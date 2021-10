Tout ce qu’Apple a annoncé lors de son événement « Unleashed »

Apple a officiellement annoncé aujourd’hui sa première refonte majeure du MacBook Pro depuis plus de cinq ans. Lors de son événement virtuel « Unleashed », Apple a annoncé de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, de nouveaux AirPods 3, etc. Dirigez-vous ci-dessous alors que nous rassemblons toutes les annonces d’aujourd’hui…

Pomme Musique

L’événement d’aujourd’hui a débuté avec une paire d’annonces concernant Apple Music. Tout d’abord, Apple a annoncé qu’Apple Music ajoutait « des centaines de nouvelles listes de lecture d’ambiance et d’activité » créées par l’équipe éditoriale du service.

Apple Music ajoute également des centaines de nouvelles listes de lecture d’ambiance et d’activité créées par les experts en rédaction d’Apple Music et entièrement optimisées uniquement pour la voix. Les abonnés peuvent demander à Siri de « Jouer la liste de lecture du dîner », « Jouer quelque chose de cool » ou même « Jouer plus comme ça » pour une expérience musicale vraiment personnalisée. Ces nouvelles listes de lecture sont disponibles pour chaque abonné de n’importe quel forfait Apple Music.

Deuxièmement, Apple a annoncé un nouveau forfait Apple Music Voice, disponible au prix de 5 $ par mois. Ce plan permet aux utilisateurs d’accéder à l’intégralité du catalogue d’Apple Music exclusivement via Siri. Les utilisateurs peuvent demander que la musique soit lue sur tous leurs appareils compatibles Siri, y compris HomePod mini, AirPods, iPhone et lors de l’utilisation de CarPlay

Les utilisateurs peuvent s’abonner au forfait Apple Music Voice via Siri en disant « Dis Siri, démarre mon essai Apple Music Voice » ou en s’inscrivant via l’application Apple Music. Les utilisateurs qui font la demande via Siri bénéficieront d’un essai gratuit de 7 jours du plan Apple Music Voice qui ne se renouvelle pas automatiquement.

AirPod

Continuant de se concentrer sur la musique, Apple a ensuite porté son attention sur les AirPod. La société a officiellement annoncé aujourd’hui les nouveaux AirPods de troisième génération, apportant un tout nouveau design inspiré des AirPods Pro.

Les nouveaux AirPods 3 sont presque identiques aux AirPods Pro, mais sans les embouts auriculaires remplaçables. Apple dit que la «conception profilée» est conçue pour s’adapter «au bon angle pour le confort et pour diriger l’audio dans l’oreille». Les nouveaux AirPod sont résistants à la transpiration et à l’eau, avec un indice IPX4 pour les écouteurs et le boîtier de charge.

En parlant de l’étui de charge, Apple dit que l’étui de charge AirPods 3 prend en charge MagSafe pour la première fois. Vous pouvez également charger via Lightning. Les AirPods 3 offrent jusqu’à six heures de temps d’écoute par charge et jusqu’à 30 heures de temps d’écoute total avec l’étui de charge.

Apple dit que les AirPod utilisent un son de calcul, similaire aux AirPods Pro et AirPods Max, pour régler le son en temps réel en fonction de la façon dont les AirPod s’adaptent à l’oreille de l’utilisateur. Il existe également un support pour Adaptive EQ et Dolby Atmos.

Les nouveaux AirPods 3 sont disponibles à la commande aujourd’hui pour 179 $, et les premières commandes arriveront la semaine prochaine, le mardi 26 octobre. Les AirPods de deuxième génération restent dans la gamme à un nouveau prix inférieur de 129 $. Les AirPods Pro sont également désormais livrés avec un boîtier compatible MagSafe pour le même prix de 249 $.

AccueilPod mini

Le HomePod mini a également attiré un peu d’attention lors de l’événement d’aujourd’hui. Apple a annoncé qu’à partir du mois prochain, le HomePod mini sera disponible en trois nouvelles couleurs : jaune, orange et bleu. Ces couleurs rejoindront les options existantes de blanc et de gris sidéral pour le même prix de 99 $.

M1 Pro et M1 Max

Ensuite, l’accent s’est déplacé vers le Mac. Avant de plonger dans la toute nouvelle gamme MacBook Pro, Apple a planté le décor en dévoilant ses puces Apple Silicon de nouvelle génération. Surnommées M1 Pro et M1 Max, Apple a dévoilé deux nouvelles versions de la puce M1 qui a fait ses débuts l’année dernière dans les MacBook Pro 13 pouces, Mac mini et MacBook Air.

