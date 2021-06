Tout ce qu’Apple a annoncé dans son keynote WWDC 2021 : iOS 15, macOS Monterey, plus

Apple a officiellement lancé aujourd’hui la WWDC 2021 avec son discours d’ouverture. La société a dévoilé l’avenir de ses plates-formes logicielles, détaillant les nouvelles fonctionnalités d’iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, macOS 12 Monterey, etc. Rendez-vous ci-dessous pour un récapitulatif complet de tout ce qu’Apple a annoncé aujourd’hui.

iOS 15

FaceTime

Apple a donné le coup d’envoi aujourd’hui avec l’introduction officielle d’iOS 15. Cette mise à jour comprend des améliorations majeures pour FaceTime, de nouvelles fonctionnalités Focus conçues pour réduire les distractions, une toute nouvelle application météo, et plus encore.

Les améliorations de FaceTime dans iOS 15 sont particulièrement notables, et elles arrivent également sur d’autres plates-formes, notamment iPadOS 15 et macOS Monterey. Une nouvelle fonctionnalité de mode portrait pour les appels FaceTime permet aux utilisateurs de flouter leur arrière-plan. L’audio spatial pour FaceTime est une nouvelle fonctionnalité qui sépare la voix de l’utilisateur du bruit de fond.

Pour le groupe FaceTime, une nouvelle vue en grille permet aux participants de voir plus de visages en même temps. Une autre nouvelle fonctionnalité pour FaceTime s’appelle SharePlay. Cela vous permet d’écouter de la musique, de regarder des émissions de télévision et des films et de partager votre écran avec des personnes via FaceTime. Vous pouvez vous connecter et regarder le même contenu ensemble et communiquer en même temps via FaceTime.

Apple dit qu’il travaille également avec des applications tierces pour intégrer une API SharePlay, notamment Disney+, ESPN+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+, Pluto TV, TikTok, Twitch, etc.

Focus et notifications

iOS 15 inclut également une multitude de nouvelles fonctionnalités de bien-être numérique appelées Focus. Cela permet aux utilisateurs de filtrer les notifications, de signaler à leurs amis qu’ils ne sont pas disponibles et de masquer les distractions sans manquer ce qui est important. Lorsque le focus d’un utilisateur bloque les notifications entrantes, son statut est automatiquement affiché aux autres dans Messages, indiquant qu’un utilisateur n’est pas joignable actuellement.

Focus permet aux utilisateurs de définir différents écrans d’accueil en fonction des heures de la journée. Par exemple, vous pouvez définir des écrans d’accueil spécifiques lorsque vous êtes au travail et lorsque vous êtes à la maison.

Les notifications ont également été repensées afin de les rendre plus visibles. Il existe également une nouvelle fonctionnalité de résumé des notifications qui collecte les notifications non urgentes pour une livraison à un moment plus opportun, comme le matin et le soir.

Cartes Apple

Apple a annoncé une poignée de nouvelles fonctionnalités pour Apple Maps. Il existe une variété de mises à jour de conception pour Apple Maps pour apporter une tonne plus de détails pour les villes dans les quartiers commerciaux, les bâtiments, etc. Apple déploie également une poignée de nouvelles fonctionnalités de transport en commun, notamment des instructions spécifiques, des informations sur le moment de débarquer, etc.

Application météo

Apple a repensé l’application Météo avec une tonne de nouvelles fonctionnalités et un tout nouveau design. Apple dit que la mise en page de la nouvelle application Météo change en fonction de la météo de votre emplacement actuel. Il y a de nouveaux arrière-plans animés dans l’application Météo, des notifications pour la pluie et la neige entrantes, et plus encore.

Plus dans iOS 15

N’oubliez pas de consulter notre couverture complète d’iOS 15 ci-dessous pour plus de détails sur les nouveautés. La première version bêta du développeur est disponible dès maintenant, tandis qu’Apple indique qu’une version bêta publique sera publiée en juillet. Une version stable est attendue cet automne.

iPadOS 15

Widgets et bibliothèque d’applications

Ensuite, Apple a introduit iPadOS 15. L’un des changements les plus importants ici est que les widgets sont désormais disponibles sur l’écran d’accueil de l’iPad pour la première fois. Les widgets ne sont plus délégués uniquement à la vue Aujourd’hui sur le côté de l’écran d’accueil, mais ils sont désormais placés au milieu de toutes vos autres icônes d’applications.

iPadOS 15 apporte également la bibliothèque d’applications à l’iPad pour la première fois. La bibliothèque d’applications est située directement dans le dock pour un accès facile à toutes vos applications, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez dans iPadOS.

Multi-tâches

iPadOS 15 comprend également un nouveau système multitâche pour les applications. Le nouveau système est similaire à iPadOS 14, mais Apple a repensé la façon dont vous accédez aux commandes. Le nouveau menu multitâche apparaît en haut des applications, permettant aux utilisateurs d’accéder directement à Split View ou Slide Over à partir de ce menu. Vous pouvez également désormais accéder à l’écran d’accueil lorsque vous utilisez Split View, ce qui facilite l’accès à la bonne application.

L’expérience est également modifiée lors de l’utilisation d’un clavier externe avec votre iPad, avec de tout nouveaux raccourcis clavier et une refonte de la barre de menus. Les utilisateurs peuvent rapidement configurer et basculer entre Split View et Slide Over avec de nouveaux raccourcis pour le multitâche directement à partir du clavier.

Traduire pour iPad

L’application Translate est maintenant sur l’iPad pour la première fois. L’application Translate est arrivée pour la première fois sur l’iPhone avec iOS 14 l’année dernière, et maintenant Apple l’apporte à l’iPad. Le texte peut désormais être traduit n’importe où sur iPad en le sélectionnant et en appuyant sur Traduire, et le texte manuscrit peut également être traduit.

