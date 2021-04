Tout ce qu’Apple n’a pas annoncé lors de l’événement “ Spring Loaded ” d’avril

L’événement Apple “ Spring Loaded ” d’une heure comprenait un tas de nouveaux matériels et fonctionnalités. Alors qu’un nouvel iPad Pro, un iMac repensé, une fonctionnalité d’abonnement au podcast et une nouvelle Apple TV ont été dévoilés, il y a des choses sur lesquelles Apple travaillerait, mais n’a pas annoncé. Continuez à lire pendant que nous rassemblons ce qu’Apple n’a pas annoncé…

AirPods 3

Les AirPods 3 présumés n’ont pas été annoncés cette semaine par Apple. L’analyste fiable Ming-Chi Kuo a rapporté que les nouveaux AirPods présenteront un nouveau facteur de forme et une conception «similaires aux AirPods Pro». Récemment, Kuo a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que les AirPods 3 soient lancés avant le troisième trimestre.

Apple est susceptible de publier de nouveaux modèles d’iPhone en septembre, et il serait logique que la société publie également de nouveaux AirPod à la même époque. Cela garantirait également que les AirPods 3 sont facilement disponibles à temps pour la saison des achats des Fêtes.

MacBook Pro repensé

Alors que la société a annoncé une refonte de l’iMac 24 pouces, elle devrait également lancer le MacBook Pro 14 pouces redessiné ainsi qu’un modèle 16 pouces cette année. Parallèlement à la nouvelle puce Apple Silicon, la société pourrait utiliser la technologie d’affichage mini-LED au lieu de l’actuel écran LCD haute résolution rétroéclairé par LED avec IPS.

On s’attend à ce qu’Apple donne aux utilisateurs professionnels ce qu’ils demandent depuis le MacBook Pro 2016: plus de ports. Le MacBook Pro repensé devrait actuellement conserver les ports USB-C pour Thunderbolt 3, mais relancer le chargement MagSafe, HDMI et un lecteur de carte SD intégré.

Nouvel iMac 27/32 pouces

Avec l’iMac 24 pouces dévoilé, le prochain sera probablement une version repensée de l’iMac 27 pouces. Ce modèle se concentrera probablement sur les utilisateurs hardcore, avec un successeur de puce M1 et plus d’options de mise à niveau.

Différent de l’iMac coloré de 24 pouces, le 27 pouces pourrait recevoir une refonte avec un panneau de 32 pouces, une option de verre nano-texture et peut-être une nuance de couleur gris sidéral. Apple a déclaré que la transition Apple Silicon prendrait deux ans.Nous prévoyons donc que le plus grand iMac arrivera plus tard cette année ou au début de 2022.

Nouvel iPad et iPad mini

Ne vous méprenez pas. Apple a annoncé un nouvel iPad Pro, mais des rumeurs suggéraient qu’il s’agirait d’un événement iPad. La société n’a pas dévoilé un nouvel iPad mini ni même un nouveau modèle de base d’iPad. Bien qu’il n’y ait que très peu de rumeurs à leur sujet, l’iPad mini pourrait recevoir une refonte avec un écran de 8,4 pouces et les deux iPad pourraient recevoir la puce A14.

Apple Pencil (troisième génération)

Un nouvel Apple Pencil aurait également été dévoilé lors de l’événement «Spring Loaded». Depuis que le nouvel iPad Pro 12,9 pouces a reçu un nouvel écran mini-LED, la société aurait pu profiter de la technologie pour annoncer un nouveau crayon, mais cela ne s’est pas produit.

Récemment, des images prétendument divulguées ont fait surface sur le Web avec l’Apple Pencil de troisième génération. Maintenant que l’iPad Pro a été introduit, cet Apple Pencil qui a fui pourrait arriver plus tard cette année.

