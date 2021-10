Tout ce dont vous avez besoin pour entretenir une voiture hybride | Moteur

Dans ce nouvel épisode de « Apprendre avec Auto Bild », ils expliquent comment effectuer l’entretien d’une voiture hybride. De quoi avez-vous besoin?

Dans ce nouvel épisode de « Apprendre avec Auto Bild », ils expliquent comment effectuer le entretien d’une voiture hybride. De quoi avez-vous besoin? Avez-vous des soucis particuliers par rapport à une autre voiture classique à moteur essence ou diesel ? La vérité est que oui, il présente certaines particularités lorsqu’il s’agit d’opter ou non pour ce type de mécanique.

Bien qu’il semble que tout le monde sache ce qu’est un hybride, la confusion est plus qu’évidente. Et c’est normal, puisque sur le marché en ce moment plusieurs types de technologies coexistent -et plus qu’ils le feront dans un avenir proche- et le les options de mobilité ont augmenté exponentiellement. Même ceux qui n’ont pas besoin de posséder de machine !

Cependant, par culture générale ou parce que vous envisagez de vous doter d’un véhicule particulier que vous avez à votre service 24h/24, il convient de préciser ce que l’on entend par voiture hybride, puisque nous allons faire référence à l’entretien de ce type de voiture dans ce post. Par conséquent, nous parlerons des voitures hybrides « d’une vie », les VEH (Véhicules hybrides électriques).

Ces hybrides « purs » ont un moteur à combustion (essence ou diesel), autre moteur électrique et une batterie spécifique. La philosophie est qu’ils travaillent ensemble pour garantir une efficacité maximale lors des déplacements, en travaillant bien de manière combinée et automatique ; soit en le faisant uniquement en mode électrique (s’il y a suffisamment de charge dans la batterie auxiliaire) ; soit ‘tirer uniquement le thermobloc’.

Toujours, selon le besoin, les exigences du conducteur ou la technologie du modèle en question. A) Oui, on met de côté les microhybrides ou hybridation douce (MHEV), qui ont un moteur à combustion typique électrifié par un système 48 V avec une batterie supplémentaire ; mais nous n’entrerons pas ici dans le hybrides rechargeables (Véhicules électriques hybrides rechargeables -PHEV-).

Et comme, nous exclurons également le bifuel (qui ne sont pas des hybrides, mais la même thermomécanique peut être alimentée avec le réservoir d’essence ou avec le réservoir d’essence -GLP ou CNG-), ainsi que électrique pur (appelés 100% plug-in, Plug-in, ou Véhicules Électriques -EV-) et ceux de pile à combustible à hydrogène.

Éléments communs « vs éléments spécifiques »

Ainsi, dans le cadre de l’entretien d’une voiture hybride, vous devrez être conscient de certains éléments communs avec le véhicules conventionnels (pneus, disques et plaquettes de frein, huile de graissage pour le moteur thermique, huile et habitacle, durites, échappement, amortisseurs…) que vous devrez surveiller en fonction de votre utilisation et des préconisations du constructeur.

Cependant, il y a éléments différenciateurs Ils ne nécessitent pas la même attention. Et de ces mises en garde vous bénéficierez dans certains cas ou vous devrez être un peu plus prudent dans d’autres pour vous garantir une vie agréable en tant que conducteur hybride. Ou ce qui revient au même : que les pannes et les temps que vous devez passer par l’atelier soient le minimum. De quels éléments parlons-nous ?

Pour comprendre les particularités du entretien d’une voiture hybride, nous devons nous concentrer sur le fait que le nœud du problème est dans le partie électrifiée, mais bien que dans l’ensemble, tout soit plus complexe que dans une vieille voiture à essence, la vérité est qu’au final, il peut s’avérer que tout est plus facile à tenir à jour pour le propriétaire, car il existe des éléments dont la durée de vie coïncidera avec celui du véhicule.

Batterie: c’est la clé de toute hybridation, et plus encore dans les hybrides purs ou HEV. Nous parlons ici de celui qui alimente le moteur électrique (pas la batterie conventionnelle qui fournit à la voiture l’électricité pour le démarrage, les lumières et autres consommables) pour générer un mouvement dans les roues motrices.

Après l’époque de la fabrication du plomb et en l’absence de recherches sur d’autres matières premières comme le graphène, les actuels sont au lithium-ion.

Ceux-ci se rechargent avec le mouvement du moteur thermique lui-même et avec la régénération d’énergie des descentes et du freinage du véhicule et devraient durer la même durée que votre voiture ou les années de garantie stipulées par le constructeur pour cet élément.

