Tout arrive sur Netflix en novembre 2021

Alors que la saison effrayante se termine dans les jours venteux de novembre, Netflix a de grands projets pour vous aider à vous divertir. La plate-forme de streaming se prépare à présenter une tonne de nouveaux films et émissions de télévision, certains titres étant supprimés le 1er novembre, mais d’autres seront progressivement diffusés tout au long du mois. Pendant que vous attendez que les nouveaux films et émissions ci-dessous se dirigent vers le géant du streaming, gardez les yeux ouverts pour votre série Netflix préférée et n’oubliez pas de rattraper votre retard sur les autres titres dignes de frénésie que vous avez peut-être manqués.

Une fois que vous avez terminé de découvrir toutes les nouvelles émissions et films que Netflix a à offrir en novembre, rendez-vous sur pour voir ce qui quitte Netflix ce même mois. Avec les guerres de streaming en plein effet, vous ne savez jamais quel classique de Netflix pourrait laisser à un autre streamer. Continuez à lire pour voir quelles émissions et quels films arriveront sur Netflix en novembre 2021.

À VENIR 1/11

La famille Claus — FILM NETFLIX

21, rue du saut

60 jours dans: Saison 6

Une rivière le traverse

Valeurs de la famille Addams

gangster américain

L’histoire d’un elfe : l’elfe sur l’étagère

Angry Birds : Saison 4 – Histoires de fronde

Bella et les Bulldogs : Saison 2

Le grand mariage

Le Dracula de Bram Stoker

Elf Pets : les Saint-Bernard du Père Noël sauvent Noël

Premier chevalier

Forgé dans le feu : Saison 7

Rassembler

La fille du général

Ça suit

Johnny Mnémonique

L’aventure bizarre de JoJo : le vent d’or

Héros de la dernière action

Boule d’argent

Montford : le rancher Chickasaw

La date de Noël de mon père

Le Rossignol (2018)

Rappel total (2012)

Des serpents dans un avion

Rayures

Tagué

Te Ata

Rangers du Texas

À VENIR 11/2 – 11/17

Profiter. 21/11/21 :

Camp Confidential: America’s Secret Nazis – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Ridley Jones : Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 11/3/21 :

Plus ils tombent – ​​FILM NETFLIX

Lords of Scam – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 04/11/21 :

Attraper des tueurs – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 05/11/21 :

Un film de flic – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Big Mouth : Saison 5 — SÉRIE NETFLIX

Le Club — SÉRIE NETFLIX

Gloria — SÉRIE NETFLIX

L’amour dur – FILM NETFLIX

Meenakshi Sundareshwar – FILM NETFLIX

Narcos : Mexique : Saison 3 – SÉRIE NETFLIX

Le meurtrier improbable – SÉRIE NETFLIX

Nous ne pouvions pas devenir des adultes – FILM NETFLIX

Yara – FILM NETFLIX

De zéro à héros – FILM NETFLIX

Profiter. 11/6/21 :

Arcane – SÉRIE NETFLIX (nouveaux épisodes hebdomadaires)

Profiter. 11/7/21 :

Le Père Noël est de retour – FILM NETFLIX

À VENIR 09/11 – 16/11

Profiter. 09/11/21 :

Boutique d’échange — SÉRIE NETFLIX

Votre vie est une blague – COMEDY NETFLIX

Profiter. 11/10/21 :

Animal — DOCUMENTAIRE NETFLIX

Gentefied : Saison 2 — SÉRIE NETFLIX

Passe — FILM NETFLIX

Profiter. 11/11/21 :

L’amour ne ment jamais — SÉRIE NETFLIX

Notice rouge — FILM NETFLIX

Profiter. 11/12/21 :

Legacies : Saison 3 (nouveaux épisodes)

Profiter. 13/11/21 :

Arcane — SÉRIE NETFLIX (Nouveaux épisodes)

Profiter. 14/11/21 :

Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi de Mariah Carey

Profiter. 15/11/21 :

Le prochain top model américain : Saison 21

Le prochain top model américain : Saison 22

Basket-ball de Kuroko : dernier match

Mensonges et tromperies — SÉRIE NETFLIX

Snowbound pour Noël

Survivant : Saison 16

Survivant : Saison 37

Profiter. 16/11/21 :

La quête ultime du pain de viande de Johnny Test – FAMILLE NETFLIX

StoryBots : rire, apprendre, chanter – FAMILLE NETFLIX

À VENIR 17/11 – 24/11

Profiter. 17/11/21 :

Flux de Noël — SÉRIE NETFLIX

Prières pour les volés – FILM NETFLIX

La Reine du Flow : Saison 2 — SÉRIE NETFLIX

Supergirl : Saison 6 (nouveaux épisodes)

Déchirer le long de la ligne pointillée — SÉRIE NETFLIX

Tiger King 2 – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 18/11/21 :

Carlos Ballarta : faux prophète – COMEDIE NETFLIX

Chiens dans l’espace — FAMILLE NETFLIX

Menez-moi à la maison – DOCUMENTAIRE NETFLIX

The Princess Switch 3: Romancing the Star – FILM NETFLIX

Profiter. 19/11/21 :

Soufflé : Noël — SÉRIE NETFLIX

Cowboy Bebop — SÉRIE NETFLIX

Dhamaka — FILM NETFLIX

Éteint — FAMILLE NETFLIX

Hellbound — SÉRIE NETFLIX

Aime-moi à la place – FILM NETFLIX

The Mind, Explained: Saison 2 – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Procession – DOCUMENTAIRE NETFLIX

coche, coche… BOUM ! — FILM NETFLIX

Profiter. 20/11/21 :

Arcane — SÉRIE NETFLIX (Nouveaux épisodes)

