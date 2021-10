Après des mois de rumeurs et quelques fuites, Apple a enfin dévoilé ses premières puces de niveau « Pro ». L’Apple M1 Pro et M1 Max reprend tout ce que nous aimions du M1 d’origine, mais le compose jusqu’à 11, ce qui leur donne de meilleures performances pour des charges de travail plus exigeantes.

Apple n’a pas seulement annoncé de nouvelles puces – bien sûr, il a également lancé quelques nouveaux ordinateurs alimentés par cette puce, y compris un nouveau MacBook Pro et un nouveau Mac Mini. Ces deux appareils sont repensés pour tirer pleinement parti des avantages offerts par le M1 Pro. Et, la société a ajouté un autre extra : une nouvelle paire d’AirPod.

Voici tout ce que vous devez savoir sur ce qu’Apple a annoncé lors de son événement « Unleashed » d’octobre.

M1 Pro et M1 Max

Apple apporte des performances de « niveau professionnel » au Mac. Lors de son événement, Apple a annoncé non pas une mais deux nouvelles puces pour Mac, dont les nouvelles M1 Pro et M1 Max. Le M1 Pro et le M1 Max offrent tous deux un processeur à 10 cœurs, avec huit cœurs hautes performances et deux cœurs haute efficacité.

Le M1 Pro prend en charge jusqu’à 200 Go/s de bande passante mémoire et prend en charge jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée. Et, il a un GPU à 16 cœurs, qui est le double de celui du M1 standard.

Le M1 Max accélère encore les choses. Il prend en charge jusqu’à 400 Go/s de bande passante mémoire et jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée. Cela devrait suffire aux utilisateurs les plus exigeants, y compris les créatifs. Nous devrons attendre et voir à quel point ils se comportent bien dans le monde réel.

MacBook Pro 2021

Le nouveau MacBook Pro était facilement la vedette du spectacle lors de l’événement. L’ordinateur portable est disponible en variantes 14 pouces et 16 pouces et est apparemment meilleur que la génération précédente à presque tous les égards.

Pour commencer, le nouveau MacBook Pro propose un nouveau design plus épais que le modèle de la génération précédente. L’ordinateur portable dispose désormais de nombreux ports pour ceux qui ont besoin d’une meilleure connectivité, notamment un port HDMI, un emplacement pour carte SD et même un connecteur MagSafe pour l’alimentation. L’ordinateur portable dispose également d’une webcam à plus haute résolution et d’un meilleur système de haut-parleurs. Et, il supprime la Touch Bar au profit de véritables touches de fonction.

L’affichage est peut-être l’une des plus grandes mises à jour du MacBook Pro. L’ordinateur portable propose désormais un écran Mini-LED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui signifie que le mouvement devrait être beaucoup plus fluide, tandis que les niveaux de noir devraient être beaucoup plus profonds. Nous devrons attendre et voir à quoi il ressemble en personne, mais l’iPad Pro, qui a un écran Mini-LED, est magnifique.

Le nouveau MacBook Pro est disponible en variantes 14 pouces et 16 pouces, et les deux sont proposés avec des choix pour les puces M1 Pro et M1 Max. Le MacBook Pro sera disponible en pré-commande aujourd’hui, avec une disponibilité complète la semaine prochaine. Le modèle 14 pouces coûte 1 999 $, tandis que le modèle 16 pouces commence à 2 499 $. Ils sont tous deux disponibles en argent et en gris sidéral.

AirPod de troisième génération

Apple a complètement repensé les AirPod pour le modèle de troisième génération. Désormais, les AirPod standard ont un design un peu plus proche des AirPods Pro, avec une tige coudée et un bourgeon plus gros. Les AirPod n’ont pas d’embouts auriculaires comme les AirPods Pro, mais ils devraient quand même s’adapter légèrement mieux grâce au nouveau design.

Outre le nouveau design, les AirPod bénéficient de quelques fonctionnalités supplémentaires qui n’étaient pas disponibles sur les modèles de la génération précédente. Le principal d’entre eux est la prise en charge de Spatial Audio, qui permet aux utilisateurs d’accéder à la technologie audio 3D sur iPhone, iPad et Apple TV. Il s’agit d’une fonctionnalité qui n’était auparavant disponible que sur les écouteurs AirPods Pro ou AirPods Max. Malheureusement, les nouveaux AirPod n’ont pas de suppression du bruit.

Apple dit avoir intégré de nouveaux haut-parleurs dans les AirPod de troisième génération pour améliorer la qualité audio. De plus, les nouveaux AirPod prennent en charge l’égaliseur adaptatif d’Apple, qui ajuste le son en fonction de la forme des oreilles du porteur. Ils peuvent également se recharger via MagSafe.

Les nouveaux AirPod sont disponibles en pré-commande, pour 179 $. Apple dit qu’ils seront disponibles à l’achat « la semaine prochaine ».

Forfait vocal Apple Musique

Apple a introduit un nouveau forfait Apple Music de niveau inférieur à 4,99 $ par mois, appelé forfait vocal. Ce plan permet aux utilisateurs d’accéder aux chansons et aux listes de lecture en utilisant leur voix, sans avoir à payer pour un abonnement complet au service. C’est principalement une bonne option pour les clients HomePod qui n’ont pas nécessairement besoin de l’expérience Apple Music complète.

