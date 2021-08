Tout ce que Biden a à faire est d’arrêter de renifler les enfants et il ne peut tout simplement pas le faire – RedState ⋆ .

Joe Biden a organisé jeudi une cérémonie dans la roseraie de la Maison Blanche en l’honneur de la police du Capitole et de la police métropolitaine impliquées dans la protection du Capitole le 6 janvier.

Prés. Biden s’exprime sur le projet de loi attribuant une médaille du Congrès aux officiers qui ont défendu le Capitole le 6 janvier. « À tous, au nom d’une nation reconnaissante : merci, merci, merci d’avoir protégé notre Capitole – et peut-être encore plus important, d’avoir protégé notre Constitution. » pic.twitter.com/UXE34FsuQY – ABC News (@ABC) 5 août 2021

Ainsi, Joe Biden parle de la Constitution bien que l’autre jour, il ait dit en gros qu’il n’en avait rien à faire, annonçant que son administration émettait un nouvel ordre de moratoire sur les expulsions pour gagner du temps, sachant qu’il était susceptible d’être trouvé. inconstitutionnel. Il a prêté serment de respecter la Constitution, mais il l’a juste jeté sous le bus.

C’était un rassemblement étrange où seuls les enfants semblaient porter des masques.

Nouvelle règle : seuls les enfants doivent porter des masques à l’extérieur pic.twitter.com/gyFgC8ldSO – Tom Elliott (@tomselliott) 5 août 2021

Mais ce n’était pas la seule chose qui était étrange. Joe Biden était à nouveau avec les enfants et les cheveux reniflants.

Joe Biden signait la reconnaissance honorant les officiers lorsqu’il commence à regarder quelqu’un. Il devient clair qu’il s’agit d’une petite fille après qu’il lui ait fait signe de s’approcher de lui et l’a attirée sur ses genoux. Il se pencha vers elle, chuchotant et mettant son nez dans ses cheveux. Elle semble mal à l’aise et s’éloigne de lui.

Biden repère une petite fille hors de la foule, l’appelle pour s’asseoir sur ses genoux, puis essaie de la renifler pic.twitter.com/0W0K4lADFL – Juif déplorable (@TrumpJew2) 5 août 2021

Cela semble au-delà de la chair de poule.

Joe Biden ne peut tout simplement pas s’en empêcher. pic.twitter.com/FNV7wDW82d – Mick (@TheMickNY) 5 août 2021

Quel est le problème avec cet homme ? On lui a dit d’arrêter de toucher les gens ; il a même prononcé un grand discours sur la façon dont il “l’a maintenant”. Pourtant, il ne comprend toujours pas. Et c’est tout simplement faux quand il tire une petite fille sur ses genoux et met son nez dans ses cheveux.

Ce n’est même pas la première fois au pouvoir qu’il fait quelque chose comme ça. Il y a quelques mois à peine, en mai, il a fait des commentaires incroyablement effrayants à une petite fille d’environ six ans. Il a dit : « J’aime ces barrettes dans tes cheveux. Mec, je vais te dire quoi, regarde-la. On dirait qu’elle a 19 ans assise là comme une petite dame avec les jambes croisées.

Joe Biden regarde une petite fille dans le public, la fille d’un vétéran, et dit “J’adore ces barrettes dans tes cheveux. Mec, je vais te dire, regarde-la, on dirait qu’elle a 19 ans assise là comme une petite dame avec les jambes croisées. pic.twitter.com/DbH8ihG2Mj – The Post Millennial (@TPostMillennial) 28 mai 2021

C’était plus que bizarre, et non, elle avait l’air d’avoir six ans pour n’importe quel être humain rationnel. Est-ce mal de parler d’un enfant de six ans comme ça ?

Avant son entrée en fonction, il y avait toutes sortes de photos et de vidéos qui soulevaient des questions sur son comportement inapproprié avec les petites filles. Il y avait aussi le tristement célèbre discours «Corn Pop» qui non seulement détaillait sa rencontre avec le gangbanger brandissant un rasoir droit, mais incluait cet extrait où Biden expliquait à quel point les petits enfants aimaient caresser ses jambes poilues.

Son comportement est au-delà de la chair de poule.