Tout ce dont vous avez besoin pour faire du crossfit dans votre garage

15/05/2021

À 06:12 CEST

Les frais excessivement chers et les charges professionnelles et familiales auxquelles nous sommes tous confrontés au quotidien peuvent nous empêcher de trouver suffisamment de temps pour nous inscrire au crossfit et pratiquer l’un des sports les plus complets qui existent aujourd’hui. Cette discipline sportive s’est positionnée ces dernières années comme l’une des activités physiques les plus appréciées grâce à ses bienfaits et la facilité de le pratiquer n’importe où. En effet. Vous n’êtes pas obligé de quitter la maison si vous ne voulez pas (ou ne pouvez) pas façonner votre corps grâce au crossfit. Bien sûr, nous devons trouver un espace suffisamment grand pour le développer. Le garage ou une pièce de la taille d’un salon spacieux est l’endroit idéal pour le pratiquer. Il faut tenir compte du fait qu’en général, le crossfit est effectué dans une boîte qui se trouve généralement dans un hangar ou dans un entrepôt industriel. Il nous faut donc loger nos équipements dans un espace suffisamment spacieux pour éviter de prendre des risques. Une fois que nous avons trouvé l’endroit idéal, nous avons juste besoin d’un peu de volonté.

De plus, cela ne vous coûtera pas cher de devenir accro. La raison en est que cette discipline de «fitness» de haute intensité permet, à travers différents types d’exercices, de travailler les différents groupes musculaires au cours d’une même séance. La magie? Non, persévérance et effort. Ce sport, dont les origines remontent à la préparation physique que la police et les pompiers ont affrontée aux États-Unis au début de ce millénaire, fera améliorez votre agilité, flexibilité, vitesse, puissance et force. Voici quelques-uns des avantages dont vous pouvez bénéficier à court terme:

Augmentation de la force musculaire. En travaillant ensemble tous les muscles du corps, la masse musculaire connaîtra une augmentation et donc la force musculaire augmentera de manière parallèle. Une plus grande résistance. Bien que les débuts soient durs, la persévérance dans sa pratique fera résister le corps et endurer des exercices de plus en plus compliqués et prolongés. Perte de poids. Étant un exercice de haute intensité, vous pouvez réduire le pourcentage de graisse corporelle en moins de temps que prévu.

Prêt à devenir un pro du crossfit sans quitter la maison? Ici, vous avez une sélection d’articles de «fitness» avec lesquels votre maison deviendra votre meilleure salle de sport.

Supbird

Avec différentes tailles, ces gants sont l’un des meilleurs produits pour faire du crossfit. De différentes tailles et unisexes, elles ont une bonne ventilation, pour que la main ne soit pas mouillée et que la peau ne soit pas endommagée. Ils ont également un petit élément de dragonne incorporé, pour la protection de l’articulation. Et cela vous permettra de faire une forte prise sur les poids ou les barres, vous offrant un bon rembourrage pour que vos mains ne soient pas abîmées.

Bracelet

Avec les bracelets vous pouvez vous débarrasser des futures blessures de votre poignet. Considérez cela comme l’une des articulations les plus faibles. Par conséquent, ces bandes adhésives, sur lesquelles vous pouvez vous-même marquer la pression et la protection dont vos poignets ont besoin, seront particulièrement utiles pour le crossfit. De plus, grâce à la pression qu’ils exercent, vous pourrez bouger et soulever plus de poids confortablement, car ils vous apporteront stabilité et s’adapteront parfaitement à vous.

Tampon

Un tapis est indispensable pour les exercices au sol, très présent en crossfit et dans d’autres sports, comme le Pilates. Si tu veux acheter des produits crossfit sur Amazon, cela doit être l’un des principaux. D’une épaisseur de 7 millimètres, il est léger et peut être facilement plié et rangé. Il mesure 173 cm de long sur 61 cm de large. De plus, il est conçu pour rester stationnaire et empêcher tout mouvement.

Kit de musculation

Ce kit est parfait et a des produits pour faire du crossfit. Il a une planche push-up avec des poignées et différents angles ou inclinaisons pour travailler de différentes manières. Vous aurez également une roue qui vous permettra de faire des abdos et de les travailler complètement. Vous pourrez voir une série de bandes résistantes avec des poids différents et des résistances très utiles pour travailler tous les muscles de votre corps. Et enfin, une corde à sauter pour le cardio.

Corde à sauter à grande vitesse

Idéal pour les doubles sauts, son design solide, léger et flexible vous permettra d’établir le rythme qui convient le mieux à votre entraînement. Sauter avec elle vous permettra de réaliser un exercice cardiovasculaire idéal pour brûler les graisses en un temps record. Son câble a un revêtement protecteur qui l’empêche de se plier ou de s’emmêler. Idéal pour ne pas trébucher.

Tapis d’exercice abdominal

Sa forme incurvée est idéale pour que les abdominaux soient facilement étirés dans la partie inférieure du mouvement, permettant également une contraction complète dans la partie supérieure du mouvement. Sa fermeté vous évitera de vous soucier de la stabilisation de votre corps (ce type d’exercice est indispensable).

Ensemble d’haltères

Ce pack complet comprend 2 poignées d’haltères, 4 assiettes de 0,5 kg, 4 assiettes de 1,25 kg, 4 assiettes de 2,5 kg, 4 colliers et une barre allongée. Les matériaux avec lesquels il a été fabriqué sont exempts de phtalate et de plomb et sa conception est antidérapante et ergonomique.

Barbell courbé avec des poids

Préparez-vous à modeler vos muscles et à développer votre force au maximum avec cette longue barre qui comporte deux fils trapézoïdaux pour une meilleure fixation.

Ensemble de bandes élastiques de résistance

Ces cinq bandes élastiques de niveaux d’intensité différents peuvent être utilisées seules ou en combinaison. Ils sont parfaits pour entraîner les bras, le dos, les épaules, les jambes et mldr; Ils peuvent également être utilisés pour des exercices d’étirement.

Ensemble de poids

Fabriqués en fonte de première qualité, ces poids garantissent une durabilité extrême et sont idéaux pour le cardio et l’entraînement en force.

Marteau d’entraînement

Fabriqué en acier avec un effet chromé, s’entraîner avec est parfait si vous voulez améliorer l’équilibre, la coordination, la posture et l’agilité.

Barre de traction

Appareil 4-en-1 fonctionnel avec 3 positions de préhension et des possibilités d’exercice illimitées. Son design intelligent offre un maintien optimal, et il dispose également de poignées anti-transpiration et respirantes.

■ Ces offres ont été sélectionnées par une équipe Sport de manière indépendante en fonction de leurs critères et de leur expérience. Le sport perçoit une commission sur les ventes à partir des liens sur cette page. Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont à jour au 15 mai 2021.