Terrains de jeux rapides

Xcode pour iPad n’a pas été annoncé lors de la WWDC 2021 aujourd’hui, mais Apple a annoncé que Swift Playgrounds permet désormais aux utilisateurs de créer des applications iPhone et iPad directement sur leur iPad et de les soumettre à l’App Store. Le code est immédiatement reflété dans l’aperçu en direct lors de la création d’applications, et les utilisateurs peuvent exécuter leurs applications en plein écran pour les tester.

Plus dans iPadOS 15

N’oubliez pas de consulter notre couverture complète d’iPadOS 15 ci-dessous pour plus de détails sur les nouveautés. La première version bêta du développeur est disponible dès maintenant, tandis qu’Apple indique qu’une version bêta publique sera publiée en juillet. Une version stable est attendue cet automne.

macOS Monterey

Raccourcis et applications TestFlight

Pour le Mac, Apple a annoncé aujourd’hui macOS 12 Monterey au public. L’un des changements les plus importants ici est que l’application d’automatisation des raccourcis est désormais disponible sur le Mac pour la première fois.

Vous pouvez créer de nouveaux raccourcis, accéder aux raccourcis existants, et plus encore. L’application Raccourcis sur Mac s’intègre également à Spotlight, apparaît dans le Finder, prend en charge le multitâche et s’intègre à la barre de menus. Il prend également en charge l’importation d’automatisations Automator.

Apple a également introduit son application de test bêta TestFlight sur Mac cette année, permettant aux développeurs de tester facilement leurs applications sur Mac.

Contrôle universel

Universal Control permet aux utilisateurs de travailler avec une seule souris et un seul clavier et de se déplacer entre Mac et iPad pour une expérience transparente, sans aucune configuration requise. Les utilisateurs peuvent même faire glisser et déposer du contenu entre les appareils. La fonctionnalité fonctionne également entre deux Mac, vous permettant d’utiliser une seule souris et un seul clavier pour deux Mac.

Safari

Safari propose une refonte de l’expérience de navigation avec un nouveau design d’onglet qui permet aux utilisateurs de voir davantage la page lorsqu’ils font défiler. Une nouvelle barre d’onglets prend la couleur de la page Web et combine les onglets, la barre d’outils et le champ de recherche en un seul design compact.

Les groupes d’onglets offrent une nouvelle façon d’enregistrer et de gérer facilement les onglets. Les groupes d’onglets se synchronisent également sur Mac, iPhone et iPad.

AirPlay sur Mac

Avec macOS Monterey, votre Mac est également désormais une cible AirPlay, ce qui vous permet de diffuser des vidéos de vos autres appareils Apple sur l’écran de votre Mac. Le système audio du Mac peut également être utilisé comme haut-parleur AirPlay, afin que les utilisateurs puissent lire de la musique ou des podcasts sur leur Mac, ou utiliser leur Mac comme haut-parleur secondaire pour l’audio multi-pièces.

Plus dans macOS Monterey

N’oubliez pas de consulter notre couverture complète de macOS Monterey ci-dessous pour plus de détails sur les nouveautés. La première version bêta du développeur est disponible dès maintenant, tandis qu’Apple indique qu’une version bêta publique sera publiée en juillet. Une version stable est attendue cet automne.

regarderOS 8

La mise à jour la moins excitante annoncée par Apple aujourd’hui était peut-être watchOS 8 pour les utilisateurs d’Apple Watch. Cette mise à jour apporte une nouvelle version de l’application Breathe, désormais appelée Mindfulness.

L’application Photos et les cadrans de la montre Photos ont reçu des mises à jour notables. Les cadrans de montre photo peuvent désormais inclure la profondeur en utilisant des photos en mode portrait. L’application Photos a été remaniée avec des faits saillants et des souvenirs en vedette. Les photos peuvent également être partagées depuis la montre avec Messages et Mail.

Le cadran de la montre toujours actif a été mis à jour pour fonctionner avec trois nouvelles applications : Musique, Cartes et Calculatrice. Apple indique également que les applications qui ne prennent pas en charge le visage permanent incluent de nouvelles améliorations pour améliorer la compatibilité.

La première version bêta de watchOS 8 est désormais disponible pour les développeurs bêta-testeurs, et une version bêta publique sera publiée le mois prochain. Une version stable est prévue pour plus tard cet automne.

iCloud+

Apple a également dévoilé iCloud+ lors de son événement d’aujourd’hui, offrant aux utilisateurs de nouvelles fonctionnalités de confidentialité telles que Private Relay et Hide My Email. Grâce à Private Relay, tout le trafic quittant votre appareil est crypté et envoyé via deux relais distincts. Apple dit que personne, pas même Apple, ne peut accéder ou afficher ces données.

Masquer mon e-mail est une nouvelle fonctionnalité intégrée à Mail, Safari et à d’autres services. Elle vous permet d’envoyer des e-mails uniques et aléatoires à votre compte principal. Cela signifie que vous pouvez masquer votre e-mail des services pour une confidentialité accrue.

iCloud+ comprend également un nombre illimité de caméras vidéo sécurisées HomeKit. Actuellement, les utilisateurs d’iCloud sont limités à cinq caméras par compte, mais cette limite a été supprimée pour iCloud+.

iCloud+ est fourni sans frais supplémentaires pour les abonnés iCloud existants.

Autres informations

Rendez-vous ci-dessous pour plus d’informations sur la couverture de la WWDC 2021 aujourd’hui. Quelle a été votre annonce préférée faite par Apple lors de l’événement d’aujourd’hui ? Faites-nous savoir dans les commentaires.

