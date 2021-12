Tout ce que Google a lancé en 2021 (et ce que nous espérons en 2022)

Liens rapides

Logiciels et services Google

Chez Android Police, nous sommes fiers et apitoyés de couvrir ce que Google crée d’une main et tue de l’autre. Cette année a vu de nombreux ajouts au cimetière, mais qu’en est-il des choses que l’entreprise a laissées vivre ? Comment se sont-ils comportés en regard critique ? Et comment vont-ils continuer à tenir le coup ? Nous jetons un regard en arrière… et en arrière.

Marques autres que Google

Le produit de la marque dédiée à la maison intelligente de Google qui a presque certainement le plus grand attrait est le Nest Hub de deuxième génération. Peu de choses sur la « partie d’affichage intelligent » de l’affichage intelligent ont changé depuis le premier, mais le changement de poche est toujours agréable et les acheteurs doivent en garder avec une baisse de prix. La principale valeur ajoutée ici, cependant, est la suite de données de détection du sommeil dérivée du radar. À côté de votre lit, il fait en grande partie son travail, mais si vous partagez votre lit avec un partenaire ou un animal de compagnie et qu’il fait une sieste, les données recueillies par les radars Soli devront être gérées par intermittence. Google prévoyait de facturer la détection du sommeil à partir de 2022, mais il semble avoir réalisé qu’il y avait du travail à faire, donc le suivi restera libre d’utilisation pour le moment.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Cet été, Nest a sorti une batterie de caméras de sécurité et une sonnette vidéo – dont certaines fonctionnent en fait sur piles – les principaux objectifs étant l’abordabilité et la polyvalence. le Nest Doorbell à piles était une déception car nous devions payer au moins 6 $ par mois pour un abonnement Nest Aware pour pouvoir enregistrer des événements pendant une durée raisonnable. Bien que l’interaction en direct avec les invités à la porte puisse toujours être utile, le fait de ne pas avoir le moyen pour le produit de « rouler du ruban adhésif » pendant au moins une nuit l’a gâché pour nous. Nos réflexions sur le Batterie Nest Cam sont encore plus graves : devoir utiliser un câble propriétaire pour charger l’appareil était un oubli particulièrement douloureux.

le Nest Cam indoor (filaire), dans son cinéma restreint, était raisonnablement utilisable avec ou sans Nest Aware. le Projecteur Nest Cam, bien que nous pensons qu’il est actuellement trop cher et qu’il pourrait faire avec un meilleur appareil photo, se débrouille également bien indépendamment et sert un objectif qui n’avait pas été atteint par la marque jusqu’à son lancement.

Google s’est efforcé de faire de Nest Aware un achat non seulement complémentaire, mais presque obligatoire, avec ces nouveaux produits. L’exclusion du stockage local par conception en faveur du cloud peut être avant-gardiste, mais payer pour une couverture inférieure à la base et des fonctionnalités telles que les relais d’alerte émis par les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone en font un achat motivé par le ressentiment. Cela ternit la marque Nest.

Google a clôturé son acquisition du fabricant de trackers de fitness Fitbit en janvier de cette année, bien que vous entendiez une histoire différente du ministère de la Justice et des régulateurs australiens de la concurrence, car leurs enquêtes devraient se poursuivre jusqu’en 2022. Dans tous les cas, c’est seulement comme une question d’affaires que nous mentionnons le Fitbit Luxe et Charge 5 en tant que produits Google, même s’ils ne sont que des vestiges du pipeline de pré-achat. En effet, nous avons trouvé que le Charge 5, en particulier, était sans intérêt et rappelait la stratégie de produit du statu quo de l’ère des dinosaures avant que le météore ne l’efface. Hé, en parlant de wearables…

Logiciels et services Google

Non, la Galaxy Watch4 n’appartient pas à cette liste en tant que produit Google, mais même avec la participation de Samsung, l’investissement que Google a fait pour obtenir Porter OS du bon côté et correctement intégré aux applications et services devrait rendre la version 3 suffisamment convaincante pour que les partenaires OEM sceptiques reviennent à la maison. Considérez la mise en œuvre de Wear OS cette année comme un teaser lié à la Pixel Watch tant attendue de Google.

À noter également Fuchsia OS qui prend le relais de Cast OS sur les écrans Nest. À part le changement de langage de codage, l’expérience est censée être exactement la même qu’avant. Nous pourrions éventuellement en entendre davantage sur les choses sexy comme les repères de performance et la façon dont les nouveaux UX se manifesteront, mais pour le moment, garder les choses en marche et en sécurité sera la priorité numéro un.

