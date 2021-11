Tout ce que je déteste chez Material You

Android 12 a été salué comme la plus grande refonte du système d’exploitation depuis sa création, en grande partie grâce au nouveau système de conception Material You de Google. Il s’agit de grandes formes arrondies et de couleurs dynamiques audacieuses – un langage de conception typiquement Googley qui semblait être une mise à jour passionnante, à première vue. Et s’il y a beaucoup d’aspects positifs à Material You, comme le souligne Manuel, je pense qu’il y a aussi quelques raisons d’être moins enthousiaste.

Le changement visuel le plus évident lors de la mise à niveau vers Android 12 est que les éléments importants à l’écran sont plus grands et les formes plus ludiques. C’est un changement amusant qui fait une bonne première impression, mais alors que je m’installe dans l’utilisation de la nouvelle interface utilisateur, il est difficile de ne pas la voir comme un peu enfantine, surtout par rapport à l’esthétique plus mature (mais certes plus ennuyeuse) d’iOS. Dans son empressement à différencier Android, Google a composé la fantaisie aléatoire avec une grande variété de rayons et de formes de bordure différents, ainsi que des titres plus larges, et le résultat final peut sembler quelque peu confus et peu harmonieux. La densité de l’information est également faible, l’accent étant davantage mis sur l’espace négatif – cela est généralement bienvenu, mais Google n’a peut-être pas trouvé le bon équilibre. Cela n’est nulle part plus prononcé que dans l’ombre des notifications, où très peu de détails sont affichés à moins que vous ne développiez chaque carte. Il y a également moins de réglages rapides à l’écran à tout moment, avec des titres plus descriptifs. Cela ressemble presque à un changement pour le plaisir puisque les plus petites tuiles ont bien fonctionné pour les dernières versions d’Android. Google semble avoir donné la priorité à faire sensation avec la dernière itération de Material Design, mais la question de savoir si le nouveau système a été conçu pour durer fait débat.

Material You est commercialisé comme étant uniquement personnel et personnalisable grâce à son thème de couleur dynamique (Monet). C’est indéniablement impressionnant, tirant des couleurs d’accent complémentaires de votre fond d’écran pour thème l’ensemble du système d’exploitation, y compris de nombreuses applications propriétaires de Google, des interfaces de paramètres au niveau du système et la nouvelle suite dynamique de widgets. Il en va de même pour les icônes d’applications. Google a déjà eu beaucoup de bâton pour redessiner bon nombre de ses icônes afin de présenter les quatre couleurs de base de l’entreprise sur des arrière-plans « plaque blanche ». Il était déjà beaucoup plus difficile de les distinguer sur un écran d’accueil chargé, et certains (voir Gmail et Maps) ont été dépouillés de leur identité de longue date., mais le problème est exacerbé si vous choisissez des icônes à thème monochromes dans Android 12. Cela a l’air bien, mais cela ne vous aidera pas à sauter rapidement dans une application. Il faudra également de nombreuses années aux développeurs tiers pour prendre en charge la coloration dynamique des icônes, s’ils le font, ce qui signifie que vos écrans d’accueil restent un gâchis d’incongruité si vous utilisez cette option. Cela n’est pas activé par défaut, du moins, mais mes objections à Material You sont bien plus profondes que les icônes d’application.

Google met lentement à jour ses applications principales pour y afficher des couleurs thématiques dynamiques. Au dire de tous, ce sera esthétique tant que vous aurez de bonnes couleurs d’accent tirées de votre papier peint (ou que vous aurez choisi vous-même parmi la maigre sélection de quatre teintes de base), mais ce n’est pas mon problème. Je pense que le manque de diversité visuelle dans les propres services de Google pourrait vieillir assez rapidement. Basculer entre les applications et les tâches lorsque chacune a son propre style et sa propre personnalité permet une bien meilleure expérience utilisateur. Lorsque tout se ressemble, le système peut être moins agréable à utiliser et potentiellement même déroutant pour les utilisateurs moins férus de technologie. C’était déjà problématique car Google a fait passer ses applications pour qu’elles soient principalement blanches (en prévision du mode sombre et probablement aussi de Material You), mais que les thèmes dynamiques enlèvent encore plus de personnalité à divers produits.