Bien que les différentes marques aient résolu les problèmes de performance lorsqu’elles ont produit au cours de ces presque 25 années de voitures hybrides sur des marchés tels que l’Espagne.

Cependant, certains ont recommandé que, lorsque la voiture va être arrêtée pendant un certain temps, elle le fasse au moins démarrer pendant 30 minutes une fois par semaine et donnez-lui un tour.

Chose qui ne serait pas superflue dans une voiture thermique…

Installation électrique: L’installation ne présente généralement pas non plus de problèmes majeurs, à moins que la voiture ne passe beaucoup de temps à l’air libre, « dort » dans la rue, puisse être attaquée par des rongeurs dans un endroit qui n’est pas correctement climatisé … ou l’une ou les deux choses se produisent dans des zones exposées au salpêtre maritime des zones côtières ou au sel répandu sur les routes pendant l’hiver.

Ainsi, le câblage, unités de contrôle et connexions Ils sont plus abondants que dans les anciennes voitures thermiques conventionnelles, ils doivent donc être spécialement révisés au fil du temps, afin d’éviter des maux et des désagréments plus importants qui augmentent la facture lorsqu’on se demande s’il convient ou non à vos besoins et à votre poche d’avoir un voiture de ces caractéristiques.

Logiciel: mécaniquement, les hybrides semblent ‘dupliquer’ leur mécanique, mais en réalité, l’ensemble comporte moins d’éléments susceptibles de s’abîmer au fil des kilomètres (comme vous pouvez le voir ci-dessous). Cependant, le logiciel de ce type de véhicule, selon le modèle considéré, peut devoir être mis à jour plus fréquemment que celui d’un équivalent conventionnel. Boîte de vitesses, embrayage, alternateur et courroies : Un autre avantage a priori typique de ce type de véhicule est de ne pas avoir de boîte de vitesses classique, ils ont donc moins d’éléments d’usure qui peuvent être endommagés prématurément (avantage, en plus, particulièrement marquant par rapport à beaucoup d’autres voitures comme les hybrides rechargeables). Pas d’embrayage, pas d’alternateur, pas de courroies de service. Démarreur: Compte tenu de ces avantages dans l’entretien d’une voiture hybride, de quoi avez-vous alors besoin de spécifique ? Le démarreur peut être un élément qui se détériore prématurément ou non, selon l’utilisation.

Cela ne fonctionne pas exactement comme dans une voiture thermique sans électrification, mais selon la façon dont vous utilisez le HEV, il peut travailler plus (si vous lui demandez beaucoup et qu’il doit démarrer le bloc essence tout le temps).

Ou même moins (si vous profitez mieux des bienfaits de l’électricité, il y a plus de baisses, vous savez mieux jouer avec la recharge de la batterie…).

Échapper: là aussi ce phénomène de longévité supérieure peut se produire… ou usure précoce, selon l’usage et les circonstances. En principe, les filtres et silencieux devraient durer plus longtemps car ils doivent travailler moins de temps à chaque utilisation.

Cependant (ceux qui ont une moto le savent bien), si de l’humidité apparaît sur votre parcours habituel et ce n’est pas fini d’éliminer jusqu’au garage avec la chaleur du moteur thermique.

Par exemple, il pourrait s’accumuler et causer rouille avec le temps. Vous devez le regarder.

Éléments régénératifs : en parlant de l’incidence de l’élément liquide, les systèmes de régénération situés sur les roues rendent leurs composants plus exposés sur les roues et sont plus vulnérables aux flaques ou aux radeaux d’eau.

En fait, les constructeurs et les garagistes recommandent souvent que, lors de la conduite de certaines de ces voitures, empêcher le niveau d’eau de monter au-dessus du pneu afin que les circuits électriques ne soient pas endommagés.

Il faut être très conscient de cela selon quels modèles, car certains sont mieux préparés que d’autres à ces circonstances.

Freins : Enfin, nous ne passons pas sans parler des freins, car ici il se passe la même chose qu’avec les autres éléments mentionnés typiques de ces véhicules « hybrides ». En théorie, avec les systèmes de freinage moteur/régénération (utilisant le sélecteur ‘B’ pour Frein, les cames, le freinage avec l’accélérateur de type ‘e-pedal’, ou tout autre système de rétention/régénération), le véhicule va décélérer voire ralentir. il s’arrêtera avec un effet ‘frein moteur’. Mais si cela n’est pas bien fait pendant la conduite, le frein de service peut être malmené – comme cela arrive parfois dans les voitures automatiques – et l’usure des disques et des étriers est plus importante.

Cet article a été publié dans Autobild par Rodrigo Fersainz.