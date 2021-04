Tout ce dont nous avons besoin: la tragique et la formidable Tammi Terrell de Motown

Nous avons perdu le gracieux oiseau chanteur de Motown Tammi Terrell à un si jeune âge. Née le 29 avril 1945, elle est décédée en mars 1970, à l’âge de 24 ans.

Le chanteur est décédé d’une tumeur au cerveau, trois ans après son diagnostic. Mais elle a laissé un héritage précieux de la musique, à la fois dans ses collaborations en duo bien connues et fréquentes avec Marvin Gaye et sur un travail solo sous-estimé. Ses problèmes de santé ont limité la sortie de son album Motown en son propre nom à un seul LP.

Terrell, née Thomasina Montgomery à Philadelphie, a appris son art vocal à l’église. Après avoir remporté un concours de talents, elle a chanté des chœurs pour des groupes comme Gary «US» Bonds et Patti LaBelle alors qu’elle n’avait encore que 13 ans. Sceptre / Wand l’a signée et, la faisant passer pour Tammy Montgomery, a sorti son premier single «If You See Bill» en 1961. «The Voice Of Experience» suivit en 1962, sans grand succès. Mais son style accrocheur en tant qu’interprète en direct l’a amenée à l’attention de James Brown.

Tammi se rend à Hitsville

Montgomery, comme elle l’était encore, a fait une tournée dans la revue live de Brown et il a produit son single de 1963 «I Cried», sur son nouveau label Try Me. Un autre 45, «Si je vous épouserais», a également échoué à s’inscrire, mais elle est allée sur la route avec Jerry Butler en 1965. Avant la fin de cette année, elle avait rejoint Motown, où Berry Gordy «a exigé» son changement de nom.

Dans le cadre de ce nouvel accord, Terrell a décroché le Top 30 des tubes R&B solo avec «I Can’t Believe You Love Me» et «Come On and See Me». «Je ne serais tout simplement pas heureuse de faire autre chose», a-t-elle déclaré à KRLA Beat en 1966. «J’ai vécu et aimé cette entreprise pendant trop longtemps pour ne pas en faire partie.

Puis elle a uni ses forces sur disque avec Gaye pour un match professionnel qui semblait si parfait, beaucoup croyaient à tort qu’il devait y avoir une romance entre eux. «Pas assez de montagne» a été le succès qui a ouvert la voie en 1967, suivi en quelques semaines par «Votre précieux amour.» Puis vint le double face A «Si je pouvais construire mon monde entier autour de toi» et «Si ce monde était à moi». Tous ont figuré sur leur premier album ensemble, United.

Unis avec Marvin

Après s’être effondrée sur scène cette année-là, l’état de Terrell avec une tumeur au cerveau a été confirmé, mais elle a toujours pu enregistrer une séquence d’autres grands succès avec Gaye, y compris les numéros 1 consécutifs du R&B de 1968 «Ain’t Nothing Like The Real Thing» et «Tu es tout ce dont j’ai besoin pour m’en sortir» et les albums You’re All I Need and Easy.

Irresistible, le seul album solo de Tammi, est apparu au début de 1969. C’était un tas de morceaux qu’elle avait enregistrés au cours des trois années précédentes. et vient de faire le Top 40 du classement R&B. Au moment de succès plus tard avec Gaye, y compris «What You Gave Me» et «The Onion Song», Terrell était en fauteuil roulant. Ses voix ont été complétées par celles de Valerie Simpson, qui a co-écrit la chanson, comme beaucoup de leurs succès précédents, avec Nick Ashford.

“The Onion Song” avait été un succès britannique substantiel à l’automne 1969. Cela a incité Motown à le sortir en tant que single américain en mars 1970, le jour même des funérailles de Terrell. Tout aussi poignant, il grimpait dans les charts pop et R&B américains le jour de son anniversaire.

Suivez la liste de lecture Tammi Terrell Best Of de uDiscover Music.