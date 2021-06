Tout ce qu’Apple prévoit d’annoncer la semaine prochaine – .

La conférence mondiale annuelle des développeurs d’Apple, également connue sous le nom de WWDC, débutera lundi prochain le 7 juin et se déroulera tout au long de la semaine. Et tout comme l’année dernière, la WWDC 2021 sera une affaire en ligne uniquement en raison de la pandémie de coronavirus. Bien que nous ayons apparemment franchi un cap en ce qui concerne la lutte contre COVID-19, nous ne sommes toujours pas à un endroit où inviter des milliers de personnes à une conférence en personne n’a aucun sens.

Comme nous nous y attendions, la WWDC 2021 commencera par un événement principal qui verra les dirigeants d’Apple dévoiler de nouvelles itérations d’iOS, macOS, iPadOS, tvOS, watchOS, et plus encore. Bien que la WWDC se concentre traditionnellement sur les logiciels, Apple a parfois utilisé dans le passé la keynote pour introduire du nouveau matériel. Et avec le discours qui approche à grands pas, nous avons passé au peigne fin tous les recoins du moulin à rumeurs d’Apple pour mettre en évidence toutes les plus grandes annonces qu’Apple fera probablement au début de la semaine prochaine.

iOS 15

Il va de soi qu’iOS 15 sera le clou de la keynote. Cela dit, les rumeurs sur ce qu’iOS 15 apportera à la table ont été relativement éloignées et peu nombreuses. Maintenant, cela n’implique pas nécessairement qu’iOS 15 sera une mise à jour ennuyeuse. Au contraire, cela pourrait tout aussi bien être attribuable au fait qu’Apple s’est amélioré dans la prévention des fuites.

D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, iOS 15 proposera un écran de verrouillage remanié et de nouvelles préférences de notification.

Sur ce dernier point, Bloomberg a rapporté ce qui suit plus tôt cette année :

La société prévoit une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de définir différentes préférences de notification, par exemple si le téléphone émet un son ou non, en fonction de leur état actuel. L’amélioration se présentera sous la forme d’un nouveau menu qui permettra aux utilisateurs de sélectionner s’ils conduisent, travaillent, dorment ou des catégories personnalisées de leur choix. Le menu sera affiché sur l’écran de verrouillage mis à jour et dans le centre de contrôle, le menu de l’iPhone et du iPad‌ pour accéder rapidement aux paramètres. Il y aura également une option pour définir des réponses automatiques aux messages en fonction de leur statut. Ce sera une amélioration par rapport à la fonction de réponse automatique actuelle, qui n’est actuellement disponible que pendant la conduite. Apple a ajouté des fonctionnalités de notification uniques telles que Ne pas déranger et Mode veille, mais ce sera la première fois que la société propose une fonctionnalité à l’échelle du système pour modifier les notifications en fonction du statut d’un utilisateur.

Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles Apple envisage de renforcer son application Messages pour l’aider à rivaliser avec des applications dédiées comme WhatsApp. Les détails spécifiques sur ce que Apple a en tête, cependant, restent flous. Il n’est pas non plus clair si la refonte des messages d’Apple sera prête à être lancée par iOS 15 ou si Apple introduira lentement des mises à jour au cours de l’année.

D’autres rumeurs sur iOS 15 incluent des modifications subtiles de l’interface utilisateur du mode sombre, une fonctionnalité de suivi des aliments dans l’application Santé et, bien sûr, une myriade d’améliorations de la sécurité, de la confidentialité et des performances.

En ce qui concerne la compatibilité, il y a des rumeurs selon lesquelles iOS 15 ne fonctionnera pas sur l’iPhone SE d’origine et sur aucun iPhone avant l’iPhone 7.

regarderOS 8

Nous n’avons pas vu beaucoup de rumeurs sur watchOS 8 au cours des derniers mois, bien que nous ayons vu un rapport indiquant qu’Apple pourrait lancer un modèle Apple Watch robuste pour les environnements météorologiques instables et pour les utilisateurs qui ont tendance à pratiquer des sports extrêmes. Bien que les détails restent rares, le modèle robuste d’Apple Watch présentera vraisemblablement un extérieur caoutchouté ainsi qu’une résistance à l’eau améliorée.

En ce qui concerne les améliorations logicielles, nous avons vu des rapports indiquant des fonctionnalités supplémentaires de suivi de la santé pour des activités individuelles comme la natation. Et bien qu’il y ait eu des rapports affirmant qu’Apple travaille sur la technologie Apple Watch capable de surveiller les niveaux de glucose, la pression artérielle et les niveaux d’alcool dans le sang, rien n’indique que nous verrons ces fonctionnalités annoncées avec watchOS 8. En effet, le sang non invasif la surveillance du sucre est en quelque sorte un Saint Graal dans le monde de la technologie médicale, c’est-à-dire qu’il y a une chance que nous ne le voyions pas arriver de sitôt sur l’Apple Watch, voire jamais.

iPadOS et macOS

Bien que les détails soient rares, des rapports crédibles indiquent que iPadOS 15 reçoit une refonte de l’écran d’accueil. En ce qui concerne macOS, toutes les indications indiquent davantage une mise à jour mineure que l’arrivée de fonctionnalités impressionnantes destinées aux consommateurs.

AirPods 3 et AirPods Pro 2

Nous avons vu des rapports de nouveaux AirPod depuis des mois maintenant, et il est possible que Apple le rende officiel à la WWDC. Comme nous l’avons détaillé précédemment, les AirPods 3 d’Apple emprunteront un certain nombre de fonctionnalités aux AirPods Pro, notamment un design plus compact, plus d’options de dimensionnement, une meilleure qualité sonore, une meilleure autonomie de la batterie et une meilleure résistance à l’eau et à la transpiration.

La suppression active du bruit, cependant, resterait exclusive à la gamme AirPods Pro.

Il existe également des rapports selon lesquels les écouteurs AirPods Pro de nouvelle génération d’Apple présenteront un design plus compact, similaire à ce que nous avons vu de concurrents comme Samsung et Google.

“Pour les nouveaux AirPods Pro, Apple vise à rendre les écouteurs plus compacts en éliminant la tige courte qui dépasse actuellement du bas”, a rapporté Bloomberg à la fin de l’année dernière. « Une conception en test a une forme plus arrondie qui remplit davantage l’oreille d’un utilisateur, similaire aux dernières conceptions de Samsung Electronics Co., Amazon.com Inc. et Google. »

Nouveaux Mac

Bien que cela puisse être long, nous avons vu des rapports affirmant qu’Apple travaille déjà à l’intégration de son processeur M2 de nouvelle génération dans les nouveaux modèles de MacBook Pro. Y a-t-il une chance que nous voyions une annonce à cet effet à la WWDC ? C’est possible, mais peut-être pas probable. Incidemment, la Touch Bar quelque peu polarisante peut être supprimée sur les prochains modèles de MacBook Pro. D’autres rumeurs concernant le MacBook Pro incluent des panneaux d’affichage plus lumineux et des cadres plus fins.

Comment regarder

Vous pouvez profiter de toutes les festivités en temps réel car Apple diffusera la WWDC 2021 sur Apple.com, sur l’application Apple TV et sur YouTube.

