Tout ce dont Biden avait besoin pour ne pas se foutre était de rester dans son sous-sol. Il a échoué ⋆ 10z viral

Le président Joe Biden a hérité d’une nation prête pour une formidable résurgence post-COVID, ne nécessitant que des compétences de niveau intermédiaire pour garder les choses sur la bonne voie. Malheureusement pour l’Amérique, il n’a pas été à la hauteur de la tâche.

Le plus gros problème auquel le pays est confronté au cours de l’année écoulée a évidemment été le coronavirus, qui a tué plus de 600000 Américains, infecté près de 34 millions et contraint l’économie à une quasi-stagnation l’année dernière.

Lors de son entrée en fonction, cependant, la bonne nouvelle pour Biden était que plusieurs vaccins avaient déjà été développés et que les doses augmentaient, grâce à l’opération Warp Speed ​​de l’ancien président Trump. L’économie rebondissait et des millions d’emplois étaient revenus. Ce qui était exigé du nouveau président, c’était de ne pas gâcher les choses.

Mais au bout de quatre mois de son administration, Biden a mal géré les choses, contribuant à un ensemble de problèmes qui deviennent de plus en plus incontrôlables. Punchbowl News, un bulletin d’information électronique à l’intérieur du Beltway, a minimisé les difficultés de Biden comme de simples «feux de brousse», comme s’il s’agissait de petits maux de tête à résoudre sans trop d’inquiétude. Mais le pays est confronté à de graves problèmes, soit immédiatement, soit au coin de la rue.

Des millions d’Américains ont dû calculer s’ils avaient suffisamment d’essence dans leurs voitures pour les garder mobiles après une cyberattaque contre le Colonial Pipeline, qui transporte 45% du carburant utilisé par la côte est des États-Unis. Avec des pénuries d’essence presque immédiates, la hausse des prix et la fermeture des stations-service, la nation s’attendrait à juste titre à ce que le président attire l’attention. Au lieu de cela, les responsables de l’administration ont semblé hausser les épaules face à la calamité croissante et ont même refusé de donner une opinion sur la question de savoir si l’opérateur du pipeline devrait payer une rançon aux pirates.

C’est une «décision du secteur privé, et l’administration n’a pas offert d’autres conseils pour le moment», a déclaré Anne Neuberger, la conseillère adjointe à la sécurité nationale pour les cyber-technologies et les technologies émergentes. C’était trois jours après que l’attaque eut fermé le pipeline.

Malgré la nonchalance du public, la Maison-Blanche de Biden était «extrêmement sensible aux images de lignes à l’extérieur des stations-service avant le Memorial Day», a rapporté Axios, qui a également noté que Biden était comparé à l’ancien président Jimmy Carter, qui a supervisé des pénuries de carburant dramatiques dans les années 1970. et un malaise national. Cette comparaison a été quelque peu facilitée par la sortie récente d’une photo aux proportions bizarres des Bidens visitant les Carters à la maison quelques semaines plus tôt.

En fin de compte, malgré les avertissements de longue date contre les paiements aux terroristes – en grande partie parce que cela incite à de futures attaques – la société pipelinière a payé une rançon de 5 millions de dollars.

Alors que les pénuries de gaz occupaient la vie quotidienne des Américains, une guerre totale se préparait au Moyen-Orient entre Israël et le Hamas. Trump avait dirigé des accords diplomatiques historiques entre Israël et les nations arabes par le biais des accords d’Abraham, mais Biden semble déterminé à perturber la paix délicate dans la région.

Biden a rétabli 235 millions de dollars d’aide aux Palestiniens, signalant clairement au Hamas – désigné comme organisation terroriste étrangère par l’administration Clinton en 1997 – que le soutien américain à Israël s’était affaibli. D’éminents critiques disent qu’un tel changement «invite précisément les types de violence que nous constatons aujourd’hui dans la région». En conséquence, les militants palestiniens sont enhardis.

Non content des conditions agitées dans d’autres parties du monde, Biden a également provoqué une catastrophe à notre frontière sud. Il a fait campagne pour que le président promette l’amnistie pour les immigrants illégaux, les soins de santé fournis par les contribuables, les permis de travail, le soutien aux villes sanctuaires et la fin des expulsions.

Dès son entrée en fonction, il a commencé à démanteler les politiques efficaces de Trump. Cela a naturellement créé une surtension à la frontière. Il n’est pas étonnant que les migrants aient rapidement commencé à arriver à notre frontière avec des t-shirts sur le thème de Biden.

Malgré des mois où la Maison Blanche a refusé d’appeler la situation une «crise», c’est exactement ce qu’il en est. En avril seulement, les appréhensions à la frontière par les fonctionnaires fédéraux ont grimpé à 178 622, une augmentation par rapport aux 173 348 appréhensions le mois précédent. Encore plus choquant est le fait que le nombre d’avril représente une augmentation de plus de dix fois par rapport à avril 2020.

Beaucoup de ceux qui cherchent à entrer illégalement dans notre pays le font pour trouver du travail, ce que des millions de résidents légaux refusent de faire. Le rapport d’avril du Bureau of Labor Statistics des États-Unis devait montrer plus d’un million d’emplois ajoutés, mais ne représentait que 266 000 nouveaux emplois, le taux de chômage atteignant 6,1%. Pour une économie qui devrait être en plein essor grâce à une forte reprise, il s’agissait de chiffres lamentables, ce qui a amené beaucoup de gens à prétendre que les prestations de chômage fédérales constituaient une trop grande concurrence pour les employeurs qui cherchaient à embaucher.

Pourtant, Biden a rejeté l’idée que les chèques de chômage avaient quelque chose à voir avec la faiblesse des totaux d’emplois. «Non, rien de mesurable», dit-il.

Les données montrent, cependant, que 8,1 millions d’emplois sont actuellement disponibles en Amérique et les petites entreprises à travers le pays se plaignent que personne n’acceptera leurs offres d’emploi. Ceci malgré les entreprises offrant des salaires plus élevés, des primes à la signature, de l’argent juste pour se présenter à une entrevue et d’autres incitations.

À présent? Il y a une peur crédible de l’inflation. Alors, quelle est la solution proposée par Biden au problème? Pourquoi, plus de ce qui a probablement contribué à le provoquer, bien sûr.

En entrant au pouvoir, Biden a été bien configuré pour une glisse en douceur vers un succès presque sans effort. Comme un golfeur entrant dans le dernier trou d’un tournoi avec une avance de trois coups, il n’avait qu’à garder le ballon dans l’herbe courte pour gagner. Au lieu de cela, Biden a été dans les bois, dans le bunker et dans l’eau, voyant ses chances de gloire facile s’estomper.

Tim Murtaugh est chercheur invité à la Heritage Foundation. Il est l’ancien directeur de la communication de la campagne de réélection 2020 du président Donald J.Trump.