité, l’équité et plus encore. Nous inclurons également des séries Netflix primées et nominées aux Emmy Awards, car les Emmys 2021 ont été diffusés il y a quelques mois à peine en septembre.

Le pouvoir du chien : Le dernier drame de Netflix a décroché sept nominations aux Golden Globes pour la cérémonie de remise des prix 2022, dont des hochements de tête pour les stars Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst et Kodi Smit-McPhee, ainsi qu’une nomination pour le meilleur film dramatique. Dans The Power of the Dog, un éleveur autoritaire mais charismatique mène une guerre d’intimidation contre la nouvelle épouse de son frère et son fils adolescent – ​​jusqu’à ce que des secrets longtemps cachés soient révélés. Le film Western, basé sur le roman du même nom de Thomas Savage de 1967, met en vedette Cumberbatch, Dunst, Smit-McPhee et Jesse Plemons et est maintenant disponible en streaming sur Netflix.

‘JEU DE CALMAR’

La série d’horreur de Netflix Squid Game a pris le monde d’assaut lors de sa sortie plus tôt cette année. Le thriller fictif créé en Corée du Sud mais sorti en septembre aux États-Unis parle de débiteurs forcés ou contraints de participer à une série de jeux qui laisseront les perdants morts. Le prix est de 45,6 milliards de wons coréens, soit l’équivalent de 38,7 millions de dollars aux États-Unis. L’émission mélange action, suspense, survie et drame dans une histoire tordue qui trouve son public dans le monde entier.

Squid Game a remporté trois nominations aux Golden Globes pour la cérémonie de remise des prix 2022 : Meilleure série télévisée – Drame ; Meilleur acteur dans une série télévisée dramatique (Lee Jung-jae); et Meilleur acteur dans un second rôle dans une série télévisée dramatique (O Yeong-su). La saison 1 de Squid Game est disponible en streaming sur Netflix maintenant.

‘COBRA KAI’

La série Cobra Kai de Netflix a été nominée pour six prix Emmy, dont une série comique exceptionnelle en 2021. Cobra Kai se déroule 30 ans après les événements du tournoi de karaté All Valley de 1984, où Daniel LaRusso (Ralph Macchio) a du mal à maintenir équilibre dans sa vie sans les conseils de M. Miyagi, et doit faire face à son adversaire précédent, Johnny Lawrence (William Zabka), qui cherche à se racheter en rouvrant le tristement célèbre dojo de karaté Cobra Kai. La saison 3 a été créée une semaine complète au début de Netflix en janvier 2021, trouvant tout le monde sous le choc à la suite de la violente bagarre au lycée entre leurs dojos, qui a laissé Miguel dans un état précaire.

La saison 4 de Cobra Kai devrait être diffusée sur Netflix le vendredi 31 décembre 2021, les trois autres saisons étant disponibles en streaming maintenant.

‘LA COURONNE’

The Crown, un drame historique somptueux, a été nominé pour 63 Emmy Awards au total tout au long de sa course jusqu’à présent, et a remporté l’année dernière 11 Emmys – dont une série dramatique exceptionnelle, un acteur principal exceptionnel (Josh O’Connor en tant que prince Charles), un rôle principal exceptionnel Actrice (Olivia Colman dans le rôle de la reine Elizabeth II) et acteur de soutien exceptionnel (Tobias Menzies dans le rôle du prince Philip). La série raconte la vie privée de la reine Elizabeth II et de sa famille. Les saisons 1 à 4 sont actuellement diffusées sur Netflix et la saison 5 devrait être diffusée en novembre 2022.

‘BRIDGERTON’

Bridgerton a remporté un Emmy Award en 2021 (période exceptionnelle et/ou coiffure de personnage) mais a été nominé pour un énorme 12. Cependant, il est difficile de concourir dans une catégorie largement dominée par The Crown. Co-créé par la légende de la télévision Shonda Rhimes, Bridgerton suit Daphne Bridgerton (Phoebe Dyvenor), la fille aînée de la puissante famille Bridgerton alors qu’elle fait ses débuts sur le marché du mariage compétitif de Regency London. Entre le très désirable et rebelle duc d’Hastings (Regé-Jean Page), célibataire engagé et prise de la saison pour les mamans des débutantes. Bien qu’ils proclament qu’ils ne veulent rien de l’autre, leur attirance est indéniable et des étincelles jaillissent alors qu’ils se retrouvent engagés dans une bataille d’esprit croissante tout en naviguant dans les attentes de la société pour leur avenir.

La saison 1 de Bridgerton est disponible en streaming maintenant, avec non pas une, ni deux, mais trois autres saisons en cours. Le tournage de la saison 2 s’est terminé en novembre et devrait être diffusé sur Netflix en 2022.