L’histoire nous dit qu’il sera difficile d’amener les équipes de produits internes de Google à implémenter systématiquement Material You dans ses nombreuses applications, mais le manque de soutien d’applications tierces sera à nouveau une pierre d’achoppement majeure. Cela signifie que certaines de vos interfaces correspondront au thème général de votre téléphone, tandis que beaucoup d’autres ne le seront pas. Je ne vois pas de grandes entreprises telles que Spotify, Twitter ou l’une des applications de Meta diluer leur propre image de marque en faveur de la prise en charge de thèmes dynamiques, et pour cause. Il est également peu probable que le propre YouTube de Google emprunte cette voie, car son identité de marque est trop importante pour être déconcertée. Il en résulte une situation où certaines applications et icônes Google peuvent être colorées pour correspondre au thème de votre téléphone, mais la majorité de vos autres applications ne le prendront jamais en charge, et ce n’est pas très beau.

Lorsque Google a introduit la conception matérielle pour la première fois, de nombreuses applications l’ont suivi de trop près et nous nous sommes retrouvés avec une mer d’interfaces utilisateur homogènes sans aucun caractère. Cela a conduit aux efforts plus récents de Google tels que Material Theming comme moyen de différencier les applications de marque avec des variables telles que la couleur, la forme et la typographie. Cela a montré aux développeurs d’applications qu’ils pouvaient rendre leur logiciel unique en exerçant un peu plus de liberté créative sans abandonner complètement les directives de conception matérielle. La couleur est si importante lorsqu’il s’agit de reconnaître une marque, ce que la plupart des concepteurs de logos ont compris depuis de nombreuses années. Imaginez si les icônes de Microsoft pour Word, Excel et Powerpoint étaient toutes de la même couleur. Même Google connaissait l’importance de donner à chaque produit sa propre couleur lorsqu’il a essentiellement arraché ces logos pour Docs, Sheets et Slides. Avec tout cela à l’esprit, il est déconcertant que Google ait abandonné ce principe de base avec Material You en faveur d’une uniformité à moitié cuite.

Android 12 a perdu certaines des options de personnalisation de la dernière version du système d’exploitation.

Google voudrait nous faire croire que le thème dynamique de Material You rend Android 12 plus personnel et expressif que jamais, mais la réalité est qu’il est moins personnalisable qu’Android 11. Vous ne pouvez plus modifier la forme du conteneur, le style d’icône ou la police utilisée dans le OS, et il y a moins d’options de couleurs de base disponibles pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser de thème de fond d’écran adaptatif. Cela signifie qu’à l’exception de la couleur, Android 12 est beaucoup plus restrictif. La dernière version Pixel d’Android de Google ne se compare pas non plus favorablement aux autres skins OEM. Samsung et OnePlus, en particulier, permettent une personnalisation bien plus importante, avec des types d’horloge, des polices, des formes de boutons et des packs d’icônes toujours affichés pouvant être personnalisés. L’excellente suite Good Lock sur les appareils Galaxy va également plus loin. Je ne peux pas nier que le thème des couleurs de Material You est bien mis en œuvre et peut être magnifique avec le bon fond d’écran, mais je pense qu’il est fallacieux de la part de Google de dire que cela fait d’Android 12 son système d’exploitation le plus personnel à ce jour. Vous êtes toujours très limité par les options de thème qui s’offrent à vous, bien que nous puissions très bien voir Google rétablir davantage d’options de personnalisation en aval.

Une chose est sûre ; vous ne pouvez pas accuser Google de jouer la sécurité avec Material You. Même si j’ai des réserves, en général, il y a encore beaucoup de choses sur la nouvelle direction du design que j’aime. À cette fin, Manuel décrit tout ce qu’il aime à propos de Material You dans son contre à cette pièce. Allez le voir et dites-nous dans quel camp vous vous trouvez.

