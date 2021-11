Tout ce que j’aime chez Material You

Material You est assez controversé, certaines personnes étant convaincues qu’il s’agit de la meilleure mise à jour de conception que Google ait jamais introduite et d’autres diamétralement opposées à l’aspect ludique qu’elle introduit. Scott peut craindre que cela ne conduise à un écosystème d’applications fades et similaires, j’ai une vision beaucoup plus positive. Pour moi, Material You est une chance pour les logiciels de s’adapter parfaitement aux goûts de chacun et de la chose la plus facilement personnalisable sur chaque appareil : le fond d’écran.

Je n’ai probablement pas à vous présenter Material You à ce stade, mais juste au cas où vous ne le sauriez pas, un petit rappel. Il s’agit de la dernière version du système de conception matérielle de Google, qu’il a introduit en 2014 aux côtés d’Android 5 Lollipop dans le but d’unifier la conception d’applications à travers ses services et différents facteurs de forme. Alors que la conception matérielle a toujours été davantage une ligne directrice et non un ensemble de règles figées, en particulier après la mise à jour du thème des matériaux de 2018, Material You s’éloigne encore plus des paradigmes de conception rigoureux du passé.

C’est une évolution passionnante, car elle est basée sur la seule chose que presque tout le monde change dès qu’ils obtiennent un nouveau téléphone : le fond d’écran. C’est la seule partie de votre appareil où vous pouvez essentiellement faire tout ce que vous voulez en termes de conception, sans règles en place sur ce qui est de bon goût et ce qui ne l’est pas. Certaines personnes adorent personnaliser leur téléphone avec des paysages ou de l’art abstrait, tandis que d’autres préfèrent une seule couleur. Beaucoup utilisent des photos de leurs proches ou de leurs animaux de compagnie. D’autres aiment montrer leur fidélité à un groupe ou à une franchise, qu’il s’agisse de sports, de groupes, de marques, de jeux, de films ou de tout autre type de fandom. Il est possible d’aller encore plus loin avec des fonds d’écran qui montrent l’intérieur d’un téléphone ou une application qui change automatiquement d’arrière-plan périodiquement.

Bien que vous puissiez en outre personnaliser votre téléphone avec des coques et des skins, vous devez franchir quelques étapes supplémentaires pour obtenir un look vraiment unique, ce qui vous coûte souvent de l’argent supplémentaire. Vous êtes totalement libre de choisir ce que vous souhaitez pour votre fond d’écran, sans frais (à l’exception des applications de fond d’écran payantes et des œuvres d’art numériques, bien sûr).

Sur les téléphones Pixel, Android 12 base son interface sur les couleurs dominantes de l’arrière-plan de votre écran d’accueil, avec des éléments d’interface utilisateur système, des widgets, des icônes d’applications et des interfaces d’applications propriétaires puisant dans ce moteur pour vous offrir un look unique que vous pourriez ne pas trouver sur n’importe quel autre téléphone dans le monde – c’est particulièrement vrai si vous optez pour une image que vous avez prise vous-même. Avec Material You analysant chaque détail de votre fond d’écran (localement sur votre téléphone), il extraira des couleurs très légèrement différentes et les utilisera pour vous offrir une expérience unique sur votre téléphone.

Google a depuis longtemps commencé à expérimenter des thèmes personnalisés, notamment sur Android 10 et 11, où il était possible de modifier les icônes, les formes, les polices et les couleurs pour quelques éléments de l’interface utilisateur du système. C’est dommage qu’Android 12 ait perdu cette capacité, ramenant tout le monde aux icônes rondes par défaut, mais Material You compense cela par sa facilité. Vous pouvez simplement définir un nouveau fond d’écran et le laisser faire sa magie, sans aucun réglage supplémentaire, bien qu’il soit possible de choisir jusqu’à trois palettes de couleurs personnalisées alternatives et quatre couleurs standard si vous le souhaitez.

Il y aura toujours des passionnés qui aiment utiliser ou créer des icônes personnalisées pour leurs lanceurs tiers, de toutes formes et tailles, mais le fond d’écran est probablement le dénominateur commun qui comprend également des gens ordinaires qui ne sont pas particulièrement intéressés par les thèmes et le modding. Les options de conception de Material You sont au premier plan, et elles ne peuvent être évitées, peu importe à quel point vous en savez peu sur la personnalisation du thème.

Dans un monde parfait, chaque application Android introduirait des éléments Material You, vous offrant une expérience unique dans chaque application que vous utilisez. Google a été assez rapide pour ajouter un support dans ses propres applications, ce qui nous donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler Android dans un an ou deux. En changeant simplement votre fond d’écran, vous pourrez peut-être modifier toutes les interfaces de votre application à votre guise, avec les couleurs que vous préférez voir. Ajoutez à cela les modes clair et sombre, et vous avez une énorme palette avec laquelle jouer. Une petite sélection d’applications vous permet déjà de modifier leur interface utilisateur (comme Telegram, Facebook Messenger, Kindle, une poignée de clients Reddit), mais avoir une bascule à l’échelle du système sous la forme de votre fond d’écran en fait un processus beaucoup moins fastidieux à actualiser l’apparence et la convivialité de vos applications préférées.

Tout comme Material Design s’est adapté et a grandi au fil du temps, je suis convaincu que Material You mûrira également au cours des prochains mois et années.

Bien sûr, c’est la vision idéale. Il est possible que de nombreux grands développeurs tiers ne soient pas prêts à abandonner leur identité de marque pour Material You, tout comme de nombreuses applications populaires hésitaient à se lancer dans Material Design à l’époque. J’apprécie également l’argument selon lequel Material You rendra les applications fades et ennuyeuses, en les dépouillant de toute individualité qui pourrait les rendre plus amusantes à utiliser ou aider les utilisateurs à les différencier en un coup d’œil. Cependant, tout comme Material Design s’est adapté et a grandi au fil du temps, je suis convaincu que Material You mûrira également au cours des prochains mois et années. Peut-être que les ajustements de couleur seront suffisamment subtils pour qu’ils ne dominent plus complètement les applications, ou peut-être que les applications pourront utiliser le moteur de thème d’une manière nouvelle et moins directe que nous ne pouvons pas encore imaginer.

Il est clair que Material You est une expérience audacieuse, mais pour moi, il semble que ce soit un pari payant. La nouvelle direction visuelle fait parler de plus en plus de personnes sur les derniers téléphones de Google – les excellents Pixel 6 et Pixel 6 Pro – et sur le design en général, beaucoup affirmant que cela donne à iOS un aspect long dans la dent. Il est tout à fait possible que Google soit en train de déclencher une toute nouvelle vague de paradigmes de conception d’applications sur plusieurs plates-formes concurrentes, un peu comme il l’a fait avec son lancement de Material Design en 2014. Pour ma part, j’attends avec impatience ce nouveau monde courageux. Si vous souhaitez lire une position opposée, consultez le post de Scott sur tout ce qu’il déteste à propos de Material You.

