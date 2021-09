Une autre année, un autre iPhone. Après des mois de fuites et de rumeurs, Apple a enfin dévoilé ses derniers et meilleurs produits, notamment la nouvelle série iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 et le nouvel iPad mini. Les actualisations de l’iPhone et de l’Apple Watch sont assez impressionnantes, et l’actualisation de l’iPad mini met l’appareil en conformité avec les autres modèles d’iPad.

Il y a beaucoup à savoir sur les nouveaux appareils. Intéressé à en savoir plus? Voici tout ce qu’Apple a annoncé lors de son événement « California Streaming » à l’automne 2021.

Série iPhone 13

Au premier plan, comme vous pouvez vous y attendre, se trouvait la série iPhone 13. Comme le dit la rumeur, la série iPhone 13 compte quatre appareils, dont l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Aucun des appareils ne représente une mise à niveau massive par rapport à la série iPhone 12, mais ils bénéficient de certaines améliorations que nous demandons depuis des années.

Le principal d’entre eux est l’iPhone 13 Pro et Pro Max. Enfin, Apple a doté les téléphones d’écrans ProMotion, ce qui signifie qu’ils offriront des animations fluides et une sensation super réactive. C’est la même technologie qui était auparavant disponible dans l’iPad Pro.

Il existe également d’autres mises à jour pour les téléphones. Ils ont des encoches plus petites que les iPhones de la génération précédente. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini standard ont reçu de nouveaux modules de caméra alignés horizontalement. Et, la technologie de caméra à déplacement de capteur qui n’était auparavant disponible que sur l’iPhone 12 Pro Max est désormais disponible sur l’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max.

La caméra des modèles iPhone 13 Pro est également sérieusement mise à niveau, offrant désormais des capteurs plus grands et une prise en charge de technologies telles que le nouveau mode cinématique.

Apple Watch série 7

Contrairement aux rumeurs, l’Apple Watch n’a pas obtenu un nouveau design à bord plat similaire à celui proposé par l’iPhone et l’iPad. Au lieu de cela, l’appareil a obtenu un nouvel écran plus grand, avec des lunettes plus minces, mais il a toujours la même forme et le même aspect que les modèles Apple Watch de la génération précédente.

Il y a encore des mises à niveau sur l’appareil. Il prend en charge une nouvelle technologie de charge rapide qui devrait lui permettre de se charger en aussi peu que 45 minutes, ce qui est parfait pour ceux qui utilisent leur montre pour le suivi du sommeil. L’Apple Watch Series 7 sera disponible à l’automne, mais il n’y a pas encore de date de sortie précise.

Nouvel iPad 10,2 pouces

Dans un geste quelque peu surprenant, Apple a dévoilé un nouvel iPad d’entrée de gamme lors de l’événement. Le nouvel appareil offre le même design que l’iPad d’entrée de gamme de la génération précédente, mais ajoute un processeur A13 Bionic, ce qui améliore les performances globales.

L’appareil a toujours la même taille d’affichage, avec un capteur Touch ID en bas. Il dispose cependant d’un nouvel appareil photo Ultra Wide de 12 mégapixels à l’avant, qui prend en charge Center Stage, une fonctionnalité auparavant limitée à l’iPad Pro. Et, il obtient un affichage True Tone, ce qui devrait donner un écran plus naturel en fonction de votre éclairage.

L’appareil a le même prix de départ de 329 $, avec 64 Go de stockage. Il est disponible en argent et en gris sidéral, et des versions cellulaires sont également disponibles.

ipad mini

Apple a également finalement dévoilé un nouvel iPad mini. Le nouveau modèle bénéficie de la même refonte de bout en bout proposée par l’iPad Pro et l’iPad Air. L’appareil ressemble beaucoup au dernier iPad Air – juste plus petit. Cela comprend un bouton d’alimentation Touch ID sur le dessus et une disponibilité en violet, rose, Starlight et Space Gray.

L’écran de l’iPad est un écran Liquid Retina et mesure 8,3 pouces. C’est un peu plus grand que l’écran de 7,9 pouces du modèle de génération précédente. L’appareil offre également des fonctionnalités de connectivité pratiques. En bas, il y a un port USB-C au lieu d’un port Lightning, et le modèle cellulaire prend en charge la 5G.

La caméra arrière est une caméra de 12 mégapixels avec une ouverture f/1.8, tandis que la caméra frontale est une caméra Ultra Wide de 12 mégapixels qui prend en charge Center Stage. Et, en raison des bords plats, l’appareil prend en charge le crayon Apple de deuxième génération. L’iPad mini commence à 499 $, et il est disponible en précommande à partir d’aujourd’hui.

