Tout ce qu’Apple a annoncé lors de l’événement d’aujourd’hui en seulement 7 minutes

Le MacBook Pro 16 pouces haut de gamme Maxed Out coûte 6 099 $

Apple a annoncé aujourd’hui de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces avec des puces de silicium M1 Pro et M1 Max Apple, et les nouvelles machines sont livrées avec des étiquettes de prix plus élevées que prévu. Le modèle 14 pouces commence à 1 999 $, tandis que le modèle 16 pouces commence à 2 499 $. Des mises à niveau sont disponibles pour la puce, le SSD et les mises à niveau de mémoire selon le modèle. Un MacBook Pro 16 pouces au maximum atteint…