Tout d’abord, Apple affirme que le nouveau processeur M1 Pro est jusqu’à 70 % plus rapide que le M1. Il utilise une conception à 10 cœurs avec huit cœurs hautes performances et deux cœurs haute efficacité. Pour les graphiques, le M1 Pro dispose d’un GPU jusqu’à 16 cœurs qui est jusqu’à 2 fois plus rapide que le M1.

En termes de configurations, le M1 Pro peut être construit avec jusqu’à 32 Go de RAM, par rapport à la limitation actuelle de 16 Go sur les modèles M1 Mac. Le M1 Pro peut piloter jusqu’à deux écrans externes avec une résolution allant jusqu’à 6K à 60 Hz.

Ensuite, le M1 Max est ce qu’Apple appelle « la puce la plus puissante au monde pour un ordinateur portable professionnel ». Le M1 Max est doté du même processeur puissant à 10 cœurs que le M1 Pro, associé à un GPU massif à 32 cœurs pour des performances graphiques jusqu’à 4 fois plus rapides que le M1. Le M1 Max peut être configuré avec jusqu’à 64 Go de RAM.

Le M1 Max peut piloter jusqu’à trois écrans externes avec une résolution jusqu’à 6K et un autre écran externe avec une résolution jusqu’à 4K à 60 Hz à plus d’un milliard de couleurs.

Le M1 Pro et le M1 Max disposent tous deux d’un moteur neuronal à 16 cœurs pour une accélération de l’apprentissage automatique sur l’appareil et des performances de caméra améliorées, des contrôleurs Thunderbolt 4 intégrés supplémentaires offrent encore plus de bande passante d’E/S, l’enclave sécurisée pour une sécurité de premier ordre, et plus.

Nouveaux MacBook Pro

Pour clore l’événement d’aujourd’hui, Apple a officiellement annoncé sa nouvelle gamme de MacBook Pro de nouvelle génération alimentés par les processeurs M1 Pro et M1 Max.

La nouvelle gamme MacBook Pro est disponible en configurations 14 pouces et 16 pouces. Sur les côtés, vous trouverez trois ports Thunderbolt 4 ainsi qu’un port HDMI, un emplacement pour carte SD et oui, une connectivité MagSafe pour le chargement. La barre tactile a également été supprimée au profit des touches de fonction traditionnelles pour des éléments tels que la luminosité, la lecture multimédia, le volume, etc.

La technologie d’affichage des nouveaux MacBook Pro est assez impressionnante. Les configurations 14 pouces et 16 pouces utilisent la technologie mini-LED pour jusqu’à 1 000 nits de luminosité soutenue en plein écran et une incroyable luminosité maximale de 1 600 nits pour le contenu HDR. Apple apporte également sa technologie d’affichage ProMotion sur Mac pour la première fois.

Cela signifie que les nouveaux modèles de MacBook Pro ont des taux de rafraîchissement d’affichage allant jusqu’à 120 Hz pour rendre l’interface, les tâches et les animations beaucoup plus fluides qu’auparavant. Il s’agit de la même technologie qui est arrivée sur l’iPhone 13 Pro le mois dernier et sur l’iPad Pro il y a plusieurs années.

Les deux modèles sont livrés avec un écran plus grand que la génération précédente. Le MacBook Pro 16 pouces offre un écran de 16,2 pouces avec 7,7 millions de pixels, le plus jamais vu sur un ordinateur portable Mac. Et le modèle 14 pouces offre aux utilisateurs plus d’espace d’écran qu’auparavant, avec une zone active de 14,2 pouces et un total de 5,9 millions de pixels.

Et oui, il y a une encoche en haut de l’écran du MacBook Pro similaire à l’iPhone. Dans cette encoche se trouve la caméra, qui a désormais une résolution de 1080p. L’encoche est également ce qui permet à Apple de rendre les lunettes autour de l’écran encore plus petites qu’auparavant.

En termes de spécifications, le MacBook Pro 14 pouces peut être configuré avec le processeur M1 Pro d’Apple, jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 8 To de stockage SSD. Le modèle 16 pouces peut être configuré avec le processeur M1 Pro ou M1 Max et jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée, plus jusqu’à 8 To de stockage SSD.

Les nouveaux MacBook Pro sont disponibles à la commande sur le site Web d’Apple à partir d’aujourd’hui et les premières commandes arriveront pour les clients et dans les Apple Stores mardi prochain.

Conclure

Comme vous pouvez le voir, l’événement Apple d’aujourd’hui a couvert de nombreuses annonces, allant des nouveaux AirPods 3 aux nouvelles configurations MacBook Pro haut de gamme. Quelle a été votre annonce préférée de l’événement d’aujourd’hui ? Avez-vous passé des précommandes ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :