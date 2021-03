Tout ce dont on ne parle pas sur les raisons pour lesquelles ce Crypto Bull Run «frappe différemment» ⋆ Crypto new media

Malgré l’intense volatilité observée sur le marché de la crypto ces dernières semaines, le sentiment général envers Bitcoin et d’autres crypto-monnaies reste optimiste. La plupart des principaux cryptos ont déjà fracassé leurs prix records depuis la course haussière de 2017, mais il y a quelque chose de très différent dans la flambée du marché cette fois-ci. Investisseurs de détail.

Les investisseurs de détail, avec leurs inquiétudes croissantes concernant le dollar américain, l’intelligence accrue de la technologie blockchain et un peu d’aide d’Elon Musk, ont pris d’assaut le marché de la cryptographie et il semble qu’ils ne font que commencer.

Le dollar américain est en danger et effraie les investisseurs de détail de la monnaie fiduciaire

Ce n’est pas un hasard si la fin du long «Crypto Winter» des trois dernières années a commencé vers février 2020. Du 27 février au 16 mars 2020, le Dow Jones a connu plusieurs jours record pour la plupart changements de points négatifs dans l’histoire du marché.

Ces quelques semaines, désormais tristement connues sous le nom de «Coronavirus Crash of 2020», ont marqué le début d’une nouvelle ère à bien des égards.

À la suite du krach, le gouvernement américain et de nombreux gouvernements du monde entier ont lancé des plans de relance comme les 1,9 billion de dollars de relance du Congrès américain, et d’autres suivront bientôt en 2021. Bien que cela puisse être bénéfique pour les actions, cela est préoccupant pour les investisseurs de détail qui perdent confiance dans la valeur à long terme du dollar et s’inquiètent des scénarios d’hyperinflation.

Même avec les faibles taux d’intérêt observés partout dans le monde, les prêts publics continuent de nuire aux secteurs productifs de l’économie et cette augmentation des dépenses déficitaires, record, entraînera probablement une inflation importante pour le dollar. Peut-être, menaçant même son statut de monnaie de réserve mondiale.

Ces préoccupations valables jouent certainement un rôle énorme chez les investisseurs de détail exprimant un intérêt accru pour le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies populaires. Cependant, il n’y a pas que vos voisins amis qui participent, les grandes entreprises veulent maintenant aussi une part du gâteau.

Elon Musk et Wall Street inspirent les investisseurs de détail en crypto

Des transactions aussi importantes sont-elles même possibles? – Elon Musk (@elonmusk) 20 décembre 2020

En 2020, nous avons vu les premiers signes de grandes entreprises investissant dans l’industrie de la cryptographie. Cependant, cela n’a pas eu un impact important comme nous le constatons en 2021.

Peut-être pourriez-vous dire que des entreprises comme Grayscale et IBM n’étaient tout simplement pas assez intéressantes. Pour que les investisseurs particuliers soient vraiment «hypnotisés» sur la crypto-monnaie, une voix d’une génération a dû s’exprimer. Entrez Elon Musk.

Récemment, M. Musk a conduit le marché avec des nouvelles disant que le premier constructeur mondial de voitures électriques, Tesla, a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour déclarer qu’il deviendrait l’une des premières grandes entreprises à mettre Bitcoin dans son bilan et en l’avenir, acceptez-le comme moyen de paiement pour ses produits.

En ajoutant davantage de carburant à la flamme, Musk a poussé le marché encore plus haut avec ses tweets polarisants sur la populaire plate-forme de médias sociaux Twitter. Les tweets ont reçu une couverture médiatique importante dans le monde entier et soudainement (par conception ou par accident) Elon Musk est devenu la voix de la crypto-monnaie.

Moins robustes mais toujours importantes, d’autres grandes entreprises telles que MicroStrategy, la Bank of New York Mellon, The Chicago Mercantile Exchange, Square, PayPal, ont toutes fait de grandes annonces concernant leur soutien ou leur achat de crypto-monnaie. Par coïncidence, ces grandes entrées sur le marché ont eu un effet de retombée sur certaines des principales plateformes d’échange, de portefeuilles et de prêt de crypto-monnaie au monde.

La plate-forme FinTech et crypto-prêt basée en Europe YouHodler a vu les volumes de négociation / conversion, les activations de clients et les soldes des comptes crypto-intérêts augmenter considérablement au cours des derniers mois. La société déclare que ces chiffres devraient augmenter de manière exponentielle en 2021.

«La dernière course de taureaux en 2017 était basée sur rien de plus que du battage médiatique et une fascination pour devenir riche rapidement. Cependant, nous sommes maintenant entrés dans une phase d’adoption beaucoup plus stable qui repose sur les investisseurs particuliers qui cherchent à couvrir leur argent durement gagné contre l’inflation potentielle de leur monnaie fiduciaire. Le PDG de YouHodler, Ilya Volkov, a déclaré dans un communiqué.

«Les investisseurs de détail sont fatigués de gagner 0% d’intérêt sur leurs comptes d’épargne traditionnels et lorsqu’ils voient de nouvelles opportunités provenant de la crypto-finance, c’est naturellement une migration facile à faire. Ces investisseurs recherchent de nouvelles façons de faire fonctionner leur crypto pour eux et d’économiser pour l’avenir. La crypto-monnaie offre cette opportunité et pour le moment, elle est bien plus efficace que les fonds communs de placement ou tout ce qui se trouve sur le marché boursier.

Les nouvelles de telles plates-formes telles que YouHodler se répandent rapidement grâce à un intérêt accru pour l’investissement dans les valeurs aberrantes des médias sociaux populaires comme Reddit et Twitter.

L’investissement de détail n’est plus une marge (grâce aux réseaux sociaux)

Il n’y a pas longtemps, les médias sociaux ont adopté une position agressive à l’égard de la crypto-monnaie, la traitant de la même manière que le contenu des jeux d’argent. Pour cette raison, les communautés cryptographiques en ligne étaient petites et soudées, loin des yeux du grand public. Cependant, avec le fondateur de Twitter, Jack

Dorsey a récemment desserré les restrictions sur les publications Twitter liées à la crypto et les sous-titres Reddit comme r / WallStreetBets qui explosent en popularité, il existe maintenant des canaux infinis pour accéder aux informations sur la crypto-monnaie et rencontrer des investisseurs partageant les mêmes idées.

Certains peuvent dire que ces canaux ont ouvert la porte aux investisseurs de détail qui auparavant ne connaissaient pas les principes d’investissement de base. À bien des égards, c’est un effet positif d’Internet. Connecter et éduquer des groupes de personnes qui, auparavant, ne se seraient jamais rencontrés. Cependant, en même temps, cela permet également à des millions de personnes de découvrir quelque chose pour lequel elles n’ont peut-être pas les compétences ou le tempérament.

Investir, comme beaucoup le savent, comporte des risques élevés et sans expertise, il est possible de subir des pertes qui changent la vie sur le marché de la cryptographie. Pour cette raison, nous voyons certains pays adopter une position ferme envers les investisseurs de détail, dans certains cas, leur interdisant même de négocier des crypto-monnaies.

Hong Kong, par exemple, élabore actuellement une proposition qui interdira effectivement à tous les investisseurs de détail d’acheter et de vendre des crypto-monnaies en plus d’exiger que toutes les plates-formes de négociation d’actifs numériques fournissent des licences spécifiques pour opérer à Hong Kong.

Pendant ce temps, en Suède, l’Autorité de surveillance financière de Stockholm a essentiellement menacé les entreprises qui tentent de vendre des instruments complexes et à haut risque à certains investisseurs qui ne comprennent peut-être pas dans quoi ils s’embarquent. Bien que oui, c’est une triste réalité qu’un petit pourcentage d’investisseurs de détail perdent leurs économies en investissant sans intelligence, à bien des égards, c’est un aspect nécessaire de la maturité du marché.

Les investisseurs de détail accélèrent l’adoption massive

Comme le montrent les exemples de la Suède et de Hong Kong, les investisseurs de détail accélèrent la réglementation grâce à leur désir incontrôlable de crypto-monnaie. Que les gouvernements le sachent ou non, la création à la hâte de nouvelles réglementations pour les investisseurs en crypto-monnaie contribue à accélérer l’adoption massive. En créant le cadre juridique nécessaire, les entreprises de cryptographie et les investisseurs plus légitimes peuvent prospérer en toute sécurité.

Davantage d’investisseurs de détail et de grandes entreprises sont susceptibles d’entrer sur le marché lorsqu’ils estiment que leur investissement est sûr. Les investissements sûrs ne se produisent que dans un secteur réglementé, et nous sommes actuellement sur la voie rapide de le devenir.

Nous sommes encore loin que Bitcoin soit une réserve de valeur stable comme l’or, et il y aura beaucoup de corrections de marché de 30% + tout au long de cette course haussière. Cependant, des progrès sont réalisés quotidiennement et cette industrie est en meilleure santé qu’elle ne l’a jamais été.

La crypto-monnaie n’est pas une mode ou un programme pour devenir riche rapidement comme beaucoup le pensaient en 2017. C’est l’avenir de la finance et nous assistons à sa montée en puissance en ce moment même.