Dans l’espace considérablement plus chaud des services d’abonnement tout-en-un, Google a introduit Passe Pixel qui regroupe un nouveau téléphone Pixel 6 dans le cadre d’un forfait location-achat avec assurance Preferred Care et service cellulaire Google Fi, plus 200 Go de stockage cloud Google One, YouTube Premium et YouTube Music Premium, et Google Play Pass pour un paiement mensuel sur 2 ans.

Alors que la société tente de jeter un large filet, le package sert finalement les fans de la marque contrairement à son plus grand concurrent Apple One – la principale différence de paradigme est l’écart de contenu attrayant entre YouTube et Apple TV + – ou même Samsung Access qui regroupe un téléphone , la protection des appareils et Microsoft OneDrive et un sous-marin 365. Idéalement, nous verrions Pixel Pass se développer de lui-même avec une version plus générique apportée en tandem pour prendre en charge d’autres utilisateurs Android potentiels intéressés par Play Pass, YouTube, peut-être même Stadia. Ce service a toujours l’air d’avoir besoin d’une béquille supplémentaire.

Matériel Google

Apple, Samsung et autres apprécient une tour de Babel remplie d’écouteurs sans fil où les clients auront des attentes distinctes pour chaque niveau. Les Pixel Buds de la série A est le deuxième des deux nouveaux arrivants que Google a établis. Par rapport aux Pixel Buds de deuxième génération, le design et le son sont plus ou moins les mêmes, il n’y a pas de recharge sans fil et c’est moins cher. Il y a de la place pour quelques chicanes sur leurs valeurs intrinsèques, mais en fin de compte, ce sont des pick-up faciles, des gardiens faciles et des successeurs légitimes des Pixel Buds 2.

En juxtaposant les éloges des critiques et des masses au Pixel 3a avec le vide presque complet laissé par les téléphones Pixel 6, le Pixel 5a apparaît comme un enfant orphelin. Sur sa propre voie avec les téléphones de la série A, il pourrait suffire à lui seul avec des performances moyennes, des garanties logicielles simples que seul Google peut fournir et une batterie qui satisfera les gens. Mais hélas, avec la puissance de calcul que le Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont démontré dès le départ à des prix alléchants qui ont le potentiel de baisser encore plus dans certains scénarios de vente au détail jusqu’en 2022, nous nous demandons si une proposition de Pixel 6a pourrait échouer si notre spéculation actuelle se maintient jusqu’à la fin de été 2022. De l’avis de cet écrivain, Google ne me ferait pas mordre à moins qu’il ne tombe en dessous de 350 $.

Non, nous n’incluons pas des éléments tels que les chips de pomme de terre originales de Google ou l’hybride tasse à thé-clavier qui vit sa meilleure vie dans un référentiel GitHub. Mais nous devons inclure le Support de pixels 2 comme la dernière et probablement la dernière entrée de Google en 2021. En fait, elle n’a été rendue disponible de manière significative qu’au cours des deux dernières semaines. Néanmoins, avec une charge sans fil de 23 W et un amplificateur d’expérience pour les propriétaires de Pixel, nous pensons que c’est un jouet agréable à avoir. Espérons juste que nous n’entendons pas parler d’un ordre de rappel pour une raison quelconque.

Si nous voulons posséder ces produits pendant une période significative, il est important d’avoir des points de contrôle comme ceux-ci où nous pouvons rassembler autant de contexte que possible et guider les attentes sur la façon dont les gens peuvent les utiliser pour les années à venir. Espérons que 2022 se passera aussi bien pour vous que pour votre téléphone, votre appareil photo ou votre montre.

Obtenez des cartes microSD bon marché pour votre nouvel équipement de Noël avec jusqu’à 48% de réduction chez B&H

Personne ne pense jamais à inclure des cartes mémoire avec ses cadeaux. Ils ont du culot.

Lire la suite

A propos de l’auteur

Jules Wang (1254 articles publiés)



Jules a rejoint l’équipe Android Police en 2019. Avant cela, il était chez Pocketnow. Il aime les transports en commun, les podcasts et les gens en général. Il aime également avoir une vision globale de la technologie, de la façon dont les gens sont attirés par elle à la façon dont elle est utilisée dans toutes les autres industries.

Plus de Jules Wang