Nouveau Monde — SÉRIE NETFLIX

Profiter. 22/11/21 :

Hors-la-loi – FILM NETFLIX

Vita & Virginie

Profiter. 23/11/21 :

Maîtres de l’Univers : Révélation : Partie 2 — SÉRIE NETFLIX

Doute raisonnable : l’histoire de deux enlèvements – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Gaufres + Fête des Fêtes de Mochi – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 24/11/21 :

Un garçon appelé Noël – FILM NETFLIX

Contusionné — FILM NETFLIX

Robin Robin – FAMILLE NETFLIX

Vendre Sunset : Saison 4 — SÉRIE NETFLIX

Histoire vraie — SÉRIE NETFLIX

BIENTÔT DISPONIBLE:

Découplé — SÉRIE NETFLIX

Le bonheur pour toujours – FILM NETFLIX

À VENIR 25/11 – 30/11

Profiter. 25/11/21 :

F est pour la famille : Saison 5 — SÉRIE NETFLIX

Super escrocs — SÉRIE NETFLIX

Profiter. 26/11/21 :

Un château pour Noël – FILM NETFLIX

Creusez plus profondément : la disparition de Birgit Meier – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Serpent vert — FILM NETFLIX

Allumez la nuit — SÉRIE NETFLIX

École du chocolat — SÉRIE NETFLIX

Gosses gâtés — FILM NETFLIX

Profiter. 28/11/21 :

Elfes — SÉRIE NETFLIX

Profiter. 29/11/21 :

14 Peaks: Rien n’est impossible – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 30/11/21 :

Charlie’s Colorforms City: Contes classiques avec une torsion – FAMILLE NETFLIX

Charlie’s Colorforms City: Snowy Stories – FAMILLE NETFLIX

Charlie’s Colorforms City: La comédie musicale Lost Valentines – FAMILLE NETFLIX

Rentrer à la maison dans le noir

Plus de joyeux – FILM NETFLIX

Le Sommet des Dieux — FILM NETFLIX

NOUVEAUX ORIGINAUX NETFLIX DIGNES DE BINGE À AJOUTER À VOTRE LISTE

En attendant la sortie de Netflix en septembre, découvrez ces nouvelles émissions et films Netflix que vous pouvez vous gaver en attendant.

(Photo : JOHN P. FLEENOR/NETFLIX)

Vous – Saison 3 : Le troisième volet de Netflix de la série effrayante de tueurs en série / harceleurs You est enfin diffusé en octobre près de deux ans après le début de la saison 2 en décembre 2019. La saison 3 mettra en vedette la poursuite de la relation tendue de Joe Goldberg (Penn Badgley) avec Love (Victoria Pedretti), qui est enceinte de son enfant dans une nouvelle maison de banlieue. La bande-annonce montrait un aperçu de leur nouvelle vie après la naissance de leur fils, le nouvel objet de l’affection de Joe s’avérant être leur nouvelle voisine Natalie. En voix off, Joe dit à son fils : « Pour toi, je déménagerais dans une banlieue sans âme. Pour toi, j’épouserais le monstre : ta mère, Amour. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?

La saison 3 de You est disponible en streaming sur Netflix le vendredi 15 octobre.

‘MESSE DE MINUIT’

La dernière série d’horreur de Netflix est celle de Mike Flanagan, qui a créé, réalisé et écrit les précédents succès du streamer, The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. La série de sept épisodes suit une communauté insulaire isolée qui vit des événements miraculeux et des présages effrayants après l’arrivée d’un mystérieux prêtre. Flanagan a admis dans une lettre publiée avec la bande-annonce en août que Midnight Mass est son « projet préféré jusqu’à présent », allant même jusqu’à dire: « Les idées à la base de cette émission me font peur au plus profond de moi ». Avec Zach Gilford, Kate Siegel et Hamish Linklater, Midnight Mass est désormais disponible en streaming sur Netflix.

précédentsuivant

‘JEU DE CALMAR’

(Photo : PARC YOUNGKYU/Netflix)

La nouvelle série d’horreur de Netflix Squid Game prend le monde d’assaut. Le thriller fictif créé en Corée du Sud mais sorti en septembre aux États-Unis parle d’une émission de téléréalité où les débiteurs sont forcés ou contraints de participer à une série de jeux qui laisseront les perdants morts. Le prix est de 45,6 milliards de wons coréens, soit l’équivalent de 38,7 millions de dollars aux États-Unis. L’émission mélange action, suspense, survie et drame dans une histoire tordue qui trouve son public dans le monde entier.

La saison 1 de Squid Game est disponible en streaming sur Netflix maintenant.

précédentsuivant

« BOB ROSS : HEUREUX ACCIDENTS, TRAHISON ET CUPIDITÉ »

Bob Ross a apporté de la joie à des millions de personnes en tant que professeur d’art le plus célèbre au monde. Mais une bataille pour son empire commercial a jeté une ombre sur ses arbres heureux. La ligne de connexion officielle de ce documentaire se lit comme suit : « Avec une vive appréciation de la nature et un comportement gentil et doux, il a encouragé tous ceux qu’il a rencontrés à embrasser leur créativité et à croire en eux-mêmes, devenant un phénomène culturel en cours de route. L’homme qui a dit qu’il n’y a pas eu d’erreurs, plutôt que des accidents heureux, a fait le bonheur du monde pendant des décennies. Alors que sa voix apaisante et son image unique continuent d’évoquer la nostalgie, il reste une histoire sinistre entourant son nom et l’empire qui a été construit sur lui étant détourné par des partenaires autrefois de confiance, dont la lente trahison à son égard s’est poursuivie au-delà de sa mort en 1995. »

Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed est maintenant disponible en streaming sur Netflix.

